kingkongovets написав:

не сомневаюсь, что у кого то в бизнесе ничего не изменилось, а у кого то вообще дела идут лучше некуда - как у чечеткина и его розетки, напримерно по моим личным наблюдениям, по словам арендаторов и просто знакомых - мелкий и средний бизнес, так и не оправившийся до конца после весеннего локдауна, мягко говоря в депрессии и в будущее смотрит пессимистическихуже всего дела с ресторанным бизнесомновый тренд - переезд крупных компаний из больших пафосных офисов с оупенспейсами, модными лифтами и центральным кондиционированием в офиски аля 90е - и пофиг шо это полуподвал, или цоколь, лишь бы отдельный вход и не было лифтовв ход идут даже помещения магазинов, салонов и ательезапрос на помещения до 200м с отдельным входом под офисы сейчас очень большой, фирмы пытаются по максимуму выдавить сотрудников на удаленку, но полностью от офисов отказаться не в состоянииситуация с вакантностью в бц вообще аховаяну и практически неизбежный уже грядущий локдаун на нг, звучащие все громче разговоры о катастрофическом дефиците бюджета, проблемы с прохождением бюджетных платежей в казначействе и угроза дефолта оптимизма бизнесу тоже не прибавляюти хотя все мы помним, что кризис - это в первую очередь новые возможности, а в нашем случае - возможность шото прикупить на первичке при скачке доллара, но лучше, конечно, все же пропетлять без этого, хотя надежд на подобный исход остается все меньше