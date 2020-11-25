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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5696569756985699

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:40

  BIGor написав:
  zРадио написав:
  kingkongovets написав:но по моим личным наблюдениям, по словам арендаторов и просто знакомых - мелкий и средний бизнес, так и не оправившийся до конца после весеннего локдауна, мягко говоря в депрессии и в будущее смотрит пессимистически
хуже всего дела с ресторанным бизнесом


Любых размеров бизнесу сейчас несладко. За 3 квартала 2020-го общий финансовый результат крупных и средних предприятий снизился в 3,5 раза, или на 250 млрд грн. В строительстве - в 2,3 раза, или на 2 млрд грн.

Подробности, кому интересно, здесь:
Валютный рынок в контексте ДС

Ну да, а тем временем сайт Розетки лежит - устал наверное от безденежья :D Буиттокадрожать (с)

роблять закупи в кредит на місяць-два локдауну
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:43

  BIGor написав:Ну да, а тем временем сайт Розетки лежит - устал наверное от безденежья :D Буиттокадрожать (с)


Зашел - у меня работает.

На распродаже Алиэкспресс падение покупок из Украины год к году 51%. Потому что там только онлайн. А вот в местном ритейле будет перераспределение - оффлайн-розница потеряет очень много, онлайн-розница приобретет просто много, а общий результат, наверняка, будет минусовой

"Черная пятница"-2020 становится "черной" для ритейла
https://курс.ком.юа/novost/245296-chern ... ja-riteila
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:05

  zРадио написав:
  BIGor написав:Ну да, а тем временем сайт Розетки лежит - устал наверное от безденежья :D Буиттокадрожать (с)


Зашел - у меня работает.

На распродаже Алиэкспресс падение покупок из Украины год к году 51%. Потому что там только онлайн. А вот в местном ритейле будет перераспределение - оффлайн-розница потеряет очень много, онлайн-розница приобретет просто много, а общий результат, наверняка, будет минусовой

"Черная пятница"-2020 становится "черной" для ритейла
https://курс.ком.юа/novost/245296-chernaja-pjatnica-2020-stanovitsja-chernoi-dlja-riteila

Продажі товарів непершої необхідності - впали в декілька разів.
Годинники, парфюмерія і тп.п - продаються зараз з колосальними знижками.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:24

  zРадио написав:
  BIGor написав:Ну да, а тем временем сайт Розетки лежит - устал наверное от безденежья :D Буиттокадрожать (с)


Зашел - у меня работает.

На распродаже Алиэкспресс падение покупок из Украины год к году 51%. Потому что там только онлайн. А вот в местном ритейле будет перераспределение - оффлайн-розница потеряет очень много, онлайн-розница приобретет просто много, а общий результат, наверняка, будет минусовой

"Черная пятница"-2020 становится "черной" для ритейла
https://курс.ком.юа/novost/245296-chernaja-pjatnica-2020-stanovitsja-chernoi-dlja-riteila


Уже все просекли,что китайцыыы сначала поднимают цену, а потом снижают, реальные скидки -10% не более, плюс в этот период и доставка идет дольше. Если иметь общую стату, то окажется, что и с других стран берут меньше
EnotBegemot
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Продажі товарів непершої необхідності - впали в декілька разів.
Годинники, парфюмерія і тп.п - продаються зараз з колосальними знижками

Я завжди казав, що ЖРАЧКА буде рулити і при чумі, і при високому курсу доляра, і при ковіді, і БЕЗ ковіда!!!
ЖРАЧКА, ЖРАЧКА, ЖРАЧКА!

І я б сам перейшов би на торгівлю продуктами, але це теж прив"язка 24/7!(навіть, якщо є наймані працівники)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:47

  Долярчик написав:
  Frant написав:Продажі товарів непершої необхідності - впали в декілька разів.
Годинники, парфюмерія і тп.п - продаються зараз з колосальними знижками

Я завжди казав, що ЖРАЧКА буде рулити і при чумі, і при високому курсу доляра, і при ковіді, і БЕЗ ковіда!!!
ЖРАЧКА, ЖРАЧКА, ЖРАЧКА!

І я б сам перейшов би на торгівлю продуктами, але це теж прив"язка 24/7!(навіть, якщо є наймані працівники)

БЕТОН, БЕТОН, БЕТОН, бо нічого нема крім БЕТОН!!! 111
+30% зарік
наіть цукор, і олія так не дало !!!!!111

дав оголошення зразу 1куе м2
поставив забор +10%
викопав яму ще +10%
привіз будку сторожа +10%

БЕТОН бо нічого іншого нЕмА!!
тільки БЕТОН,
ЖРАЧКА для лузерів
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:58

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:но по моим личным наблюдениям, по словам арендаторов и просто знакомых - мелкий и средний бизнес, так и не оправившийся до конца после весеннего локдауна, мягко говоря в депрессии и в будущее смотрит пессимистически
хуже всего дела с ресторанным бизнесом


Любых размеров бизнесу сейчас несладко. За 3 квартала 2020-го общий финансовый результат крупных и средних предприятий снизился в 3,5 раза, или на 250 млрд грн. В строительстве - в 2,3 раза, или на 2 млрд грн.

Подробности, кому интересно, здесь:
Валютный рынок в контексте ДС

Знаєш, вже не інтєрєсно ((((

Щось вже якось все фігово, що пісєц ... Хочеться взятись за вила ...

зі. людє побачили світло в кінці тунеля, але ще не почули, що це наближаючийся потяг :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:00

  zРадио написав:
  BIGor написав:Ну да, а тем временем сайт Розетки лежит - устал наверное от безденежья :D Буиттокадрожать (с)


Зашел - у меня работает.

На распродаже Алиэкспресс падение покупок из Украины год к году 51%. Потому что там только онлайн. А вот в местном ритейле будет перераспределение - оффлайн-розница потеряет очень много, онлайн-розница приобретет просто много, а общий результат, наверняка, будет минусовой

"Черная пятница"-2020 становится "черной" для ритейла
https://курс.ком.юа/novost/245296-chernaja-pjatnica-2020-stanovitsja-chernoi-dlja-riteila

А це таки + в копілочку: КРЖН - Київ (Мінська) вс. Іпення запопья :)
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:01

Цукор 18 проти 11 грн, але ти пиши)))
gonchik74
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