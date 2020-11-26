Libo написав:

Serg-ik написав: Надо сначала разобраться почему снижаются темпы строительства

-строители устали

-закончился цемент

-покупатель меньше несёт денег на финансирование стройки, потому меньше строят

-застройщик строит за свои, прогнозирует падение спроса, потому меньше строит Надо сначала разобраться почему снижаются темпы строительства-строители устали-закончился цемент-покупатель меньше несёт денег на финансирование стройки, потому меньше строят-застройщик строит за свои, прогнозирует падение спроса, потому меньше строит

А сейчас у нас $140 млрд. в офшорах и на зарубежным счетах. 10 тыщ киян в год зарабатывают более $1 млн.

Ребята, сейчас застройщики такие жирные коты, у них столько в офшорах, такие возможности в банковском секторе, что они запроста могут строить за свои и вам продавать. Но вы их разбаловали. А зачем за свои?Если эти лохи нас бесплатно кредитуют да еще каждого второго вообще можно кинуть.Если вы вспомните, то правило за свои вводилось в нищие 90-е, когда мы все были бедными.И при этом говорят, нет денег на котлован. О чем вы?! Очнитесь. Вы всё проспали. Уже далеко не 90-е.