Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: В НЙ много отличных элементари скул, в Манхеттене много хороших милд скул, во всем НЙ мало хороших хай скул. Масса отличных частных школ, от 1,5 куе в месяц. Но туда еще попади. Зато сразу за Гудзоном начинается Нью-Джерси с самыми лучшими школами в стране, отличной экологией, недешевой недвигой и самым высоким праперти такс в стране.
UNIS. Манхеттен. Хорошая частная школа. Хорошо её знаю. Жил в соседних домах и там учились дети моих друзей. После этой школы высокие шансы поступить в университет. Плата за 2020-2021 учебный год. Регистрация только для подачи документов - $5 тыщ Плата за ребенка в начальной школе (0-4 класс) - $39,546 В средней школе (5-8 класс) - $41,574 В старшей школе (9-12 класс) - $44,028 Уточняю, это плата за обучение одного ученика в течение одного учебного года. https://www.unis.org/admissions/tuition-fees В киевских международных школах стоимость на пару тыщ меньше. Чтоб выучить чадо только в школе, за 13 лет учебы надо в него инвестнуть поллимона. С учетом этого обстоятельства его папа будет просить у работодателя соответствующую з/п. Далеко не всем доступно.
Не знаю на какой ветке ответить, но на этой это совсем оффтопный оффтоп. А в менее чем часе ездьбы от Манхеттена паблик скулы, которые заткнут за пояс любую частную. Треп закрываем. Тут это никому не интепесно.
Долярчик написав:Аааааааааааааааааааааа!!! Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!! ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???
не смотрят. Они форум читают. Видят, что Долярчик с баблом собирается к ним идти, и сразу решили постричь его
Доллярчик сидит в гривнедепо и думает, что зарабатывает. Что заберет деньги из банка и купит больше метров. На самом деле, если Доллярчик ничего не делая, сделал за год +10%, почему застройщик не может захотеть сделать +20% на свою прелесть?
якби просто сидів, то півбіди, а повна біда, що він засірає різні теми[/quote]
если введут более жесткий карантин - спустя пару недель у Вас будет возможность взять еще дешевле в УЕ + можно будет поторговаться
Finanziere написав: Дома с осбб давно уже подняли тарифы на уровень неплохих ук.
В случае с Зелёным Островом - 7,45/м2. Остальные расходы меньше, чем в чешке.
Зеленый Остров не упоминать Аирмакса он бесит, говорит одоробло еще то.
Он меня бесит только если его начинают пытаться сравнивать с Квартетом. А так - жк как жк. Массовая застройка.
Здесь нужно мухи от котлет отделять))) Что касается самой постройки,- ЗО не самый худший вариант. Разумеется, с момента его постройки многое изменилось и выглядит лучше. А вот, что касается локации,- то условный Квартет, к примеру, неверно курит в окопе (то есть нюхает газы с Урицкого).