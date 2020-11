Додано: Чет 26 лис, 2020 10:30



но по моим личным наблюдениям, по словам арендаторов и просто знакомых - мелкий и средний бизнес мягко говоря в депрессии и в будущее смотрит пессимистически

хуже всего дела с ресторанным бизнесом

новый тренд - переезд крупных компаний из больших пафосных офисов с оупенспейсами, модными лифтами и центральным кондиционированием в офиски аля 90е - и пофиг шо это полуподвал, или цоколь. лишь бы отдельный вход и не было лифтов

запрос на помещения до 200м с отдельным входом под офисы сейчас очень большой, фирмы пытаются по максимуму выдавить сотрудников на удаленку, но полностью от офисов отказаться не в состоянии

ситуация с вакантностью в бц вообще аховая

ну и практически неизбежный грядущий локдаун на нг, звучащие все громче разговоры о катастрофическом дефиците бюджета, проблемы с прохождением бюджетных платежей в казначействе и угроза дефолта оптимизма бизнесу тоже не прибавляют

и хотя все мы помним, что кризис - это в первую очередь новые возможности, а в нашем случае - возможность шото прикупить на первичке при скачке доллара, но лучше, конечно, все же пропетлять без этого, хотя надежд на подобный исход остается все меньше

