Додано: Чет 26 лис, 2020 19:11

Хомякоид написав: У родителей мелкий шмоточный бизнс в Виннице. Все плохо.

Хотя несколько лет назад даже брательнику квартиру купили в расрочку.

И это в предновогдний пик сезона.

вот читаю я это, глядя на твою аватарку и испытываю чувство глубочайшего удовлетворения

даже и добавить нечего



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.