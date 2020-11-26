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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:33
flyman написав:
лібо, як бути з вторинкою?
так сказати, ковідна пропозиція бабушатніків і віддалений попит удальонщиків
По вторинці.
Сейчас наблюдаю исключительно новую и относительно новую вторинку. К бабушатникам и к эпохе совдепии интереса нет. Судя по ценам, я далеко не один и состою в общеукраинском тренде. Всё что без документов, как то котлованы и вот-вот сдается, тоже не интересует. Удалёнщики с весны окучивают пригороды. Этот тренд надолго. Но не 10 соток посреди поля. Коттеджные поселки. Там и покупайте.
Учитывайте общемировую тенденцию - рост мегаполисов и перебазирование в них сельского населения и пр. провинции. Но последние ковидные события внесли коррективу в эту тенденцию - жить успешным и среднему класу сейчас комфортнее и безопаснее посредине - как бы и на сельской природе, но в одном броске до центра мегаполиса. Но центр мегаполиса тоже будет пользоваться спросом у статусных богатиив и мажоров. Но там будет по $10+ тыщ за кв.м. Люмпен будет жить между ними. Типа нью-йоркских проджектов.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:43
Serg-ik написав:
Надо сначала разобраться почему снижаются темпы строительства
-строители устали
-закончился цемент
-покупатель меньше несёт денег на финансирование стройки, потому меньше строят
-застройщик строит за свои, прогнозирует падение спроса, потому меньше строит
Ребята, сейчас застройщики такие жирные коты, у них столько в офшорах, такие возможности в банковском секторе, что они запроста могут строить за свои и вам продавать. Но вы их разбаловали. А зачем за свои?
Если эти лохи нас бесплатно кредитуют да еще каждого второго вообще можно кинуть.
Если вы вспомните, то правило за свои вводилось в нищие 90-е, когда мы все были бедными. А сейчас у нас $140 млрд. в офшорах и на зарубежным счетах. 10 тыщ киян в год зарабатывают более $1 млн. И при этом говорят, нет денег на котлован. О чем вы?! Очнитесь. Вы всё проспали. Уже далеко не 90-е.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:55
Libo написав:
10 тыщ киян в год зарабатывают более $1 млн. И при этом говорят, нет денег на котлован. О чем вы?! Очнитесь. Вы всё проспали. Уже далеко не 90-е.
Вы намекаете на то, что эти 10 000 киевлян и будут из года в год выкупать 20-30 тыс квартир с первички?
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Serg-ik
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Додано: Чет 26 лис, 2020 17:59
Libo написав: flyman написав:
лібо, як бути з вторинкою?
так сказати, ковідна пропозиція бабушатніків і віддалений попит удальонщиків
По вторинці.
Сейчас наблюдаю исключительно новую и относительно новую вторинку. К бабушатникам и к эпохе совдепии интереса нет. Судя по ценам, я далеко не один и состою в общеукраинском тренде. Всё что без документов, как то котлованы и вот-вот сдается, тоже не интересует. Удалёнщики с весны окучивают пригороды. Этот тренд надолго. Но не 10 соток посреди поля. Коттеджные поселки. Там и покупайте.
Учитывайте общемировую тенденцию - рост мегаполисов и перебазирование в них сельского населения и пр. провинции. Но последние ковидные события внесли коррективу в эту тенденцию - жить успешным и среднему класу сейчас комфортнее и безопаснее посредине - как бы и на сельской природе, но в одном броске до центра мегаполиса. Но центр мегаполиса тоже будет пользоваться спросом у статусных богатиив и мажоров. Но там будет по $10+ тыщ за кв.м. Люмпен будет жить между ними. Типа нью-йоркских проджектов.
це ж в слово в слово, що писав оператор учотка yura_:
три кольца
ІТ Мекка, для мажоров
потім гетто,
потім средній класс
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:05
Serg-ik написав: Libo написав:
10 тыщ киян в год зарабатывают более $1 млн. И при этом говорят, нет денег на котлован. О чем вы?! Очнитесь. Вы всё проспали. Уже далеко не 90-е.
Вы намекаете на то, что эти 10 000 киевлян и будут из года в год выкупать 20-30 тыс квартир с первички?
Я намекаю на то, что денег в стране достаточно, чтобы строить и продавать жилье как в нормальных странах и юрисдикциях. Ты же не финансируешь автомобиль на этапе рытья котлована для добычи железной руды на твой автомобиль, скажешь это нонсенс. И автозаводы не плачут, что нет денег на закупку металла и давай гони нам на твое будущее авто за 5 лет наперед. А на этапе рытья котлована под дом считаешь нормальным выложить 100 тыщ. Как так?
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Libo
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:26
Libo написав: Serg-ik написав:
Надо сначала разобраться почему снижаются темпы строительства
-строители устали
-закончился цемент
-покупатель меньше несёт денег на финансирование стройки, потому меньше строят
-застройщик строит за свои, прогнозирует падение спроса, потому меньше строит
Ребята, сейчас застройщики такие жирные коты, у них столько в офшорах, такие возможности в банковском секторе, что они запроста могут строить за свои и вам продавать. Но вы их разбаловали. А зачем за свои?
Если эти лохи нас бесплатно кредитуют да еще каждого второго вообще можно кинуть.
Если вы вспомните, то правило за свои вводилось в нищие 90-е, когда мы все были бедными. А сейчас у нас $140 млрд. в офшорах и на зарубежным счетах. 10 тыщ киян в год зарабатывают более $1 млн. И при этом говорят, нет денег на котлован. О чем вы?! Очнитесь. Вы всё проспали. Уже далеко не 90-е.
Падение спроса на котлованы видно невооруженным взглядом. В почти готовых комплексах есть предложения ликвидных планировок,чего не наблюдалось в 15-18 годах.
А так как все стройкомпании это пирамиды в том или ином виде, то если несут меньше кеша - соответственно и медленнее стройка идет. Свое они закидывать не спешат
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EnotBegemot
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:29
Особенно обмелел бюджетный сегмент, ничего нормального от проверенных компаний попросту нет. Или место шлак, или прайс не интересный.
Ради интереса поковыряться на ЛУН за 2012-2013 года, комплексы типа Новолипок и Риверстоуна тогда стоили дешевле чем сейчас, парадокс
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EnotBegemot
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:32
EnotBegemot написав:
В почти готовых комплексах есть предложения ликвидных планировок,чего не наблюдалось в 15-18 годах.
Конечно, по таким конским ценникам желающие отсекаются (только те Либовские 10 тыс. миллиардеров) остаются.
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BIGor
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:42
EnotBegemot написав: Libo написав: Serg-ik написав:
Надо сначала разобраться почему снижаются темпы строительства
-строители устали
-закончился цемент
-покупатель меньше несёт денег на финансирование стройки, потому меньше строят
-застройщик строит за свои, прогнозирует падение спроса, потому меньше строит
Ребята, сейчас застройщики такие жирные коты, у них столько в офшорах, такие возможности в банковском секторе, что они запроста могут строить за свои и вам продавать. Но вы их разбаловали. А зачем за свои?
Если эти лохи нас бесплатно кредитуют да еще каждого второго вообще можно кинуть.
Если вы вспомните, то правило за свои вводилось в нищие 90-е, когда мы все были бедными. А сейчас у нас $140 млрд. в офшорах и на зарубежным счетах. 10 тыщ киян в год зарабатывают более $1 млн.
И при этом говорят, нет денег на котлован. О чем вы?! Очнитесь. Вы всё проспали. Уже далеко не 90-е.
Падение спроса на котлованы видно невооруженным взглядом. В почти готовых комплексах есть предложения ликвидных планировок,чего не наблюдалось в 15-18 годах.
А так как все стройкомпании это пирамиды в том или ином виде, то если несут меньше кеша - соответственно и медленнее стройка идет. Свое они закидывать не спешат
поддерживаюLibo
, если ты настроишь много метров, то кто это купит?
оффшора, про которую ты написал
тебе дает свободы, ты можешь деньги инвестировать в портфели, у денег большая волотильность.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Чет 26 лис, 2020 18:44, всього редагувалось 2 разів.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:43
BIGor написав: EnotBegemot написав:
В почти готовых комплексах есть предложения ликвидных планировок,чего не наблюдалось в 15-18 годах.
Конечно, по таким конским ценникам желающие отсекаются (только те Либовские 10 тыс. миллиардеров) остаются.
Значит должна быть нормальная ипотека. В Америке считается нормальным всю свою трудовую жизнь обычному трудяге выплачивать эти 300-500 тыщ за свой дом. Если выплатил до пенсии, можешь гордиться, ты успешный чел. У нас тоже может так быть. Но у вас аппетиты и амбиции. Вы хотите 1 квартиру себе, 2 под сдачу, по одной каждому своему чаду, дачу и еще лехус. Укропская губа не дура. Но так у вас обязательно в итоге получится. Поэтому мы с вами обречены на процветание.
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Libo
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