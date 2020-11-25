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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5695569656975698

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:10

  change_pm написав:flyman
флай, ти не піняв, про що я питав. не треба мені інше грамадянцтво!

Я думав, що може хтось, як турист там побував - відтягнувся ))) то щоб досвідом поділились...

зі. Ось тєма для твоїх кавалірок. топі за закон.
Легалізація проституції, маріхуани

Ясно,
думаю, лутшє в офшорчік із сліпим трастом,
а турістом ужє потом, #какакурт, ленлордом на пенсії,
от тільки назбираю достатньо кавалірок-перлин в намисто

щодо легалізації: хотаб писав, що в нього в кавалірці не встав, мало місця шолє :)
кавалірки, мабуть, не той хвормат
тре з Долярчика консультація, він в нас спец по стрьомним зеленим аферам.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:23

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
флай, ти не піняв, про що я питав. не треба мені інше грамадянцтво!

Я думав, що може хтось, як турист там побував - відтягнувся ))) то щоб досвідом поділились...

зі. Ось тєма для твоїх кавалірок. топі за закон.
Легалізація проституції, маріхуани

Ясно,
думаю, лутшє в офшорчік із сліпим трастом,
а турістом ужє потом, #какакурт, ленлордом на пенсії,
от тільки назбираю достатньо кавалірок-перлин в намисто

щодо легалізації: хотаб писав, що в нього в кавалірці не встав, мало місця шолє :)
кавалірки, мабуть, не той хвормат
тре з Долярчика консультація, він в нас спец по стрьомним зеленим аферам.


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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:25

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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:28

  change_pm написав:flyman
флай, ти не піняв, про що я питав. не треба мені інше грамадянцтво!

Я думав, що може хтось, як турист там побував - відтягнувся ))) то щоб досвідом поділились...

зі. Ось тєма для твоїх кавалірок. топі за закон.
Легалізація проституції, маріхуани

до речі, я от подумав, що Алехи Брєжнєви з каклєтами дєнюх підняли ціни вна неньці.
і тут заодно подумалося, а чому б не прийняти програму як в Туреччині або Латвії чи Мальті, щоб громадянство за нерухомість і ФОПчик з 5% як локальна офшора.

бєтон в космас.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:41

  flyman написав:[
до речі, я от подумав, що Алехи Брєжнєви з каклєтами дєнюх підняли ціни вна неньці.
і тут заодно подумалося, а чому б не прийняти програму як в Туреччині або Латвії чи Мальті, щоб громадянство за нерухомість і ФОПчик з 5% як локальна офшора.

бєтон в космас.

Витрачу час на тебе )))

Латвія і Мальта = нормас пашпорт + Мальта нормас офшор.
Турція (це на твоїй мові) - 250 куе = пашпорт і попадос на податок на світові доходи. Турція - ВНЖ + ... = 0 податок на світовий дохід.

І в якій з тих категорій Україна може чимось випередити?

Розумники висновки зробили і людські потоки показують хто куди рухається )))
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:47

  change_pm написав:
  flyman написав:[
до речі, я от подумав, що Алехи Брєжнєви з каклєтами дєнюх підняли ціни вна неньці.
і тут заодно подумалося, а чому б не прийняти програму як в Туреччині або Латвії чи Мальті, щоб громадянство за нерухомість і ФОПчик з 5% як локальна офшора.

бєтон в космас.

Витрачу час на тебе )))

Латвія і Мальта = нормас пашпорт + Мальта нормас офшор.
Турція (це на твоїй мові) - 250 куе = пашпорт і попадос на податок на світові доходи. Турція - ВНЖ + ... = 0 податок на світовий дохід.

І в якій з тих категорій Україна може чимось випередити?

Розумники висновки зробили і людські потоки показують хто куди рухається )))

це я не тобі лічно писав.

цю вєтку читають люди які потім видають ідеї на гора у вигляді роліків, статей, законодавчих ініціатів... так от як подрбосіл прикорм для ідеї "ПМЖ/громадянство неньки за укробєтон і офшорний ФОП"
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:57

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:[
до речі, я от подумав, що Алехи Брєжнєви з каклєтами дєнюх підняли ціни вна неньці.
і тут заодно подумалося, а чому б не прийняти програму як в Туреччині або Латвії чи Мальті, щоб громадянство за нерухомість і ФОПчик з 5% як локальна офшора.

бєтон в космас.

Витрачу час на тебе )))

Латвія і Мальта = нормас пашпорт + Мальта нормас офшор.
Турція (це на твоїй мові) - 250 куе = пашпорт і попадос на податок на світові доходи. Турція - ВНЖ + ... = 0 податок на світовий дохід.

І в якій з тих категорій Україна може чимось випередити?

Розумники висновки зробили і людські потоки показують хто куди рухається )))

це я не тобі лічно писав.

цю вєтку читають люди які потім видають ідеї на гора у вигляді роліків, статей, законодавчих ініціатів... так от як подрбосіл прикорм для ідеї "ПМЖ/громадянство неньки за укробєтон і офшорний ФОП"

ага-ага, ОК! Тоді однозначно трєба накроту і проституху дозволяти + вводити це в ФОП.

Уявляю, як колумбійські наркобарони потягнуться в неньку )))) ух, і побудується нове місто, і аеропорт, і космопорт, і гуперпул ))))
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:02

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Витрачу час на тебе )))

Латвія і Мальта = нормас пашпорт + Мальта нормас офшор.
Турція (це на твоїй мові) - 250 куе = пашпорт і попадос на податок на світові доходи. Турція - ВНЖ + ... = 0 податок на світовий дохід.

І в якій з тих категорій Україна може чимось випередити?

Розумники висновки зробили і людські потоки показують хто куди рухається )))

це я не тобі лічно писав.

цю вєтку читають люди які потім видають ідеї на гора у вигляді роліків, статей, законодавчих ініціатів... так от як подрбосіл прикорм для ідеї "ПМЖ/громадянство неньки за укробєтон і офшорний ФОП"

ага-ага, ОК! Тоді однозначно трєба накроту і проституху дозволяти + вводити це в ФОП.

Уявляю, як колумбійські наркобарони потягнуться в неньку )))) ух, і побудується нове місто, і аеропорт, і космопорт, і гуперпул ))))

будєттокадаражать інфа 146%
а ти думав, чому коноплю виносили на "референдум", такий хітрий план-многоходівочка
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  #<1 ... 5695569656975698
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