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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 26 лис, 2020 22:33
Vlad442 написав: Sidus написав:
А можно математику поподробнее? достаточно выгодно? Достаточно для чего?
На ум приходит только кратный девал 2013-2014, тогда то выиграли те, кто взял гривневую ипотеку, а как она может быть выгодна сейчас?! Или вы верите в сказки Долярчика, где арендаторы выплачивают ипотеку, а вы кайфуете?
Выше приводили инфляцию 2,7 при падении курса с начала года на 20%, двузначным ставкам по гривнедепо, пустом бюджете и отсутствии сотрудничества с МВФ. Возможно мы на пороге большого шухера, поэтому все сидят и ждут. Может взять гривневую ипотеку в такой ситуации в расчете на девал имеет смысл. Может нет. Я бы под 15+% не рисковал бы.
На счет шухера, которого все ждут - согласен. Но это будет не обязательно девал, когда все ждут девала, как правило он не случается
Если просто урежут статьи расходов бюджета, сделают сиквестр - никакого девала не будет (сильного), а будет плавный спокойный девал, который не сильно поможет ипотечнику под 15%.
А если начнут печатать грн для покрытия дефицита и дальше, конечно что угодно может быть. Но все равно, чем глубже ж***, тем больше шансов, что и доходы ипотечника окажутся под вопросом...
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Sidus
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Додано: Чет 26 лис, 2020 22:33
Доллярчик несколько страниц назад сокрушался, что застройщик поднял цены на 20 с лишним процентов за месяц обнулив его доходы с гривнедепо. Пусть подумает над тем, что может его бог отвел от этого варианта. Если застройщик так резко поднимает цену, значит ему не хватает денег построить по старым ценам. По новым никто у него покупать не будет, он замедлит стройку, чем еще уменьшит поток покупателей и все - проблемы.
Хочется поиграться в лендлорда в кредит, пусть покупает готовое, которое с первого дня будет приносить какой-то процент, который частично будет гасить кредит, и будет ждать девал, который все спишет, но и уменьшит текущую цену его прелести.
А лучше пусть купит доллары/евро и спокойно сидит ждет.
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Vlad442
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Додано: Чет 26 лис, 2020 22:34
Sidus написав:
На счет шухера, которого все ждут - согласен. Но это будет не обязательно девал, когда все ждут девала, как правило он не случается
Согласен. Очень редко все происходит так, как все ждут.
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Vlad442
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Додано: Чет 26 лис, 2020 22:36
Grand Touring написав: EnotBegemot написав:
Естественно вся математика построена на падении курса гривны к доллару.
сейчас ставка плавающая, привязана к стоимости гривневых депозитов
В идеале владелец гривнедепо должен иметь долларовую подушку, чтобы закрыть кредит на пике курса. Иначе плавающая ставка выдоит из него всю прибыль от того, что девал обесценил тело.
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Vlad442
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Додано: Чет 26 лис, 2020 22:38
Vlad442 написав: Sidus написав:
На счет шухера, которого все ждут - согласен. Но это будет не обязательно девал, когда все ждут девала, как правило он не случается
Согласен. Очень редко все происходит так, как все ждут.
як правило, відбувається гірше від самого песимістичного прогнозу
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flyman
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2
Додано: Чет 26 лис, 2020 22:38
Vlad442 написав:
Доллярчик несколько страниц назад сокрушался, что застройщик поднял цены на 20 с лишним процентов за месяц обнулив его доходы с гривнедепо. Пусть подумает над тем, что может его бог отвел от этого варианта. Если застройщик так резко поднимает цену, значит ему не хватает денег построить по старым ценам. По новым никто у него покупать не будет, он замедлит стройку, чем еще уменьшит поток покупателей и все - проблемы.Хочется поиграться в лендлорда в кредит, пусть покупает готовое
, которое с первого дня будет приносить какой-то процент, который частично будет гасить кредит, и будет ждать девал, который все спишет, но и уменьшит текущую цену его прелести.
А лучше пусть купит доллары/евро и спокойно сидит ждет.
Золотые слова, первичка абсолютно не пригодна для ипотеки, которую планируют гасить арендой... так как слишком много неопределенных факторов: начиная от когда сдадут дом, до того, когда сделает ремонт твой сосед слева и справа (мало желающих арендовать квартиру в стройке). И разве дают ипотеку на первичку сейчас? Для банков это геморой
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Sidus
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Додано: Чет 26 лис, 2020 22:43
Sidus написав: Vlad442 написав:
Доллярчик несколько страниц назад сокрушался, что застройщик поднял цены на 20 с лишним процентов за месяц обнулив его доходы с гривнедепо. Пусть подумает над тем, что может его бог отвел от этого варианта. Если застройщик так резко поднимает цену, значит ему не хватает денег построить по старым ценам. По новым никто у него покупать не будет, он замедлит стройку, чем еще уменьшит поток покупателей и все - проблемы.Хочется поиграться в лендлорда в кредит, пусть покупает готовое
, которое с первого дня будет приносить какой-то процент, который частично будет гасить кредит, и будет ждать девал, который все спишет, но и уменьшит текущую цену его прелести.
А лучше пусть купит доллары/евро и спокойно сидит ждет.
Золотые слова, первичка абсолютно не пригодна для ипотеки, которую планируют гасить арендой... так как слишком много неопределенных факторов: начиная от когда сдадут дом, до того, когда сделает ремонт твой сосед слева и справа (мало желающих арендовать квартиру в стройке). И разве дают ипотеку на первичку сейчас? Для банков это геморой
Я взяв у розсрочку з прив"язкою до гривневої ціни із фіксованим % розсрочки: 1% в місяць на суму мінус 1й внесок. Вийшло так, що % по депозитам навіть на півідсотка перекрили в + % розсрочку. Але не так як Долярчик, котрий думає 30 років цідити по 5000 грн. і тягнути кота за хвоста аж до пенсії і цим "зробити всіх разом" (намахати систему).
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 26 лис, 2020 23:06, всього редагувалось 2 разів.
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2
Додано: Чет 26 лис, 2020 22:47
В случае девала с одной стороны вырастут ежемесячные платежи по кредиту, а с другой - уменьшится приход с аренды, долларовый депозит сразу никто не отдаст, все это поставит "бизнесмена" на шпагат 3д
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Grand Touring
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Додано: Чет 26 лис, 2020 22:48
Из той инфо, что люди делятся на форуме, поведение большинства участников укладывается в мою картину мира. Аирмакс, увлекающаяся натура, мечтает об идеальном жилье, Прохожий пристраивает деньги, которые откуда-то капают, попутно спекулируя, я делаю ПФ и понимаю что пришло время остановиться. ЗРадио хочет залендлорироваться, но хочет это сделать именно на самом дне. Сержику комфортно в аренде, но хочется купить себе, но между возможностями и желаниями пропасть. Франт тут от скуки ругает власть. Мотивы двух участников мне не понятны. КК и Доллярчика.
Первый уже в возрасте, пора думать о вечном на берегу теплого океана или заниматься политикой/общественной/благотворительной деятельностью, а не продолжать бесцельно накапливать метры. Разве это интересно? Разве он может потратить эти деньги на себя?
Второй занялся накопительством в самый активный период своей жизни, когда нужно тратить, когда маленькие дети, которых можно свозить в Турцию/Египет, купить удобный минивен для семьи, купить трешку, а не ютиться в переделанной однушке.
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Vlad442
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Додано: Чет 26 лис, 2020 22:57
Vlad442 написав:
я делаю ПФ и понимаю что пришло время остановиться.
прийдется искать новое увлечение и потом скорее всего поймете, что для нормальной жизни нужно прежде всего здоровье и хорошее окружение, денег не так уж много
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