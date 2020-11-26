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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5703570457055706>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:02

  Vlad442 написав:Из той инфо, что люди делятся на форуме, поведение большинства участников укладывается в мою картину мира. Аирмакс, увлекающаяся натура, мечтает об идеальном жилье, Прохожий пристраивает деньги, которые откуда-то капают, попутно спекулируя, я делаю ПФ и понимаю что пришло время остановиться. ЗРадио хочет залендлорироваться, но хочет это сделать именно на самом дне. Сержику комфортно в аренде, но хочется купить себе, но между возможностями и желаниями пропасть. Франт тут от скуки ругает власть. Мотивы двух участников мне не понятны. КК и Доллярчика.
Первый уже в возрасте, пора думать о вечном на берегу теплого океана или заниматься политикой/общественной/благотворительной деятельностью, а не продолжать бесцельно накапливать метры. Разве это интересно? Разве он может потратить эти деньги на себя?
Второй занялся накопительством в самый активный период своей жизни, когда нужно тратить, когда маленькие дети, которых можно свозить в Турцию/Египет, купить удобный минивен для семьи, купить трешку, а не ютиться в переделанной однушке.

Скоріше почнеш формувати власний ПФ і джерела пасивного/напівпасивного заробітку - скорійше вийдеш на пенсію по лендлордству і почнеш жити в своє задоволення.

Так що, на мою думку, Долярчик мислить в правильному напрямі, але його очікування халяви і манни небесної здійснення його марень не наближають.

І його поведінка на форумі більше схожа на поведінку 6 річної дитини серед дорослих дядь і тьоть.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:06

  flyman написав: пенсію по лендлордству і почнеш жити в своє задоволення.
по своему опыту скажу - пенсия по богатству очень противная вещь, удовлетворения вообще нет
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:09

  Grand Touring написав:
  flyman написав: пенсію по лендлордству і почнеш жити в своє задоволення.
по своему опыту скажу - пенсия по богатству очень противная вещь, удовлетворения вообще нет

Тобто погано робити те що тобі цікаво і подобається (а не те що хоче дядя)?

Так можна діговоритися, що бомжі теж фінансово незалежні і "вийшли на пенсію по богатству".

От Білл Гейтс, пенсіонер по богатству? Чи як?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:09

  Grand Touring написав:
  Vlad442 написав: я делаю ПФ и понимаю что пришло время остановиться.
прийдется искать новое увлечение и потом скорее всего поймете, что для нормальной жизни нужно прежде всего здоровье и хорошее окружение, денег не так уж много

Совершенно верно, должно быть чувство меры.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Скоріше почнеш формувати власний ПФ і джерела пасивного/напівпасивного заробітку - скорійше вийдеш на пенсію по лендлордству і почнеш жити в своє задоволення.

Деньги должны давать свободу, только что такое пенсия по лендлордству? С вашим уровнем потребления, например, это доход от сдачи одной однушки в Тернополе, но у вас же более грандиозные планы?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:15

  flyman написав:Тобто погано робити те що тобі цікаво і подобається (а не те що хоче дядя)?
это все иллюзия, как Либо и Алекс Брежнев будучи в Америке мечтали, что приедут с катлетой в Украину, купят крутую квартиру, будут лежать в студио на кожаном диване и смотреть на упругую попку молодухи, которая заботливо готовит им борщ
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:23

  Grand Touring написав:
  flyman написав:Тобто погано робити те що тобі цікаво і подобається (а не те що хоче дядя)?
это все иллюзия, как Либо и Алекс Брежнев будучи в Америке мечтали, что приедут с катлетой в Украину, купят крутую квартиру, будут лежать в студио на кожаном диване и смотреть на упругую попку молодухи, которая заботливо готовит им борщ

Флай не понимает, что если делать что интересно и что нравится, то это принесет вполне достаточно денег на удовлетворение базовых потребностей. Что лежать на диване это не интересно и не нравится. Жизнь это движение. Пенсия (в том числе и по богатству) смерть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:35

  kingkongovets написав:не сомневаюсь, что у кого то в бизнесе ничего не изменилось, а у кого то вообще дела идут лучше некуда - как у чечеткина и его розетки, например
но по моим личным наблюдениям, по словам арендаторов и просто знакомых - мелкий и средний бизнес, так и не оправившийся до конца после весеннего локдауна, мягко говоря в депрессии и в будущее смотрит пессимистически
хуже всего дела с ресторанным бизнесом
новый тренд - переезд крупных компаний из больших пафосных офисов с оупенспейсами, модными лифтами и центральным кондиционированием в офиски аля 90е - и пофиг шо это полуподвал, или цоколь, лишь бы отдельный вход и не было лифтов
в ход идут даже помещения магазинов, салонов и ателье
запрос на помещения до 200м с отдельным входом под офисы сейчас очень большой, фирмы пытаются по максимуму выдавить сотрудников на удаленку, но полностью от офисов отказаться не в состоянии
ситуация с вакантностью в бц вообще аховая
ну и практически неизбежный уже грядущий локдаун на нг, звучащие все громче разговоры о катастрофическом дефиците бюджета, проблемы с прохождением бюджетных платежей в казначействе и угроза дефолта оптимизма бизнесу тоже не прибавляют
и хотя все мы помним, что кризис - это в первую очередь новые возможности, а в нашем случае - возможность шото прикупить на первичке при скачке доллара, но лучше, конечно, все же пропетлять без этого, хотя надежд на подобный исход остается все меньше
лично я давно уже определился, в какие оп и за какими объектами бежать случч чего, а вы? :mrgreen:


подобные возможности в кризис есть только у людей со с существенным и свободным капиталом. что еще раз доказывает: тяжело зарабатывается только первых 3 миллиона
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:44

  adeges написав:тяжело зарабатывается только первых 3 миллиона


А применимо ли это сюда? Боюсь, саксесс-стори большинства здешних лордов прозаичней и напоминает анекдот:

Американский миллионер говорит:
- Когда мы с женой приехали в Америку, у нас было всего 2 цента. Мы
купили 2 грязных яблока, вымыли их и продали за 4 цента. Потом купили 4
яблока и продали за 8 центов.
- А потом?
- Потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство 2 миллиона
долларов
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

- а потом?
- а потом я стал прокурором
Grand Touring
 
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