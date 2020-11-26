Додано: Чет 26 лис, 2020 17:33

flyman написав: лібо, як бути з вторинкою?

так сказати, ковідна пропозиція бабушатніків і віддалений попит удальонщиків лібо, як бути з вторинкою?так сказати, ковідна пропозиція бабушатніків і віддалений попит удальонщиків

По вторинці.Сейчас наблюдаю исключительно новую и относительно новую вторинку. К бабушатникам и к эпохе совдепии интереса нет. Судя по ценам, я далеко не один и состою в общеукраинском тренде. Всё что без документов, как то котлованы и вот-вот сдается, тоже не интересует. Удалёнщики с весны окучивают пригороды. Этот тренд надолго. Но не 10 соток посреди поля. Коттеджные поселки. Там и покупайте.Учитывайте общемировую тенденцию - рост мегаполисов и перебазирование в них сельского населения и пр. провинции. Но последние ковидные события внесли коррективу в эту тенденцию - жить успешным и среднему класу сейчас комфортнее и безопаснее посредине - как бы и на сельской природе, но в одном броске до центра мегаполиса. Но центр мегаполиса тоже будет пользоваться спросом у статусных богатиив и мажоров. Но там будет по $10+ тыщ за кв.м. Люмпен будет жить между ними. Типа нью-йоркских проджектов.