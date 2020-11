Додано: Чет 26 лис, 2020 02:03

Дома с осбб давно уже подняли тарифы на уровень неплохих ук. В случае с Зелёным Островом - 7,45/м2. Остальные расходы меньше, чем в чешке.



Зеленый Остров не упоминать Аирмакса он бесит, говорит одоробло еще то.

Он меня бесит только если его начинают пытаться сравнивать с Квартетом. А так - жк как жк. Массовая застройка. Он меня бесит только если его начинают пытаться сравнивать с Квартетом. А так - жк как жк. Массовая застройка.

Здесь нужно мухи от котлет отделять))) Что касается самой постройки,- ЗО не самый худший вариант. Разумеется, с момента его постройки многое изменилось и выглядит лучше. А вот, что касается локации,- то условный Квартет, к примеру, неверно курит в окопе (то есть нюхает газы с Урицкого).Sent from my MI MAX using Tapatalk