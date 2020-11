Додано: Чет 26 лис, 2020 11:02

sequence написав: kingkongovets написав: ..

запрос на помещения до 200м с отдельным входом под офисы сейчас очень большой.. ..запрос на помещения до 200м с отдельным входом под офисы сейчас очень большой..

Это смотря на локейшн.

Часто проезжаю мимо разных новых домов, где годами висит на первом этаже "аренда" Это смотря на локейшн.Часто проезжаю мимо разных новых домов, где годами висит на первом этаже "аренда"



про локейшен мне уже лень даже говорить) тут и так давно уже все понятно

что же касается помещений с постоянно висящей надписью "аренда" - то это яркий признак того, что помещение купил человек "на авось" и "шоп было", слабо или вообще не разбирающийся в вопросе, такие персонажи как правило не ориентируются в рынке и не в состоянии сформировать на свою прелесть адекватную цену, вот и простаивают у них метражи годами в ожидании лошков про локейшен мне уже лень даже говорить) тут и так давно уже все понятночто же касается помещений с постоянно висящей надписью "аренда" - то это яркий признак того, что помещение купил человек "на авось" и "шоп было", слабо или вообще не разбирающийся в вопросе, такие персонажи как правило не ориентируются в рынке и не в состоянии сформировать на свою прелесть адекватную цену, вот и простаивают у них метражи годами в ожидании лошков

