Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
до речі, я от подумав, що Алехи Брєжнєви з каклєтами дєнюх підняли ціни вна неньці. і тут заодно подумалося, а чому б не прийняти програму як в Туреччині або Латвії чи Мальті, щоб громадянство за нерухомість і ФОПчик з 5% як локальна офшора.
flyman написав:[ до речі, я от подумав, що Алехи Брєжнєви з каклєтами дєнюх підняли ціни вна неньці. і тут заодно подумалося, а чому б не прийняти програму як в Туреччині або Латвії чи Мальті, щоб громадянство за нерухомість і ФОПчик з 5% як локальна офшора.
бєтон в космас.
Витрачу час на тебе )))
Латвія і Мальта = нормас пашпорт + Мальта нормас офшор. Турція (це на твоїй мові) - 250 куе = пашпорт і попадос на податок на світові доходи. Турція - ВНЖ + ... = 0 податок на світовий дохід.
І в якій з тих категорій Україна може чимось випередити?
Розумники висновки зробили і людські потоки показують хто куди рухається )))
flyman написав:[ до речі, я от подумав, що Алехи Брєжнєви з каклєтами дєнюх підняли ціни вна неньці. і тут заодно подумалося, а чому б не прийняти програму як в Туреччині або Латвії чи Мальті, щоб громадянство за нерухомість і ФОПчик з 5% як локальна офшора.
бєтон в космас.
Витрачу час на тебе )))
Латвія і Мальта = нормас пашпорт + Мальта нормас офшор. Турція (це на твоїй мові) - 250 куе = пашпорт і попадос на податок на світові доходи. Турція - ВНЖ + ... = 0 податок на світовий дохід.
І в якій з тих категорій Україна може чимось випередити?
Розумники висновки зробили і людські потоки показують хто куди рухається )))
це я не тобі лічно писав.
цю вєтку читають люди які потім видають ідеї на гора у вигляді роліків, статей, законодавчих ініціатів... так от як подрбосіл прикорм для ідеї "ПМЖ/громадянство неньки за укробєтон і офшорний ФОП"
flyman написав:[ до речі, я от подумав, що Алехи Брєжнєви з каклєтами дєнюх підняли ціни вна неньці. і тут заодно подумалося, а чому б не прийняти програму як в Туреччині або Латвії чи Мальті, щоб громадянство за нерухомість і ФОПчик з 5% як локальна офшора.
бєтон в космас.
Витрачу час на тебе )))
Латвія і Мальта = нормас пашпорт + Мальта нормас офшор. Турція (це на твоїй мові) - 250 куе = пашпорт і попадос на податок на світові доходи. Турція - ВНЖ + ... = 0 податок на світовий дохід.
І в якій з тих категорій Україна може чимось випередити?
Розумники висновки зробили і людські потоки показують хто куди рухається )))
це я не тобі лічно писав.
цю вєтку читають люди які потім видають ідеї на гора у вигляді роліків, статей, законодавчих ініціатів... так от як подрбосіл прикорм для ідеї "ПМЖ/громадянство неньки за укробєтон і офшорний ФОП"
ага-ага, ОК! Тоді однозначно трєба накроту і проституху дозволяти + вводити це в ФОП.
Уявляю, як колумбійські наркобарони потягнуться в неньку )))) ух, і побудується нове місто, і аеропорт, і космопорт, і гуперпул ))))
kingkongovets написав:но по моим личным наблюдениям, по словам арендаторов и просто знакомых - мелкий и средний бизнес, так и не оправившийся до конца после весеннего локдауна, мягко говоря в депрессии и в будущее смотрит пессимистически хуже всего дела с ресторанным бизнесом
Любых размеров бизнесу сейчас несладко. За 3 квартала 2020-го общий финансовый результат крупных и средних предприятий снизился в 3,5 раза, или на 250 млрд грн. В строительстве - в 2,3 раза, или на 2 млрд грн.
kingkongovets написав:но по моим личным наблюдениям, по словам арендаторов и просто знакомых - мелкий и средний бизнес, так и не оправившийся до конца после весеннего локдауна, мягко говоря в депрессии и в будущее смотрит пессимистически хуже всего дела с ресторанным бизнесом
Любых размеров бизнесу сейчас несладко. За 3 квартала 2020-го общий финансовый результат крупных и средних предприятий снизился в 3,5 раза, или на 250 млрд грн. В строительстве - в 2,3 раза, или на 2 млрд грн.