Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: В НЙ много отличных элементари скул, в Манхеттене много хороших милд скул, во всем НЙ мало хороших хай скул. Масса отличных частных школ, от 1,5 куе в месяц. Но туда еще попади. Зато сразу за Гудзоном начинается Нью-Джерси с самыми лучшими школами в стране, отличной экологией, недешевой недвигой и самым высоким праперти такс в стране.
UNIS. Манхеттен. Хорошая частная школа. Хорошо её знаю. Жил в соседних домах и там учились дети моих друзей. После этой школы высокие шансы поступить в университет. Плата за 2020-2021 учебный год. Регистрация только для подачи документов - $5 тыщ Плата за ребенка в начальной школе (0-4 класс) - $39,546 В средней школе (5-8 класс) - $41,574 В старшей школе (9-12 класс) - $44,028 Уточняю, это плата за обучение одного ученика в течение одного учебного года. https://www.unis.org/admissions/tuition-fees В киевских международных школах стоимость на пару тыщ меньше. Чтоб выучить чадо только в школе, за 13 лет учебы надо в него инвестнуть поллимона. С учетом этого обстоятельства его папа будет просить у работодателя соответствующую з/п. Далеко не всем доступно.
Не знаю на какой ветке ответить, но на этой это совсем оффтопный оффтоп. А в менее чем часе ездьбы от Манхеттена паблик скулы, которые заткнут за пояс любую частную. Треп закрываем. Тут это никому не интепесно.
Долярчик написав:Аааааааааааааааааааааа!!! Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!! ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???
не смотрят. Они форум читают. Видят, что Долярчик с баблом собирается к ним идти, и сразу решили постричь его
Доллярчик сидит в гривнедепо и думает, что зарабатывает. Что заберет деньги из банка и купит больше метров. На самом деле, если Доллярчик ничего не делая, сделал за год +10%, почему застройщик не может захотеть сделать +20% на свою прелесть?
якби просто сидів, то півбіди, а повна біда, що він засірає різні теми[/quote]
если введут более жесткий карантин - спустя пару недель у Вас будет возможность взять еще дешевле в УЕ + можно будет поторговаться
Finanziere написав: Дома с осбб давно уже подняли тарифы на уровень неплохих ук.
В случае с Зелёным Островом - 7,45/м2. Остальные расходы меньше, чем в чешке.
Зеленый Остров не упоминать Аирмакса он бесит, говорит одоробло еще то.
Он меня бесит только если его начинают пытаться сравнивать с Квартетом. А так - жк как жк. Массовая застройка.
Здесь нужно мухи от котлет отделять))) Что касается самой постройки,- ЗО не самый худший вариант. Разумеется, с момента его постройки многое изменилось и выглядит лучше. А вот, что касается локации,- то условный Квартет, к примеру, неверно курит в окопе (то есть нюхает газы с Урицкого).
remark написав:В случае с Зелёным Островом - 7,45/м2. Остальные расходы меньше, чем в чешке.
Зеленый Остров не упоминать Аирмакса он бесит, говорит одоробло еще то.
Он меня бесит только если его начинают пытаться сравнивать с Квартетом. А так - жк как жк. Массовая застройка.
Здесь нужно мухи от котлет отделять))) Что касается самой постройки,- ЗО не самый худший вариант. Разумеется, с момента его постройки многое изменилось и выглядит лучше. А вот, что касается локации,- то условный Квартет, к примеру, неверно курит в окопе (то есть нюхает газы с Урицкого).
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Да, тут хватает сторонников концептуальности, готовых видеть чем дышат, но шоб было в тренде. Знакомые живут с окнами на Гетьмана, 7 этаж, окна на проветривание открывают никогда. Я предпочитаю, чтобы окна в парк или лес и подальше от магистралей. И пох на моды и мопы. И чем больше людей этого не понимают - тем лучше. Поговорка "меньше народа - больше кислорода" в данном случае работает буквально.
rjkz написав:знакоміе живут с окнами на Гетьмана, 7 этаж, окна на проветривание открывают никогда. Я предпочитаю, чтобы окна в парк или лес и подальше от магистралей. И пох на моды и мопы. И чем больше людей этого не понимают - тем лучше. Поговорка "меньше народа - больше кислорода" в данном случае работает буквально.
Якби всіх цих простаків, які розкупили житло в 25-30 поверхових чєловєйніках, відправити назад в села і райцентри, звідки вони і приїхали - було би чудово!
я бачу такі причини, чому це може трапитися: - ковідні обмеження надовго, куча місць буде не в офісі, а віддалено (навчання у вузах теж), - Київ став дуже некомфортний в плані комюта з дому до офіса, - системна криза - гастарбайтери більше їдуть за кордон, а не в Київ, - демографічна криза - звільняються бабушатніки
Vlad442 написав:не смотрят. Они форум читают. Видят, что Долярчик с баблом собирается к ним идти, и сразу решили постричь его
Доллярчик сидит в гривнедепо и думает, что зарабатывает. Что заберет деньги из банка и купит больше метров. На самом деле, если Доллярчик ничего не делая, сделал за год +10%, почему застройщик не может захотеть сделать +20% на свою прелесть?
якби просто сидів, то півбіди, а повна біда, що він засірає різні теми
если введут более жесткий карантин - спустя пару недель у Вас будет возможность взять еще дешевле в УЕ + можно будет поторговаться [/quote] Валюта КРЖН - доллар США, в долларе - рост https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell (а в гривне вообще КРЖН уделал весь мир - 27% роста!) Тот кто откладывает котлету в валюте в Украине - неудачники. Кто держит депо в грн. под 10% - тоже неудачники. У кого рост ЗП за последний год меньше 30% - тоже неудачники. Шансы таких недалеких людей купить хоть что-то на КРЖН тают с каждым днем коронакризиса.
BIGor написав:.. ..кто ..в валюте ..- неудачники. Кто депо в грн. под 10% - ..неудачники. ..ЗП за последний год меньше 30% - ..неудачники. Шансы таких недалеких людей купить хоть что-то на КРЖН тают с каждым днем коронакризиса.
Давно день не начинался так тоскливо, как после прочтения вашего поста.. Видно в понедельник нас мама родила. Последние дни замечаю заметно меньшую загруженность дорог - то ли спад деловой активности, то ли школы/вузы/садики на карантинах, то ли народ болеет/очкует заболеть -> сидят на удаленках. Просто праздник какой-то поди у ЗРадио. Тем не менее, по моей работе все хорошо: загрузка производства, реализация, размещенные новые заказы на товары длительного пользования "после ремонта" - назло ЗРадио, все заметно выше 2019 года. Уже самому как то не по себе - может, хоть карантин тотальный в декабре объявят, чтобы статистику подпортить. Застройщки тоже цены, поди подымают, бо никто не берет - других версий у меня для вас нет
remark написав:В случае с Зелёным Островом - 7,45/м2. Остальные расходы меньше, чем в чешке.
Зеленый Остров не упоминать Аирмакса он бесит, говорит одоробло еще то.
Он меня бесит только если его начинают пытаться сравнивать с Квартетом. А так - жк как жк. Массовая застройка.
Здесь нужно мухи от котлет отделять))) Что касается самой постройки,- ЗО не самый худший вариант. Разумеется, с момента его постройки многое изменилось и выглядит лучше. А вот, что касается локации,- то условный Квартет, к примеру, неверно курит в окопе (то есть нюхает газы с Урицкого).
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Медвежий угол этот ваш ЗО: не въехать, не выехать. ЗО2 строился примерно в одно время с Квартетом. При этом лучшее, что можно сказать о ЗО2 (ЗО - тот вообще уже стоит выцветший, изуродованный остеклениями и прочим проявлениями нашей самобытности) - "это не самый худший варинат". Согласен, бывают хуже. А лучше Квартета, пока, ничего не построили на всей Соломенке. И вряд ли построят в ближайшие годы.
BIGor написав:.. ..кто ..в валюте ..- неудачники. Кто депо в грн. под 10% - ..неудачники. ..ЗП за последний год меньше 30% - ..неудачники. Шансы таких недалеких людей купить хоть что-то на КРЖН тают с каждым днем коронакризиса.
Давно день не начинался так тоскливо, как после прочтения вашего поста.. Видно в понедельник нас мама родила. Последние дни замечаю заметно меньшую загруженность дорог - то ли спад деловой активности, то ли школы/вузы/садики на карантинах, то ли народ болеет/очкует заболеть -> сидят на удаленках. Просто праздник какой-то поди у ЗРадио. Тем не менее, по моей работе все хорошо: загрузка производства, реализация, размещенные новые заказы на товары длительного пользования "после ремонта" - назло ЗРадио, все заметно выше 2019 года. Уже самому как то не по себе - может, хоть карантин тотальный в декабре объявят, чтобы статистику подпортить. Застройщки тоже цены, поди подымают, бо никто не берет - других версий у меня для вас нет
Вы делаете выводы из частного случая, и натягиваете ситуацию в своей фирме на всю страну. Я же пользуюсь статистическими данными. Если по своей фирме говорить, затраты на аренду офиса снизились (2/3 освободили), а у сотрудников появилась возможность экономить 10 000 грн/месяц (плата киевскому лендлорду) уехав к себе в деревни. Как видите тоже все в шеколаде.