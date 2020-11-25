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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5694569556965697

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:45

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Квартет - имя нарицательное. Можно любой из модных мопов подставить. Не я начал новый круг говнотерок на эту тему. Хотя, удивлен, что еще не до всех дошло, что между жк типа ЗО и условно ММ ("модные мопы") - пропасть. И она будет расти.


а я удивлен, что до вас до сих пор не дошло что окно возможностей заключалось не в модных мопах квартета, а в обстоятельствах, при которых начались его продажи и которые и обусловили столь низкую цену на старте
но хочу также напомнить, что в то время подобных окон возможностей было немало и я лично не считаю, что квартет тогда был лучшим выбором в плане инвестиций в недвигу


В процентном соотношении выгодно было покупать у горстроя,дбк,житлоинвеста, был максимальный лаг с поднятмем цены.
EnotBegemot
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:52

EnotBegemot

ну это под спекуляцию
я тогда взял несколько объектов коммерческой в центре по +/- 2 куе за метр, за которые сейчас рядят 4+, но продавать их и в мыслях нет)
но да - с вашими примерами согласен
уня, это ты шоль?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:57

  sequence написав: Давно день не начинался так тоскливо, как после прочтения вашего поста.. Видно в понедельник нас мама родила.
Последние дни замечаю заметно меньшую загруженность дорог - то ли спад деловой активности, то ли школы/вузы/садики на карантинах, то ли народ болеет/очкует заболеть -> сидят на удаленках. Просто праздник какой-то поди у ЗРадио. Тем не менее, по моей работе все хорошо: загрузка производства, реализация, размещенные новые заказы на товары длительного пользования "после ремонта" - назло ЗРадио, все заметно выше 2019 года. Уже самому как то не по себе - может, хоть карантин тотальный в декабре объявят, чтобы статистику подпортить.
Застройщки тоже цены, поди подымают, бо никто не берет - других версий у меня для вас нет


Вот это вас заклинило. Хоть один комментарий без упоминания напишите уже что ли... Для разнообразия. Тем более, что я много раз говорил - мой прогноз падения цен КРЖН неутешительный, потому что сами по себе те не падают
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:10

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Шервуд дотягивали из последних сил, шли на компромиссы. Квартет - как нарисовали - так и сделали.

Откуда знаете?

Серж, я вообще-то уже почти 10 лет живу в Киеве и 10 лет слежу за рынком.

Такое утверждение говорит, что Вы не за рынком следите, а хорошо в теме того, у кого сколько сил, кто что не реализовал в проекте, а кто сделал все, как надо по проекту. Это не просто анализ потенциального покупателя
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:14

офтоп )))

Реб"ята, тут акція від Люфтваффе в Боготу, то хотів запитати, чи хтось був у Колумбії?

Як воно вам? Пишіть в лічку, буду радий узнати про Колумбію більше )))
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:17

  kingkongovets написав:EnotBegemot



ну это под спекуляцию
я тогда взял несколько объектов коммерческой в центре по +/- 2 куе за метр, за которые сейчас рядят 4+, но продавать их и в мыслях нет)
но да - с вашими примерами согласен
уня, это ты шоль?)


Давно читаю ветку, вот недавно решил зарегаться. Я не чей-то клон - атвечаю) Не уня, он чет пропал куда-то. Возможно в оранже ремонт делает.
EnotBegemot
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:18

  kingkongovets написав:EnotBegemot

ну это под спекуляцию
я тогда взял несколько объектов коммерческой в центре по +/- 2 куе за метр, за которые сейчас рядят 4+, но продавать их и в мыслях нет)
но да - с вашими примерами согласен
уня, это ты шоль?)

Если не секрет, то в каких комплексах/домах?
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  #<1 ... 5694569556965697
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