Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:но по моим личным наблюдениям, по словам арендаторов и просто знакомых - мелкий и средний бизнес, так и не оправившийся до конца после весеннего локдауна, мягко говоря в депрессии и в будущее смотрит пессимистически хуже всего дела с ресторанным бизнесом
Любых размеров бизнесу сейчас несладко. За 3 квартала 2020-го общий финансовый результат крупных и средних предприятий снизился в 3,5 раза, или на 250 млрд грн. В строительстве - в 2,3 раза, или на 2 млрд грн.
BIGor написав:Ну да, а тем временем сайт Розетки лежит - устал наверное от безденежья Буиттокадрожать (с)
Зашел - у меня работает.
На распродаже Алиэкспресс падение покупок из Украины год к году 51%. Потому что там только онлайн. А вот в местном ритейле будет перераспределение - оффлайн-розница потеряет очень много, онлайн-розница приобретет просто много, а общий результат, наверняка, будет минусовой "Черная пятница"-2020 становится "черной" для ритейла https://курс.ком.юа/novost/245296-chern ... ja-riteila
BIGor написав:Ну да, а тем временем сайт Розетки лежит - устал наверное от безденежья Буиттокадрожать (с)
Зашел - у меня работает.
На распродаже Алиэкспресс падение покупок из Украины год к году 51%. Потому что там только онлайн. А вот в местном ритейле будет перераспределение - оффлайн-розница потеряет очень много, онлайн-розница приобретет просто много, а общий результат, наверняка, будет минусовой "Черная пятница"-2020 становится "черной" для ритейла https://курс.ком.юа/novost/245296-chernaja-pjatnica-2020-stanovitsja-chernoi-dlja-riteila
Продажі товарів непершої необхідності - впали в декілька разів. Годинники, парфюмерія і тп.п - продаються зараз з колосальними знижками.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
BIGor написав:Ну да, а тем временем сайт Розетки лежит - устал наверное от безденежья Буиттокадрожать (с)
Зашел - у меня работает.
На распродаже Алиэкспресс падение покупок из Украины год к году 51%. Потому что там только онлайн. А вот в местном ритейле будет перераспределение - оффлайн-розница потеряет очень много, онлайн-розница приобретет просто много, а общий результат, наверняка, будет минусовой "Черная пятница"-2020 становится "черной" для ритейла https://курс.ком.юа/novost/245296-chernaja-pjatnica-2020-stanovitsja-chernoi-dlja-riteila
Уже все просекли,что китайцыыы сначала поднимают цену, а потом снижают, реальные скидки -10% не более, плюс в этот период и доставка идет дольше. Если иметь общую стату, то окажется, что и с других стран берут меньше
kingkongovets написав:но по моим личным наблюдениям, по словам арендаторов и просто знакомых - мелкий и средний бизнес, так и не оправившийся до конца после весеннего локдауна, мягко говоря в депрессии и в будущее смотрит пессимистически хуже всего дела с ресторанным бизнесом
Любых размеров бизнесу сейчас несладко. За 3 квартала 2020-го общий финансовый результат крупных и средних предприятий снизился в 3,5 раза, или на 250 млрд грн. В строительстве - в 2,3 раза, или на 2 млрд грн.
BIGor написав:Ну да, а тем временем сайт Розетки лежит - устал наверное от безденежья Буиттокадрожать (с)
Зашел - у меня работает.
На распродаже Алиэкспресс падение покупок из Украины год к году 51%. Потому что там только онлайн. А вот в местном ритейле будет перераспределение - оффлайн-розница потеряет очень много, онлайн-розница приобретет просто много, а общий результат, наверняка, будет минусовой "Черная пятница"-2020 становится "черной" для ритейла https://курс.ком.юа/novost/245296-chernaja-pjatnica-2020-stanovitsja-chernoi-dlja-riteila
А це таки + в копілочку: КРЖН - Київ (Мінська) вс. Іпення запопья