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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5698569957005701>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:10

  gonchik74 написав:Цукор 18 проти 11 грн, але ти пиши)))

в мене ще позапрошлогодній цукор, так що навіть якщо папісят, чи па8 мене то мало гребе
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:15

Щоб ти його купляв по 10т/міс - співав би інакше.
Деякі комоди додали 100%
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Але і той дериватив, що брав в минулому році додав мінімум 20%.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:30

  flyman написав:
  gonchik74 написав:Цукор 18 проти 11 грн, але ти пиши)))

в мене ще позапрошлогодній цукор, так що навіть якщо папісят, чи па8 мене то мало гребе

"Если у тебя есть лимон, сделай из него лимонад"
Если у тебя есть сахар, неважно по чем, добавь воды и дрожжи, подожди неделю и технологично обработай ))
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:36

  change_pm написав:Реб"ята, тут акція від Люфтваффе в Боготу, то хотів запитати, чи хтось був у Колумбії?

Як воно вам? Пишіть в лічку, буду радий узнати про Колумбію більше )))


ЛС.
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rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:47

  zРадио написав:Любых размеров бизнесу сейчас несладко. За 3 квартала 2020-го общий финансовый результат крупных и средних предприятий снизился в 3,5 раза, или на 250 млрд грн. В строительстве - в 2,3 раза, или на 2 млрд грн.



Я не пойму вашу ватанскую экономикс. У вас логика как из жёпы. Ты все время говоришь, что снижение темпов строительства свидетельствует о намечающемся падении цен на недвижимость. В нормальной экономикс ровно наоборот. Логика подсказывает, что снижение темпов строительства ведет к уменьшению предложения недвижимости на рынке, к снижению к конкуренции, и как следствие к росту цен. :!:
А ты все время наоборот. По твоей логике снижение посевных площадей под картофель свидетельствует о предстоящем зимой снижении на него цен. Пойди зимой на базар и посмотри, что происходит с ценами на культуры, по которым недосев или неурожай. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:52

  Libo написав:Я не пойму вашу ватанскую экономикс.


Провокатор глупый


  Libo написав:Ты все время говоришь, что снижение темпов строительства свидетельствует о намечающемся падении цен на недвижимость.


Откуда ты это выковырял? Покажи! Я говорю о том, что падение инвестиций в жилое строительство говорит о будущем падении цен. У нас застройщики за свои не строят, поэтому падение интереса со стороны покупателей - это снижение спроса, являющееся предпосылкой к снижению цены
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 26 лис, 2020 16:54, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:52

  Libo написав:
  zРадио написав:Любых размеров бизнесу сейчас несладко. За 3 квартала 2020-го общий финансовый результат крупных и средних предприятий снизился в 3,5 раза, или на 250 млрд грн. В строительстве - в 2,3 раза, или на 2 млрд грн.



Я не пойму вашу ватанскую экономикс. У вас логика как из жёпы. Ты все время говоришь, что снижение темпов строительства свидетельствует о намечающемся падении цен на недвижимость. В нормальной экономикс ровно наоборот. Логика подсказывает, что снижение темпов строительства ведет к уменьшению предложения недвижимости на рынке, к снижению к конкуренции, и как следствие к росту цен. :!:
А ты все время наоборот. По твоей логике снижение посевных площадей под картофель свидетельствует о предстоящем зимой снижении на него цен. Пойди зимой на базар и посмотри, что происходит с ценами на культуры, по которым недосев или неурожай. :?

лібо, як бути з вторинкою?
так сказати, ковідна пропозиція бабушатніків і віддалений попит удальонщиків
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:54

  flyman написав:..
лібо, як бути з вторинкою?
..

сделать с ней тоже, что и с прошлогодней картошкой!! ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:58

  sequence написав:
  flyman написав:..
лібо, як бути з вторинкою?
..

сделать с ней тоже, что и с прошлогодней картошкой!! ))

а з первинною нерухомістю, те що з перваком :roll:
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flyman
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  #<1 ... 5698569957005701>
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