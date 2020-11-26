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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5701570257035704>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:09

  BIGor написав:
  EnotBegemot написав:У наших людей наверняка проблема получить ту ипотеку а не выплатить ее.
Кто умеет считать понимает,что ипотека в гривне это выгодно.

Стака 15%, инфляция 2,5%. Выгодно?

цікаво, а як же мораторій імпатечникам?
валютну взяту у 2005-2007 вже виплатили не тільки лиш всі?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:50

  Libo написав:
  EnotBegemot написав:несут меньше кеша - соответственно и медленнее стройка идет. Свое они закидывать не спешат


Надо ускорить за свои и потом дороже продать. Я, например, без документов и полной готовности не понесу. Потому что я так оцениваю риски и из принципа. А вот за готове готов заплатить дороже. Почему весь цивилизованный мир так работает и у них взамная выгода и забота о нервной системе друг друга, а у нас этого нет? :roll:


Смотря для чего Вы берете:
1. Для инвестиции - соответственно покупаете на этапе котлована и продаете ,когда готовое
2.Для себя, жизни, ренты - покупаете готовое с мин рисками

В 1 случае % заработка другой и превышает пункт 2 как и риски, можно влететь на всю сумму.
В мире работает так же (с отличиями законодательства/регулятора), но и проценты другие - меньше а с ними и риски.
EnotBegemot
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:52

  flyman написав:
  BIGor написав:
  EnotBegemot написав:У наших людей наверняка проблема получить ту ипотеку а не выплатить ее.
Кто умеет считать понимает,что ипотека в гривне это выгодно.

Стака 15%, инфляция 2,5%. Выгодно?

цікаво, а як же мораторій імпатечникам?
валютну взяту у 2005-2007 вже виплатили не тільки лиш всі?


Все эти моратории до одного места, у нас законод-во не предсказуемо, не стоит на это рассчитывать. Скажу лишь одно - даже при 15% в гривне достаточно выгодно брать ипотеку. но в ГРИВНЕ.
EnotBegemot
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:00

  kingkongovets написав:не сомневаюсь, что у кого то в бизнесе ничего не изменилось, а у кого то вообще дела идут лучше некуда - как у чечеткина и его розетки, например
но по моим личным наблюдениям, по словам арендаторов и просто знакомых - мелкий и средний бизнес, так и не оправившийся до конца после весеннего локдауна, мягко говоря в депрессии и в будущее смотрит пессимистически
хуже всего дела с ресторанным бизнесом
новый тренд - переезд крупных компаний из больших пафосных офисов с оупенспейсами, модными лифтами и центральным кондиционированием в офиски аля 90е - и пофиг шо это полуподвал, или цоколь, лишь бы отдельный вход и не было лифтов
в ход идут даже помещения магазинов, салонов и ателье
запрос на помещения до 200м с отдельным входом под офисы сейчас очень большой, фирмы пытаются по максимуму выдавить сотрудников на удаленку, но полностью от офисов отказаться не в состоянии
ситуация с вакантностью в бц вообще аховая
ну и практически неизбежный уже грядущий локдаун на нг, звучащие все громче разговоры о катастрофическом дефиците бюджета, проблемы с прохождением бюджетных платежей в казначействе и угроза дефолта оптимизма бизнесу тоже не прибавляют
и хотя все мы помним, что кризис - это в первую очередь новые возможности, а в нашем случае - возможность шото прикупить на первичке при скачке доллара, но лучше, конечно, все же пропетлять без этого, хотя надежд на подобный исход остается все меньше
лично я давно уже определился, в какие оп и за какими объектами бежать случч чего, а вы? :mrgreen:

Со всем согласен, кроме ОП - ОП подразумевает первичку, а в нее лезть в локдаун и в туманные перспективы экономики в целом - очень стремное дело...не проще ли пойти на вторичку и хорошо поторговаться на готовом обьекте, который видишь и можешь посмотреть/потрогать?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:11

  flyman написав:
  BIGor написав:цікаво, а як же мораторій імпатечникам?
валютну взяту у 2005-2007 вже виплатили не тільки лиш всі?


Все эти моратории до одного места, у нас законод-во не предсказуемо, не стоит на это рассчитывать. Скажу лишь одно - даже при 15% в гривне достаточно выгодно брать ипотеку. но в ГРИВНЕ.

А можно математику поподробнее? достаточно выгодно? Достаточно для чего?
На ум приходит только кратный девал 2013-2014, тогда то выиграли те, кто взял гривневую ипотеку, а как она может быть выгодна сейчас?! Или вы верите в сказки Долярчика, где арендаторы выплачивают ипотеку, а вы кайфуете? :D
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:13

  Sidus написав:Со всем согласен, кроме ОП - ОП подразумевает первичку, а в нее лезть в локдаун и в туманные перспективы экономики в целом - очень стремное дело...не проще ли пойти на вторичку и хорошо поторговаться на готовом обьекте, который видишь и можешь посмотреть/потрогать?


каждый сам выбирает что ему проще и ближе)
только при чем тут локдаун? я о нем упомянул лишь как об одном из сопутствующих факторов
да и спорить я тоже ни с кем не собирался
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:15

  Sidus написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:цікаво, а як же мораторій імпатечникам?
валютну взяту у 2005-2007 вже виплатили не тільки лиш всі?


Все эти моратории до одного места, у нас законод-во не предсказуемо, не стоит на это рассчитывать. Скажу лишь одно - даже при 15% в гривне достаточно выгодно брать ипотеку. но в ГРИВНЕ.

А можно математику поподробнее? достаточно выгодно? Достаточно для чего?
На ум приходит только кратный девал 2013-2014, тогда то выиграли те, кто взял гривневую ипотеку, а как она может быть выгодна сейчас?! Или вы верите в сказки Долярчика, где арендаторы выплачивают ипотеку, а вы кайфуете? :D


Естественно вся математика построена на падении курса гривны к доллару. Выгодно для себя/проживания в сравнении с арендой.
Срок нужно брать максимальный с минимальным взносом и аннуитетным погашением.

Дллярчик частично прав. Если правильно подойти к выбору объекта и условий ипотеки - его модель имеет право на жизнь.
Востаннє редагувалось EnotBegemot в Чет 26 лис, 2020 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:17

  BIGor написав:Хочу жить в твоей вымышленной стране.


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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:А можно математику поподробнее? достаточно выгодно? Достаточно для чего?
На ум приходит только кратный девал 2013-2014, тогда то выиграли те, кто взял гривневую ипотеку, а как она может быть выгодна сейчас?! Или вы верите в сказки Долярчика, где арендаторы выплачивают ипотеку, а вы кайфуете?

Выше приводили инфляцию 2,7 при падении курса с начала года на 20%, двузначным ставкам по гривнедепо, пустом бюджете и отсутствии сотрудничества с МВФ. Возможно мы на пороге большого шухера, поэтому все сидят и ждут. Может взять гривневую ипотеку в такой ситуации в расчете на девал имеет смысл. Может нет. Я бы под 15+% не рисковал бы.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:29

  EnotBegemot написав: Естественно вся математика построена на падении курса гривны к доллару.
сейчас ставка плавающая, привязана к стоимости гривневых депозитов
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