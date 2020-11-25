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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5691569256935694

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:15

всё?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:57

  Libo написав:
  rjkz написав: В НЙ много отличных элементари скул, в Манхеттене много хороших милд скул, во всем НЙ мало хороших хай скул. Масса отличных частных школ, от 1,5 куе в месяц. Но туда еще попади. Зато сразу за Гудзоном начинается Нью-Джерси с самыми лучшими школами в стране, отличной экологией, недешевой недвигой и самым высоким праперти такс в стране.


UNIS. Манхеттен. Хорошая частная школа. Хорошо её знаю. Жил в соседних домах и там учились дети моих друзей. После этой школы высокие шансы поступить в университет.
Плата за 2020-2021 учебный год.
Регистрация только для подачи документов - $5 тыщ
Плата за ребенка в начальной школе (0-4 класс) - $39,546
В средней школе (5-8 класс) - $41,574
В старшей школе (9-12 класс) - $44,028
Уточняю, это плата за обучение одного ученика в течение одного учебного года.
https://www.unis.org/admissions/tuition-fees
В киевских международных школах стоимость на пару тыщ меньше.
Чтоб выучить чадо только в школе, за 13 лет учебы надо в него инвестнуть поллимона. С учетом этого обстоятельства его папа будет просить у работодателя соответствующую з/п.
Далеко не всем доступно. 8)


Не знаю на какой ветке ответить, но на этой это совсем оффтопный оффтоп.
А в менее чем часе ездьбы от Манхеттена паблик скулы, которые заткнут за пояс любую частную.
Треп закрываем. Тут это никому не интепесно.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 00:56

  flyman написав:
  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:Аааааааааааааааааааааа!!! :twisted:
Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!! :twisted:
ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???

не смотрят. Они форум читают. Видят, что Долярчик с баблом собирается к ним идти, и сразу решили постричь его

Доллярчик сидит в гривнедепо и думает, что зарабатывает.
Что заберет деньги из банка и купит больше метров. На самом деле, если Доллярчик ничего не делая, сделал за год +10%, почему застройщик не может захотеть сделать +20% на свою прелесть?

якби просто сидів, то півбіди, а повна біда, що він засірає різні теми[/quote]

если введут более жесткий карантин - спустя пару недель у Вас будет возможность взять еще дешевле в УЕ + можно будет поторговаться :idea:
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