и не две головы больше .
Иначе чем объяснить такие планировки в 2-3-4 комнатных квартирах?
Хотя...всё от желания влепить побольше метров на небольшом участке
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Додано: Чет 26 лис, 2020 10:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и не две головы больше .
Иначе чем объяснить такие планировки в 2-3-4 комнатных квартирах?
Хотя...всё от желания влепить побольше метров на небольшом участке
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:06
Нет. Это прямое следствие красивой архитектуры этого ЖК. Комнаты правильной прямоугольной формы получаются в домах-параллелепипедах (и то не всегда).
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:16
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если не секрет то это где так цена растет?
не в джерельных озерах случаем?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:23
Сэконмленные деньги - заработанные деньги .
Я не пытаюсь натягивать сову на глобус (где вы такое видели?), а пишу, что думать что у всех все плохо, несколько утопично, ибо не факт. К слову, у наших конкурентов ситуация сопоставимая - не то, чтобы мы там у них все отжали.
Недвига то чего дорожает - не берут??
Ответ на этот вопрос ключевой и я его так и не увидел.
Востаннє редагувалось sequence в Чет 26 лис, 2020 10:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ага, удача улыбнётся тем, кто не сможет продать свою недвигу, потому что у покупателя не хватает денег
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:30
не сомневаюсь, что у кого то в бизнесе ничего не изменилось, а у кого то вообще дела идут лучше некуда - как у чечеткина и его розетки, например
но по моим личным наблюдениям, по словам арендаторов и просто знакомых - мелкий и средний бизнес мягко говоря в депрессии и в будущее смотрит пессимистически
хуже всего дела с ресторанным бизнесом
новый тренд - переезд крупных компаний из больших пафосных офисов с оупенспейсами, модными лифтами и центральным кондиционированием в офиски аля 90е - и пофиг шо это полуподвал, или цоколь. лишь бы отдельный вход и не было лифтов
запрос на помещения до 200м с отдельным входом под офисы сейчас очень большой, фирмы пытаются по максимуму выдавить сотрудников на удаленку, но полностью от офисов отказаться не в состоянии
ситуация с вакантностью в бц вообще аховая
ну и практически неизбежный грядущий локдаун на нг, звучащие все громче разговоры о катастрофическом дефиците бюджета, проблемы с прохождением бюджетных платежей в казначействе и угроза дефолта оптимизма бизнесу тоже не прибавляют
и хотя все мы помним, что кризис - это в первую очередь новые возможности, а в нашем случае - возможность шото прикупить на первичке при скачке доллара, но лучше, конечно, все же пропетлять без этого, хотя надежд на подобный исход остается все меньше
лично я давно уже определился, в какие оп и за какими объектами бежать случч чего, а вы?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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