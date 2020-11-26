RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 56995700570157025703>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:33

  flyman написав:лібо, як бути з вторинкою?
так сказати, ковідна пропозиція бабушатніків і віддалений попит удальонщиків


По вторинці.
Сейчас наблюдаю исключительно новую и относительно новую вторинку. К бабушатникам и к эпохе совдепии интереса нет. Судя по ценам, я далеко не один и состою в общеукраинском тренде. Всё что без документов, как то котлованы и вот-вот сдается, тоже не интересует. Удалёнщики с весны окучивают пригороды. Этот тренд надолго. Но не 10 соток посреди поля. Коттеджные поселки. Там и покупайте.
Учитывайте общемировую тенденцию - рост мегаполисов и перебазирование в них сельского населения и пр. провинции. Но последние ковидные события внесли коррективу в эту тенденцию - жить успешным и среднему класу сейчас комфортнее и безопаснее посредине - как бы и на сельской природе, но в одном броске до центра мегаполиса. Но центр мегаполиса тоже будет пользоваться спросом у статусных богатиив и мажоров. Но там будет по $10+ тыщ за кв.м. Люмпен будет жить между ними. Типа нью-йоркских проджектов. 8)

Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8930
З нами з: 14.11.11
Подякував: 361 раз.
Подякували: 4104 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:43

  Serg-ik написав:Надо сначала разобраться почему снижаются темпы строительства
-строители устали
-закончился цемент
-покупатель меньше несёт денег на финансирование стройки, потому меньше строят
-застройщик строит за свои, прогнозирует падение спроса, потому меньше строит


Ребята, сейчас застройщики такие жирные коты, у них столько в офшорах, такие возможности в банковском секторе, что они запроста могут строить за свои и вам продавать. Но вы их разбаловали. А зачем за свои? :shock: Если эти лохи нас бесплатно кредитуют да еще каждого второго вообще можно кинуть. :lol:
Если вы вспомните, то правило за свои вводилось в нищие 90-е, когда мы все были бедными. А сейчас у нас $140 млрд. в офшорах и на зарубежным счетах. 10 тыщ киян в год зарабатывают более $1 млн. И при этом говорят, нет денег на котлован. О чем вы?! Очнитесь. Вы всё проспали. Уже далеко не 90-е. :x
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8930
З нами з: 14.11.11
Подякував: 361 раз.
Подякували: 4104 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:10 тыщ киян в год зарабатывают более $1 млн. И при этом говорят, нет денег на котлован. О чем вы?! Очнитесь. Вы всё проспали. Уже далеко не 90-е.

Вы намекаете на то, что эти 10 000 киевлян и будут из года в год выкупать 20-30 тыс квартир с первички?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11481
З нами з: 10.06.11
Подякував: 203 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:59

  Libo написав:
  flyman написав:лібо, як бути з вторинкою?
так сказати, ковідна пропозиція бабушатніків і віддалений попит удальонщиків


По вторинці.
Сейчас наблюдаю исключительно новую и относительно новую вторинку. К бабушатникам и к эпохе совдепии интереса нет. Судя по ценам, я далеко не один и состою в общеукраинском тренде. Всё что без документов, как то котлованы и вот-вот сдается, тоже не интересует. Удалёнщики с весны окучивают пригороды. Этот тренд надолго. Но не 10 соток посреди поля. Коттеджные поселки. Там и покупайте.
Учитывайте общемировую тенденцию - рост мегаполисов и перебазирование в них сельского населения и пр. провинции. Но последние ковидные события внесли коррективу в эту тенденцию - жить успешным и среднему класу сейчас комфортнее и безопаснее посредине - как бы и на сельской природе, но в одном броске до центра мегаполиса. Но центр мегаполиса тоже будет пользоваться спросом у статусных богатиив и мажоров. Но там будет по $10+ тыщ за кв.м. Люмпен будет жить между ними. Типа нью-йоркских проджектов. 8)


це ж в слово в слово, що писав оператор учотка yura_:
три кольца
ІТ Мекка, для мажоров
потім гетто,
потім средній класс
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22248
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:05

  Serg-ik написав:
  Libo написав:10 тыщ киян в год зарабатывают более $1 млн. И при этом говорят, нет денег на котлован. О чем вы?! Очнитесь. Вы всё проспали. Уже далеко не 90-е.

Вы намекаете на то, что эти 10 000 киевлян и будут из года в год выкупать 20-30 тыс квартир с первички?


Я намекаю на то, что денег в стране достаточно, чтобы строить и продавать жилье как в нормальных странах и юрисдикциях. Ты же не финансируешь автомобиль на этапе рытья котлована для добычи железной руды на твой автомобиль, скажешь это нонсенс. И автозаводы не плачут, что нет денег на закупку металла и давай гони нам на твое будущее авто за 5 лет наперед. А на этапе рытья котлована под дом считаешь нормальным выложить 100 тыщ. Как так? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8930
З нами з: 14.11.11
Подякував: 361 раз.
Подякували: 4104 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:26

  Libo написав:
  Serg-ik написав:Надо сначала разобраться почему снижаются темпы строительства
-строители устали
-закончился цемент
-покупатель меньше несёт денег на финансирование стройки, потому меньше строят
-застройщик строит за свои, прогнозирует падение спроса, потому меньше строит


Ребята, сейчас застройщики такие жирные коты, у них столько в офшорах, такие возможности в банковском секторе, что они запроста могут строить за свои и вам продавать. Но вы их разбаловали. А зачем за свои? :shock: Если эти лохи нас бесплатно кредитуют да еще каждого второго вообще можно кинуть. :lol:
Если вы вспомните, то правило за свои вводилось в нищие 90-е, когда мы все были бедными. А сейчас у нас $140 млрд. в офшорах и на зарубежным счетах. 10 тыщ киян в год зарабатывают более $1 млн. И при этом говорят, нет денег на котлован. О чем вы?! Очнитесь. Вы всё проспали. Уже далеко не 90-е. :x


Падение спроса на котлованы видно невооруженным взглядом. В почти готовых комплексах есть предложения ликвидных планировок,чего не наблюдалось в 15-18 годах.
А так как все стройкомпании это пирамиды в том или ином виде, то если несут меньше кеша - соответственно и медленнее стройка идет. Свое они закидывать не спешат
EnotBegemot
 
Повідомлень: 32
З нами з: 22.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:29

Особенно обмелел бюджетный сегмент, ничего нормального от проверенных компаний попросту нет. Или место шлак, или прайс не интересный.
Ради интереса поковыряться на ЛУН за 2012-2013 года, комплексы типа Новолипок и Риверстоуна тогда стоили дешевле чем сейчас, парадокс
EnotBegemot
 
Повідомлень: 32
З нами з: 22.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  EnotBegemot написав:В почти готовых комплексах есть предложения ликвидных планировок,чего не наблюдалось в 15-18 годах.

Конечно, по таким конским ценникам желающие отсекаются (только те Либовские 10 тыс. миллиардеров) остаются.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4073
З нами з: 19.09.10
Подякував: 680 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:42

  EnotBegemot написав:
  Libo написав:
  Serg-ik написав:Надо сначала разобраться почему снижаются темпы строительства
-строители устали
-закончился цемент
-покупатель меньше несёт денег на финансирование стройки, потому меньше строят
-застройщик строит за свои, прогнозирует падение спроса, потому меньше строит


Ребята, сейчас застройщики такие жирные коты, у них столько в офшорах, такие возможности в банковском секторе, что они запроста могут строить за свои и вам продавать. Но вы их разбаловали. А зачем за свои? :shock: Если эти лохи нас бесплатно кредитуют да еще каждого второго вообще можно кинуть. :lol:
Если вы вспомните, то правило за свои вводилось в нищие 90-е, когда мы все были бедными. А сейчас у нас $140 млрд. в офшорах и на зарубежным счетах. 10 тыщ киян в год зарабатывают более $1 млн. И при этом говорят, нет денег на котлован. О чем вы?! Очнитесь. Вы всё проспали. Уже далеко не 90-е. :x


Падение спроса на котлованы видно невооруженным взглядом. В почти готовых комплексах есть предложения ликвидных планировок,чего не наблюдалось в 15-18 годах.
А так как все стройкомпании это пирамиды в том или ином виде, то если несут меньше кеша - соответственно и медленнее стройка идет. Свое они закидывать не спешат


поддерживаю

Libo, если ты настроишь много метров, то кто это купит?
оффшора, про которую ты написал тебе дает свободы, ты можешь деньги инвестировать в портфели, у денег большая волотильность.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 26 лис, 2020 18:44, всього редагувалось 2 разів.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3708
З нами з: 22.12.16
Подякував: 287 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:43

  BIGor написав:
  EnotBegemot написав:В почти готовых комплексах есть предложения ликвидных планировок,чего не наблюдалось в 15-18 годах.

Конечно, по таким конским ценникам желающие отсекаются (только те Либовские 10 тыс. миллиардеров) остаются.


Значит должна быть нормальная ипотека. В Америке считается нормальным всю свою трудовую жизнь обычному трудяге выплачивать эти 300-500 тыщ за свой дом. Если выплатил до пенсии, можешь гордиться, ты успешный чел. У нас тоже может так быть. Но у вас аппетиты и амбиции. Вы хотите 1 квартиру себе, 2 под сдачу, по одной каждому своему чаду, дачу и еще лехус. Укропская губа не дура. Но так у вас обязательно в итоге получится. Поэтому мы с вами обречены на процветание. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8930
З нами з: 14.11.11
Подякував: 361 раз.
Подякували: 4104 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 56995700570157025703>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1955, 1956, 1957
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19564 3271966
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 22:41
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20168
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230833
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26636)
26.11.2020 19:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.