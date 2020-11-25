sequence написав:

Давно день не начинался так тоскливо, как после прочтения вашего поста.. Видно в понедельник нас мама родила.Последние дни замечаю заметно меньшую загруженность дорог - то ли спад деловой активности, то ли школы/вузы/садики на карантинах, то ли народ болеет/очкует заболеть -> сидят на удаленках. Просто праздник какой-то поди у ЗРадио. Тем не менее, по моей работе все хорошо: загрузка производства, реализация, размещенные новые заказы на товары длительного пользования "после ремонта" - назло ЗРадио, все заметно выше 2019 года. Уже самому как то не по себе - может, хоть карантин тотальный в декабре объявят, чтобы статистику подпортить.Застройщки тоже цены, поди подымают, бо никто не берет - других версий у меня для вас нет