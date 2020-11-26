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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5698569957005701

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:08

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
лібо, як бути з вторинкою?
..

сделать с ней тоже, что и с прошлогодней картошкой!! ))

а з первинною нерухомістю, те що з перваком :roll:

Флай, давай вже свої хфотки прєлєстів?
Розваж нас тут трохи :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, давай теж фото!
Особливо цікаво, чи гарно вийшли плінтуса прихованого монтажу! :)
Давай - ми оціним!
Сміятись не будемо!.... може :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:снижение темпов строительства свидетельствует о намечающемся падении цен на недвижимость. В нормальной экономикс ровно наоборот. Логика подсказывает, что снижение темпов строительства ведет к уменьшению предложения недвижимости на рынке, к снижению к конкуренции, и как следствие к росту цен.

Надо сначала разобраться почему снижаются темпы строительства
-строители устали
-закончился цемент
-покупатель меньше несёт денег на финансирование стройки, потому меньше строят
-застройщик строит за свои, прогнозирует падение спроса, потому меньше строит
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Флай, давай вже свої хфотки прєлєстів?

Не прелестей, а прелести. Не хватало здесь порно размещать
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:31

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  sequence написав: сделать с ней тоже, что и с прошлогодней картошкой!! ))

а з первинною нерухомістю, те що з перваком :roll:

Флай, давай вже свої хфотки прєлєстів?
Розваж нас тут трохи :mrgreen:

хай теща тебе розважає
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:33

  flyman написав:лібо, як бути з вторинкою?
так сказати, ковідна пропозиція бабушатніків і віддалений попит удальонщиків


По вторинці.
Сейчас наблюдаю исключительно новую и относительно новую вторинку. К бабушатникам и к эпохе совдепии интереса нет. Судя по ценам, я далеко не один и состою в общеукраинском тренде. Всё что без документов, как то котлованы и вот-вот сдается, тоже не интересует. Удалёнщики с весны окучивают пригороды. Этот тренд надолго. Но не 10 соток посреди поля. Коттеджные поселки. Там и покупайте.
Учитывайте общемировую тенденцию - рост мегаполисов и перебазирование в них сельского населения и пр. провинции. Но последние ковидные события внесли коррективу в эту тенденцию - жить успешным и среднему класу сейчас комфортнее и безопаснее посредине - как бы и на сельской природе, но в одном броске до центра мегаполиса. Но центр мегаполиса тоже будет пользоваться спросом у статусных богатиив и мажоров. Но там будет по $10+ тыщ за кв.м. Люмпен будет жить между ними. Типа нью-йоркских проджектов. 8)

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:43

  Serg-ik написав:Надо сначала разобраться почему снижаются темпы строительства
-строители устали
-закончился цемент
-покупатель меньше несёт денег на финансирование стройки, потому меньше строят
-застройщик строит за свои, прогнозирует падение спроса, потому меньше строит


Ребята, сейчас застройщики такие жирные коты, у них столько в офшорах, такие возможности в банковском секторе, что они запроста могут строить за свои и вам продавать. Но вы их разбаловали. А зачем за свои? :shock: Если эти лохи нас бесплатно кредитуют да еще каждого второго вообще можно кинуть. :lol:
Если вы вспомните, то правило за свои вводилось в нищие 90-е, когда мы все были бедными. А сейчас у нас $140 млрд. в офшорах и на зарубежным счетах. 10 тыщ киян в год зарабатывают более $1 млн. И при этом говорят, нет денег на котлован. О чем вы?! Очнитесь. Вы всё проспали. Уже далеко не 90-е. :x
Libo
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