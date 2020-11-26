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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 лис, 2020 16:10
gonchik74 написав:
Цукор 18 проти 11 грн, але ти пиши)))
в мене ще позапрошлогодній цукор, так що навіть якщо папісят, чи па8 мене то мало гребе
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:15
Щоб ти його купляв по 10т/міс - співав би інакше.
Деякі комоди додали 100%
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:17
Але і той дериватив, що брав в минулому році додав мінімум 20%.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:30
flyman написав: gonchik74 написав:
Цукор 18 проти 11 грн, але ти пиши)))
в мене ще позапрошлогодній цукор, так що навіть якщо папісят, чи па8 мене то мало гребе
"Если у тебя есть лимон, сделай из него лимонад"
Если у тебя есть сахар, неважно по чем, добавь воды и дрожжи, подожди неделю и технологично обработай ))
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:36
change_pm написав:
Реб"ята, тут акція від Люфтваффе в Боготу, то хотів запитати, чи хтось був у Колумбії?
Як воно вам? Пишіть в лічку, буду радий узнати про Колумбію більше )))
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:47
zРадио написав:
Любых размеров бизнесу сейчас несладко. За 3 квартала 2020-го общий финансовый результат крупных и средних предприятий снизился в 3,5 раза, или на 250 млрд грн. В строительстве - в 2,3 раза, или на 2 млрд грн.
Я не пойму вашу ватанскую экономикс. У вас логика как из жёпы. Ты все время говоришь, что снижение темпов строительства свидетельствует о намечающемся падении цен на недвижимость. В нормальной экономикс ровно наоборот. Логика подсказывает, что снижение темпов строительства ведет к уменьшению предложения недвижимости на рынке, к снижению к конкуренции, и как следствие к росту цен.
А ты все время наоборот. По твоей логике снижение посевных площадей под картофель свидетельствует о предстоящем зимой снижении на него цен. Пойди зимой на базар и посмотри, что происходит с ценами на культуры, по которым недосев или неурожай.
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Libo
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:52
Libo написав:
Я не пойму вашу ватанскую экономикс.
Провокатор глупый
Libo написав:
Ты все время говоришь, что снижение темпов строительства свидетельствует о намечающемся падении цен на недвижимость.
Откуда ты это выковырял? Покажи! Я говорю о том, что падение инвестиций
в жилое строительство говорит о будущем падении цен. У нас застройщики за свои не строят, поэтому падение интереса со стороны покупателей - это снижение спроса, являющееся предпосылкой к снижению цены
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 26 лис, 2020 16:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:52
Libo написав: zРадио написав:
Любых размеров бизнесу сейчас несладко. За 3 квартала 2020-го общий финансовый результат крупных и средних предприятий снизился в 3,5 раза, или на 250 млрд грн. В строительстве - в 2,3 раза, или на 2 млрд грн.
Я не пойму вашу ватанскую экономикс. У вас логика как из жёпы. Ты все время говоришь, что снижение темпов строительства свидетельствует о намечающемся падении цен на недвижимость. В нормальной экономикс ровно наоборот. Логика подсказывает, что снижение темпов строительства ведет к уменьшению предложения недвижимости на рынке, к снижению к конкуренции, и как следствие к росту цен.
А ты все время наоборот. По твоей логике снижение посевных площадей под картофель свидетельствует о предстоящем зимой снижении на него цен. Пойди зимой на базар и посмотри, что происходит с ценами на культуры, по которым недосев или неурожай.
лібо, як бути з вторинкою?
так сказати, ковідна пропозиція бабушатніків і віддалений попит удальонщиків
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:54
flyman написав:
..
лібо, як бути з вторинкою?
..
сделать с ней тоже, что и с прошлогодней картошкой!! ))
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:58
sequence написав: flyman написав:
..
лібо, як бути з вторинкою?
..
сделать с ней тоже, что и с прошлогодней картошкой!! ))
а з первинною нерухомістю, те що з перваком
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