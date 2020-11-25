RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5691569256935694

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:15

всё?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3700
З нами з: 22.12.16
Подякував: 285 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:17

  airmax78 написав:Ага, точечная. А-ля Патриотика.


Что-то давно нет новостей модного ремонта с километрами всего втридорого, что прелесть уже на продаже?

Всё как всегда? Обратно в аренду, даже мыслями не пожив в очередной "последней покупке для себя за невменяемые деньги?")))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11562
З нами з: 30.12.09
Подякував: 362 раз.
Подякували: 2858 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:22

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Ага, точечная. А-ля Патриотика.


Что-то давно нет новостей модного ремонта с километрами всего втридорого, что прелесть уже на продаже?

Всё как всегда? Обратно в аренду, даже мыслями не пожив в очередной "последней покупке для себя за невменяемые деньги?")))

Ни слова про ремонт на этой ветке. Тут кто-то глазит капитально. Паркетчиков выгнать пришлось. Месяц с ними потерял. Сцко "лучшие в Киеве".
airmax78
 
Повідомлень: 36703
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4367 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:25

airmax78

есть знакомый ремонтик , совок ЛУ 2к готов на 200к грн отремонтировать без расходных материалов.

Работал в Испании черно-рабом, получал 3.5к евро в месяц по курсу евро 1.24 ( 3.5*1.24= 4.27k$)
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3700
З нами з: 22.12.16
Подякував: 285 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:27

  proftpd66 написав:airmax78

есть знакомый ремонтик , совок ЛУ 2к готов на 200к грн отремонтировать без расходных материалов.

Где же вы раньше были?! Ищу паркетчиков на ОЛХ сейчас. Организую многоуровневый отбор и контроль.
airmax78
 
Повідомлень: 36703
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4367 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:28

  airmax78 написав: Паркетчиков выгнать пришлось. Месяц с ними потерял. .

Уже 300 засосала прелесть или в пути? :lol:

Может пора на ОЛХ,пока экономика окончательно не рухнула?(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11562
З нами з: 30.12.09
Подякував: 362 раз.
Подякували: 2858 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:30

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Паркетчиков выгнать пришлось. Месяц с ними потерял. .

Уже 300 засосала прелесть или в пути? :lol:

Может пора на ОЛХ,пока экономика окончательно не рухнула?(((

Ну какие 300? У меня там ничего особенного кроме плинтусов скрытого монтажа. 80% даже не поймут что МОП закончился и квартира началась.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 25 лис, 2020 23:30, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 36703
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4367 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:30

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

есть знакомый ремонтик , совок ЛУ 2к готов на 200к грн отремонтировать без расходных материалов.

Где же вы раньше были?! Ищу паркетчиков на ОЛХ сейчас. Организую многоуровневый отбор и контроль.


я тебе написал ранее, что ремонт делать смысла нету.

Ты эксперта не слушаешь. Не молишься ему.

Если хочешь хату позже продать, то какой смысл там делать дешевый ремонт? ты смеешься?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3700
З нами з: 22.12.16
Подякував: 285 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5691569256935694
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1955, 1956, 1957
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19564 3270724
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 22:41
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20164
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230787
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.