Додано: Чет 26 лис, 2020 22:33

Доллярчик несколько страниц назад сокрушался, что застройщик поднял цены на 20 с лишним процентов за месяц обнулив его доходы с гривнедепо. Пусть подумает над тем, что может его бог отвел от этого варианта. Если застройщик так резко поднимает цену, значит ему не хватает денег построить по старым ценам. По новым никто у него покупать не будет, он замедлит стройку, чем еще уменьшит поток покупателей и все - проблемы.

Хочется поиграться в лендлорда в кредит, пусть покупает готовое, которое с первого дня будет приносить какой-то процент, который частично будет гасить кредит, и будет ждать девал, который все спишет, но и уменьшит текущую цену его прелести.

А лучше пусть купит доллары/евро и спокойно сидит ждет.