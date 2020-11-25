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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:55
kingkongovets написав:
..
запрос на помещения до 200м с отдельным входом под офисы сейчас очень большой..
Это смотря на локейшн.
Часто проезжаю мимо разных новых домов, где годами висит на первом этаже "аренда"
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Додано: Чет 26 лис, 2020 10:59
airmax78 написав:
Шервуд дотягивали из последних сил, шли на компромиссы. Квартет - как нарисовали - так и сделали.
Откуда знаете?
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Serg-ik
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:02
sequence написав:
kingkongovets написав:
..
запрос на помещения до 200м с отдельным входом под офисы сейчас очень большой..
Это смотря на локейшн.
Часто проезжаю мимо разных новых домов, где годами висит на первом этаже "аренда"
про локейшен мне уже лень даже говорить) тут и так давно уже все понятно
что же касается помещений с постоянно висящей надписью "аренда" - то это яркий признак того, что помещение купил человек "на авось" и "шоп было", слабо или вообще не разбирающийся в вопросе, такие персонажи как правило не ориентируются в рынке и не в состоянии сформировать на свою прелесть адекватную цену, вот и простаивают у них метражи годами в ожидании лошков
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:06
kingkongovets написав:airmax78
макс, такое впечатление, шо у вас в душе зияет незаживающая гноящаяся рана от моральной травмы, вызванной тем шо проепали когда то и не нырнули в квартет
ну блин достали вы уже с ним, дом неплохой, но место - шлак
типичный парадайз для понаехов
да, там было окно возможностей, было - но прошло
мож хватит уже этого бесполезного дрочева? поезд квартета давно ушел
Квартет - имя нарицательное. Можно любой из модных мопов подставить. Не я начал новый круг говнотерок на эту тему. Хотя, удивлен, что еще не до всех дошло, что между жк типа ЗО и условно ММ ("модные мопы") - пропасть. И она будет расти.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:08
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Шервуд дотягивали из последних сил, шли на компромиссы. Квартет - как нарисовали - так и сделали.
Откуда знаете?
Серж, я вообще-то уже почти 10 лет живу в Киеве и 10 лет слежу за рынком.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:11
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Шервуд дотягивали из последних сил, шли на компромиссы. Квартет - как нарисовали - так и сделали.
Откуда знаете?
Рыл сочинил на ходу,а вы ведётесь.
Сколько лет на форуме,пора бы уже понимать петросянщину(((
Что-то вы серьёзные ссылки стали кидать и проговариваетесь о совершенных просмотрах,таки почти созрели
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:12
kingkongovets написав:
лично я давно уже определился, в какие оп и за какими объектами бежать случч чего, а вы
"Знаєм, но не скажемссссс"©
Кц - у всій своїй красі!
п. с.
От я хотів біля себе взяти комерц.приміщення, так як зводять 11будинків і є/буде багато приміщень на перших поверхах.
Але!
Там тільки пару будинків виходить до основної дороги/гарні місця/ - а решта - шлачок!
Так от, вже майже все розібрали, хоч ще більша половина будинків - НЕ збудована!!!
Залишилось, щось 2-4місця з самого заду(в прямому і реальному значені цього слова)
І той шлачок щось пА 1 000-1 200дол.м2!
А нормальні місця порозбирали ночами Кінкогівці
- хоч деяких місць здача буде в 2023-2024р!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:21
sequence написав: BIGor написав:
..появилась возможность экономить 10 000 грн/месяц (плата киевскому лендлорду) уехав к себе в деревни. Как видите тоже все в шеколаде.
Сэконмленные деньги - заработанные деньги
.
Я не пытаюсь натягивать сову на глобус (где вы такое видели?), а пишу, что думать что у всех все плохо, несколько утопично, ибо не факт. К слову, у наших конкурентов ситуация сопоставимая - не то, чтобы мы там у них все отжали.
Недвига то чего дорожает - не берут??
Ответ на этот вопрос ключевой и я его так и не увидел.
В какой сфере работаете? Туда хочу
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:25
somilitark написав:
Что-то вы серьёзные ссылки стали кидать и проговариваетесь о совершенных просмотрах,таки почти созрели
Давно, года 2,5 назад.
Продавцы не созрели
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Serg-ik
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:28
airmax78 написав:
Квартет - имя нарицательное. Можно любой из модных мопов подставить. Не я начал новый круг говнотерок на эту тему. Хотя, удивлен, что еще не до всех дошло, что между жк типа ЗО и условно ММ ("модные мопы") - пропасть. И она будет расти.
а я удивлен, что до вас до сих пор не дошло что окно возможностей заключалось не в модных мопах квартета, а в обстоятельствах, при которых начались его продажи и которые и обусловили столь низкую цену на старте
но хочу также напомнить, что в то время подобных окон возможностей было немало и я лично не считаю, что квартет тогда был лучшим выбором в плане инвестиций в недвигу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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