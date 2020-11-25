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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:15
всё?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 23:17
airmax78 написав:
Ага, точечная. А-ля Патриотика.
Что-то давно нет новостей модного ремонта с километрами всего втридорого, что прелесть уже на продаже?
Всё как всегда? Обратно в аренду, даже мыслями не пожив в очередной "последней покупке для себя за невменяемые деньги?")))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 23:22
somilitark написав: airmax78 написав:
Ага, точечная. А-ля Патриотика.
Что-то давно нет новостей модного ремонта с километрами всего втридорого, что прелесть уже на продаже?
Всё как всегда? Обратно в аренду, даже мыслями не пожив в очередной "последней покупке для себя за невменяемые деньги?")))
Ни слова про ремонт на этой ветке. Тут кто-то глазит капитально. Паркетчиков выгнать пришлось. Месяц с ними потерял. Сцко "лучшие в Киеве".
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Додано: Сер 25 лис, 2020 23:25
airmax78
есть знакомый ремонтик , совок ЛУ 2к готов на 200к грн отремонтировать без расходных материалов.
Работал в Испании черно-рабом, получал 3.5к евро в месяц по курсу евро 1.24 ( 3.5*1.24= 4.27k$)
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 23:27
proftpd66 написав:airmax78
есть знакомый ремонтик , совок ЛУ 2к готов на 200к грн отремонтировать без расходных материалов.
Где же вы раньше были?! Ищу паркетчиков на ОЛХ сейчас. Организую многоуровневый отбор и контроль.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 23:28
airmax78 написав:
Паркетчиков выгнать пришлось. Месяц с ними потерял. .
Уже 300 засосала прелесть или в пути?
Может пора на ОЛХ,пока экономика окончательно не рухнула?(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Сер 25 лис, 2020 23:30
somilitark написав: airmax78 написав:
Паркетчиков выгнать пришлось. Месяц с ними потерял. .
Уже 300 засосала прелесть или в пути?
Может пора на ОЛХ,пока экономика окончательно не рухнула?(((
Ну какие 300? У меня там ничего особенного кроме плинтусов скрытого монтажа. 80% даже не поймут что МОП закончился и квартира началась.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 25 лис, 2020 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 23:30
airmax78 написав: proftpd66 написав:airmax78
есть знакомый ремонтик , совок ЛУ 2к готов на 200к грн отремонтировать без расходных материалов.
Где же вы раньше были?! Ищу паркетчиков на ОЛХ сейчас. Организую многоуровневый отбор и контроль.
я тебе написал ранее, что ремонт делать смысла нету.Ты эксперта не слушаешь. Не молишься ему.
Если хочешь хату позже продать, то какой смысл там делать дешевый ремонт
? ты смеешься?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
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Додано: Сер 25 лис, 2020 23:31
proftpd66 написав: airmax78 написав:
Где же вы раньше были?! Ищу паркетчиков на ОЛХ сейчас. Организую многоуровневый отбор и контроль.
я тебе написал ранее, что ремонт делать смысла нету.Ты эксперта не слушаешь. Не молишься ему.
Если хочешь хату позже продать, то акой смысл там делать дешевый ремонт? ты смеешься?
Я делаю бюджетный ремонт, а не дешевый.
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