Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:не сомневаюсь, что у кого то в бизнесе ничего не изменилось, а у кого то вообще дела идут лучше некуда - как у чечеткина и его розетки, например но по моим личным наблюдениям, по словам арендаторов и просто знакомых - мелкий и средний бизнес, так и не оправившийся до конца после весеннего локдауна, мягко говоря в депрессии и в будущее смотрит пессимистически хуже всего дела с ресторанным бизнесом новый тренд - переезд крупных компаний из больших пафосных офисов с оупенспейсами, модными лифтами и центральным кондиционированием в офиски аля 90е - и пофиг шо это полуподвал, или цоколь, лишь бы отдельный вход и не было лифтов в ход идут даже помещения магазинов, салонов и ателье запрос на помещения до 200м с отдельным входом под офисы сейчас очень большой, фирмы пытаются по максимуму выдавить сотрудников на удаленку, но полностью от офисов отказаться не в состоянии ситуация с вакантностью в бц вообще аховая ну и практически неизбежный уже грядущий локдаун на нг, звучащие все громче разговоры о катастрофическом дефиците бюджета, проблемы с прохождением бюджетных платежей в казначействе и угроза дефолта оптимизма бизнесу тоже не прибавляют и хотя все мы помним, что кризис - это в первую очередь новые возможности, а в нашем случае - возможность шото прикупить на первичке при скачке доллара, но лучше, конечно, все же пропетлять без этого, хотя надежд на подобный исход остается все меньше лично я давно уже определился, в какие оп и за какими объектами бежать случч чего, а вы?
У родителей мелкий шмоточный бизнс в Виннице. Все плохо. Хотя несколько лет назад даже брательнику квартиру купили в расрочку. И это в предновогдний пик сезона. Бует дорожать
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
EnotBegemot написав:несут меньше кеша - соответственно и медленнее стройка идет. Свое они закидывать не спешат
Надо ускорить за свои и потом дороже продать. Я, например, без документов и полной готовности не понесу. Потому что я так оцениваю риски и из принципа. А вот за готове готов заплатить дороже. Почему весь цивилизованный мир так работает и у них взамная выгода и забота о нервной системе друг друга, а у нас этого нет?
EnotBegemot написав:В почти готовых комплексах есть предложения ликвидных планировок,чего не наблюдалось в 15-18 годах.
Конечно, по таким конским ценникам желающие отсекаются (только те Либовские 10 тыс. миллиардеров) остаются.
Значит должна быть нормальная ипотека. В Америке считается нормальным всю свою трудовую жизнь обычному трудяге выплачивать эти 300-500 тыщ за свой дом. Если выплатил до пенсии, можешь гордиться, ты успешный чел. У нас тоже может так быть. Но у вас аппетиты и амбиции. Вы хотите 1 квартиру себе, 2 под сдачу, по одной каждому своему чаду, дачу и еще лехус. Укропская губа не дура. Но так у вас обязательно в итоге получится. Поэтому мы с вами обречены на процветание.
У наших людей наверняка проблема получить ту ипотеку а не выплатить ее. Кто умеет считать понимает,что ипотека в гривне это выгодно.
EnotBegemot написав:В почти готовых комплексах есть предложения ликвидных планировок,чего не наблюдалось в 15-18 годах.
Конечно, по таким конским ценникам желающие отсекаются (только те Либовские 10 тыс. миллиардеров) остаются.
Значит должна быть нормальная ипотека. В Америке считается нормальным всю свою трудовую жизнь обычному трудяге выплачивать эти 300-500 тыщ за свой дом. Если выплатил до пенсии, можешь гордиться, ты успешный чел. У нас тоже может так быть. Но у вас аппетиты и амбиции. Вы хотите 1 квартиру себе, 2 под сдачу, по одной каждому своему чаду, дачу и еще лехус. Укропская губа не дура. Но так у вас обязательно в итоге получится. Поэтому мы с вами обречены на процветание.
Ну ты гонишь конечно, какие Лексусы, какие хаты под сдачу? Пол страны на 20 летних евробляхах ездит а 95% живут в хрущах и БПС. Хочу жить в твоей вымышленной стране.