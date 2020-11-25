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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5692569356945695

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Квартет - это жк из другого мира по сравнению с ЗО. На две головы выше во всем, включая локейшен.

и не две головы больше .
Иначе чем объяснить такие планировки в 2-3-4 комнатных квартирах?
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8

Хотя...всё от желания влепить побольше метров на небольшом участке
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:06

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Квартет - это жк из другого мира по сравнению с ЗО. На две головы выше во всем, включая локейшен.

и не две головы больше .
Иначе чем объяснить такие планировки в 2-3-4 комнатных квартирах?
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8

Хотя...всё от желания влепить побольше метров на небольшом участке

Нет. Это прямое следствие красивой архитектуры этого ЖК. Комнаты правильной прямоугольной формы получаются в домах-параллелепипедах (и то не всегда).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А лучше Квартета, пока, ничего не построили на всей Соломенке.

Шервуд
не?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:16

  Долярчик написав:Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!! :twisted:
ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???
[/quote][/quote]

если не секрет то это где так цена растет?
не в джерельных озерах случаем?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:23

  BIGor написав:..появилась возможность экономить 10 000 грн/месяц (плата киевскому лендлорду) уехав к себе в деревни. Как видите тоже все в шеколаде.

Сэконмленные деньги - заработанные деньги :).
Я не пытаюсь натягивать сову на глобус (где вы такое видели?), а пишу, что думать что у всех все плохо, несколько утопично, ибо не факт. К слову, у наших конкурентов ситуация сопоставимая - не то, чтобы мы там у них все отжали.
Недвига то чего дорожает - не берут??
Ответ на этот вопрос ключевой и я его так и не увидел.
Востаннє редагувалось sequence в Чет 26 лис, 2020 10:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Тот кто откладывает котлету в валюте в Украине - неудачники. Кто держит депо в грн. под 10% - тоже неудачники. У кого рост ЗП за последний год меньше 30% - тоже неудачники. Шансы таких недалеких людей купить хоть что-то на КРЖН тают с каждым днем коронакризиса.

Ага, удача улыбнётся тем, кто не сможет продать свою недвигу, потому что у покупателя не хватает денег :mrgreen:
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:30

не сомневаюсь, что у кого то в бизнесе ничего не изменилось, а у кого то вообще дела идут лучше некуда - как у чечеткина и его розетки, например
но по моим личным наблюдениям, по словам арендаторов и просто знакомых - мелкий и средний бизнес мягко говоря в депрессии и в будущее смотрит пессимистически
хуже всего дела с ресторанным бизнесом
новый тренд - переезд крупных компаний из больших пафосных офисов с оупенспейсами, модными лифтами и центральным кондиционированием в офиски аля 90е - и пофиг шо это полуподвал, или цоколь. лишь бы отдельный вход и не было лифтов
запрос на помещения до 200м с отдельным входом под офисы сейчас очень большой, фирмы пытаются по максимуму выдавить сотрудников на удаленку, но полностью от офисов отказаться не в состоянии
ситуация с вакантностью в бц вообще аховая
ну и практически неизбежный грядущий локдаун на нг, звучащие все громче разговоры о катастрофическом дефиците бюджета, проблемы с прохождением бюджетных платежей в казначействе и угроза дефолта оптимизма бизнесу тоже не прибавляют
и хотя все мы помним, что кризис - это в первую очередь новые возможности, а в нашем случае - возможность шото прикупить на первичке при скачке доллара, но лучше, конечно, все же пропетлять без этого, хотя надежд на подобный исход остается все меньше
лично я давно уже определился, в какие оп и за какими объектами бежать случч чего, а вы? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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