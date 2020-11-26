Флай, давай вже свої хфотки прєлєстів?
Розваж нас тут трохи
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:08
Флай, давай вже свої хфотки прєлєстів?
Розваж нас тут трохи
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс, давай теж фото!
Особливо цікаво, чи гарно вийшли плінтуса прихованого монтажу!
Давай - ми оціним!
Сміятись не будемо!.... може
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Надо сначала разобраться почему снижаются темпы строительства
-строители устали
-закончился цемент
-покупатель меньше несёт денег на финансирование стройки, потому меньше строят
-застройщик строит за свои, прогнозирует падение спроса, потому меньше строит
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:31
хай теща тебе розважає
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:33
По вторинці.
Сейчас наблюдаю исключительно новую и относительно новую вторинку. К бабушатникам и к эпохе совдепии интереса нет. Судя по ценам, я далеко не один и состою в общеукраинском тренде. Всё что без документов, как то котлованы и вот-вот сдается, тоже не интересует. Удалёнщики с весны окучивают пригороды. Этот тренд надолго. Но не 10 соток посреди поля. Коттеджные поселки. Там и покупайте.
Учитывайте общемировую тенденцию - рост мегаполисов и перебазирование в них сельского населения и пр. провинции. Но последние ковидные события внесли коррективу в эту тенденцию - жить успешным и среднему класу сейчас комфортнее и безопаснее посредине - как бы и на сельской природе, но в одном броске до центра мегаполиса. Но центр мегаполиса тоже будет пользоваться спросом у статусных богатиив и мажоров. Но там будет по $10+ тыщ за кв.м. Люмпен будет жить между ними. Типа нью-йоркских проджектов.
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:43
Ребята, сейчас застройщики такие жирные коты, у них столько в офшорах, такие возможности в банковском секторе, что они запроста могут строить за свои и вам продавать. Но вы их разбаловали. А зачем за свои? Если эти лохи нас бесплатно кредитуют да еще каждого второго вообще можно кинуть.
Если вы вспомните, то правило за свои вводилось в нищие 90-е, когда мы все были бедными. А сейчас у нас $140 млрд. в офшорах и на зарубежным счетах. 10 тыщ киян в год зарабатывают более $1 млн. И при этом говорят, нет денег на котлован. О чем вы?! Очнитесь. Вы всё проспали. Уже далеко не 90-е.
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