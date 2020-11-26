Додано: Чет 26 лис, 2020 22:48

Из той инфо, что люди делятся на форуме, поведение большинства участников укладывается в мою картину мира. Аирмакс, увлекающаяся натура, мечтает об идеальном жилье, Прохожий пристраивает деньги, которые откуда-то капают, попутно спекулируя, я делаю ПФ и понимаю что пришло время остановиться. ЗРадио хочет залендлорироваться, но хочет это сделать именно на самом дне. Сержику комфортно в аренде, но хочется купить себе, но между возможностями и желаниями пропасть. Франт тут от скуки ругает власть. Мотивы двух участников мне не понятны. КК и Доллярчика.

Первый уже в возрасте, пора думать о вечном на берегу теплого океана или заниматься политикой/общественной/благотворительной деятельностью, а не продолжать бесцельно накапливать метры. Разве это интересно? Разве он может потратить эти деньги на себя?

Второй занялся накопительством в самый активный период своей жизни, когда нужно тратить, когда маленькие дети, которых можно свозить в Турцию/Египет, купить удобный минивен для семьи, купить трешку, а не ютиться в переделанной однушке.