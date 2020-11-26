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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5700570157025703>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:50

  kingkongovets написав:не сомневаюсь, что у кого то в бизнесе ничего не изменилось, а у кого то вообще дела идут лучше некуда - как у чечеткина и его розетки, например
но по моим личным наблюдениям, по словам арендаторов и просто знакомых - мелкий и средний бизнес, так и не оправившийся до конца после весеннего локдауна, мягко говоря в депрессии и в будущее смотрит пессимистически
хуже всего дела с ресторанным бизнесом
новый тренд - переезд крупных компаний из больших пафосных офисов с оупенспейсами, модными лифтами и центральным кондиционированием в офиски аля 90е - и пофиг шо это полуподвал, или цоколь, лишь бы отдельный вход и не было лифтов
в ход идут даже помещения магазинов, салонов и ателье
запрос на помещения до 200м с отдельным входом под офисы сейчас очень большой, фирмы пытаются по максимуму выдавить сотрудников на удаленку, но полностью от офисов отказаться не в состоянии
ситуация с вакантностью в бц вообще аховая
ну и практически неизбежный уже грядущий локдаун на нг, звучащие все громче разговоры о катастрофическом дефиците бюджета, проблемы с прохождением бюджетных платежей в казначействе и угроза дефолта оптимизма бизнесу тоже не прибавляют
и хотя все мы помним, что кризис - это в первую очередь новые возможности, а в нашем случае - возможность шото прикупить на первичке при скачке доллара, но лучше, конечно, все же пропетлять без этого, хотя надежд на подобный исход остается все меньше
лично я давно уже определился, в какие оп и за какими объектами бежать случч чего, а вы? :mrgreen:


У родителей мелкий шмоточный бизнс в Виннице. Все плохо.
Хотя несколько лет назад даже брательнику квартиру купили в расрочку.
И это в предновогдний пик сезона.
Бует дорожать :lol:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:51

  EnotBegemot написав:несут меньше кеша - соответственно и медленнее стройка идет. Свое они закидывать не спешат


Надо ускорить за свои и потом дороже продать. Я, например, без документов и полной готовности не понесу. Потому что я так оцениваю риски и из принципа. А вот за готове готов заплатить дороже. Почему весь цивилизованный мир так работает и у них взамная выгода и забота о нервной системе друг друга, а у нас этого нет? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:52

  Libo написав:
  BIGor написав:
  EnotBegemot написав:В почти готовых комплексах есть предложения ликвидных планировок,чего не наблюдалось в 15-18 годах.

Конечно, по таким конским ценникам желающие отсекаются (только те Либовские 10 тыс. миллиардеров) остаются.


Значит должна быть нормальная ипотека. В Америке считается нормальным всю свою трудовую жизнь обычному трудяге выплачивать эти 300-500 тыщ за свой дом. Если выплатил до пенсии, можешь гордиться, ты успешный чел. У нас тоже может так быть. Но у вас аппетиты и амбиции. Вы хотите 1 квартиру себе, 2 под сдачу, по одной каждому своему чаду, дачу и еще лехус. Укропская губа не дура. Но так у вас обязательно в итоге получится. Поэтому мы с вами обречены на процветание. :?


У наших людей наверняка проблема получить ту ипотеку а не выплатить ее.
Кто умеет считать понимает,что ипотека в гривне это выгодно.
EnotBegemot
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:53

  Libo написав:
  BIGor написав:
  EnotBegemot написав:В почти готовых комплексах есть предложения ликвидных планировок,чего не наблюдалось в 15-18 годах.

Конечно, по таким конским ценникам желающие отсекаются (только те Либовские 10 тыс. миллиардеров) остаются.


Значит должна быть нормальная ипотека. В Америке считается нормальным всю свою трудовую жизнь обычному трудяге выплачивать эти 300-500 тыщ за свой дом. Если выплатил до пенсии, можешь гордиться, ты успешный чел. У нас тоже может так быть. Но у вас аппетиты и амбиции. Вы хотите 1 квартиру себе, 2 под сдачу, по одной каждому своему чаду, дачу и еще лехус. Укропская губа не дура. Но так у вас обязательно в итоге получится. Поэтому мы с вами обречены на процветание. :?

Ну ты гонишь конечно, какие Лексусы, какие хаты под сдачу? Пол страны на 20 летних евробляхах ездит а 95% живут в хрущах и БПС. Хочу жить в твоей вымышленной стране.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  EnotBegemot написав:У наших людей наверняка проблема получить ту ипотеку а не выплатить ее.
Кто умеет считать понимает,что ипотека в гривне это выгодно.

Стака 15%, инфляция 2,5%. Выгодно?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:57

  BIGor написав:
  EnotBegemot написав:У наших людей наверняка проблема получить ту ипотеку а не выплатить ее.
Кто умеет считать понимает,что ипотека в гривне это выгодно.

Стака 15%, инфляция 2,5%. Выгодно?


Ну если у Вас инфляция от года к году в гривне 2.5% тогда не выгодно. Я,видимо,живу в другой стране и вижу, что реальные цифры далеко не такие
EnotBegemot
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:03

  EnotBegemot написав:
  BIGor написав:
  EnotBegemot написав:У наших людей наверняка проблема получить ту ипотеку а не выплатить ее.
Кто умеет считать понимает,что ипотека в гривне это выгодно.

Стака 15%, инфляция 2,5%. Выгодно?


Ну если у Вас инфляция от года к году в гривне 2.5% тогда не выгодно. Я,видимо,живу в другой стране и вижу, что реальные цифры далеко не такие

За 10 месяцев 2,7% https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/
Ладно, ошибся на процент :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:11

  Хомякоид написав: У родителей мелкий шмоточный бизнс в Виннице. Все плохо.
Хотя несколько лет назад даже брательнику квартиру купили в расрочку.
И это в предновогдний пик сезона.


вот читаю я это, глядя на твою аватарку и испытываю чувство глубочайшего удовлетворения
даже и добавить нечего
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#главноешонепорошенко, #хуженебудет бггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:13

  rjkz написав:
  change_pm написав:Реб"ята, тут акція від Люфтваффе в Боготу, то хотів запитати, чи хтось був у Колумбії?

Як воно вам? Пишіть в лічку, буду радий узнати про Колумбію більше )))


ЛС.
:mrgreen:

Кароч подивився. Ну, що ведучі місто обісрали. Я більш про море Карибське думав. Але імхо, якщо мати ворогів, то шикарний варіант їх в Боготу зазвати і ......
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:16

  Libo написав:
  flyman написав:лібо, як бути з вторинкою?
так сказати, ковідна пропозиція бабушатніків і віддалений попит удальонщиків


По вторинці.
Сейчас наблюдаю исключительно новую и относительно новую вторинку. К бабушатникам и к эпохе совдепии интереса нет. Судя по ценам, я далеко не один и состою в общеукраинском тренде. Всё что без документов, как то котлованы и вот-вот сдается, тоже не интересует. Удалёнщики с весны окучивают пригороды. Этот тренд надолго. Но не 10 соток посреди поля. Коттеджные поселки. Там и покупайте.
Учитывайте общемировую тенденцию - рост мегаполисов и перебазирование в них сельского населения и пр. провинции. Но последние ковидные события внесли коррективу в эту тенденцию - жить успешным и среднему класу сейчас комфортнее и безопаснее посредине - как бы и на сельской природе, но в одном броске до центра мегаполиса. Но центр мегаполиса тоже будет пользоваться спросом у статусных богатиив и мажоров. Но там будет по $10+ тыщ за кв.м. Люмпен будет жить между ними. Типа нью-йоркских проджектов. 8)

Головне, щоб після вакцини від Модерни, "ти" (всі вмісті) копита не відкинув - ну, як Гейтсом і задумувалось.
Якщо ..., тоді що дивись, що не дивись - краще наразі пробухати )))
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