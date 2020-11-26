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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 26 лис, 2020 23:02
Vlad442 написав:
Из той инфо, что люди делятся на форуме, поведение большинства участников укладывается в мою картину мира. Аирмакс, увлекающаяся натура, мечтает об идеальном жилье, Прохожий пристраивает деньги, которые откуда-то капают, попутно спекулируя, я делаю ПФ и понимаю что пришло время остановиться. ЗРадио хочет залендлорироваться, но хочет это сделать именно на самом дне. Сержику комфортно в аренде, но хочется купить себе, но между возможностями и желаниями пропасть. Франт тут от скуки ругает власть. Мотивы двух участников мне не понятны. КК и Доллярчика.
Первый уже в возрасте, пора думать о вечном на берегу теплого океана или заниматься политикой/общественной/благотворительной деятельностью, а не продолжать бесцельно накапливать метры. Разве это интересно? Разве он может потратить эти деньги на себя?
Второй занялся накопительством в самый активный период своей жизни, когда нужно тратить, когда маленькие дети, которых можно свозить в Турцию/Египет, купить удобный минивен для семьи, купить трешку, а не ютиться в переделанной однушке.
Скоріше почнеш формувати власний ПФ і джерела пасивного/напівпасивного заробітку - скорійше вийдеш на пенсію по лендлордству і почнеш жити в своє задоволення.
Так що, на мою думку, Долярчик мислить в правильному напрямі, але його очікування халяви і манни небесної здійснення його марень не наближають.
І його поведінка на форумі більше схожа на поведінку 6 річної дитини серед дорослих дядь і тьоть.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 23:06
flyman написав:
пенсію по лендлордству і почнеш жити в своє задоволення.
по своему опыту скажу - пенсия по богатству очень противная вещь, удовлетворения вообще нет
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Додано: Чет 26 лис, 2020 23:09
Grand Touring написав: flyman написав:
пенсію по лендлордству і почнеш жити в своє задоволення.
по своему опыту скажу - пенсия по богатству очень противная вещь, удовлетворения вообще нет
Тобто погано робити те що тобі цікаво і подобається (а не те що хоче дядя)?
Так можна діговоритися, що бомжі теж фінансово незалежні і "вийшли на пенсію по богатству".
От Білл Гейтс, пенсіонер по богатству? Чи як?
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Додано: Чет 26 лис, 2020 23:09
Grand Touring написав: Vlad442 написав:
я делаю ПФ и понимаю что пришло время остановиться.
прийдется искать новое увлечение и потом скорее всего поймете, что для нормальной жизни нужно прежде всего здоровье и хорошее окружение, денег не так уж много
Совершенно верно, должно быть чувство меры.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 23:13
flyman написав:
Скоріше почнеш формувати власний ПФ і джерела пасивного/напівпасивного заробітку - скорійше вийдеш на пенсію по лендлордству і почнеш жити в своє задоволення.
Деньги должны давать свободу, только что такое пенсия по лендлордству? С вашим уровнем потребления, например, это доход от сдачи одной однушки в Тернополе, но у вас же более грандиозные планы?
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Vlad442
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Додано: Чет 26 лис, 2020 23:15
flyman написав:
Тобто погано робити те що тобі цікаво і подобається (а не те що хоче дядя)?
это все иллюзия, как Либо и Алекс Брежнев будучи в Америке мечтали, что приедут с катлетой в Украину, купят крутую квартиру, будут лежать в студио на кожаном диване и смотреть на упругую попку молодухи, которая заботливо готовит им борщ
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Додано: Чет 26 лис, 2020 23:23
Grand Touring написав: flyman написав:
Тобто погано робити те що тобі цікаво і подобається (а не те що хоче дядя)?
это все иллюзия, как Либо и Алекс Брежнев будучи в Америке мечтали, что приедут с катлетой в Украину, купят крутую квартиру, будут лежать в студио на кожаном диване и смотреть на упругую попку молодухи, которая заботливо готовит им борщ
Флай не понимает, что если делать что интересно и что нравится, то это принесет вполне достаточно денег на удовлетворение базовых потребностей. Что лежать на диване это не интересно и не нравится. Жизнь это движение. Пенсия (в том числе и по богатству) смерть.
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Vlad442
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Додано: Чет 26 лис, 2020 23:35
kingkongovets написав:
не сомневаюсь, что у кого то в бизнесе ничего не изменилось, а у кого то вообще дела идут лучше некуда - как у чечеткина и его розетки, например
но по моим личным наблюдениям, по словам арендаторов и просто знакомых - мелкий и средний бизнес, так и не оправившийся до конца после весеннего локдауна, мягко говоря в депрессии и в будущее смотрит пессимистически
хуже всего дела с ресторанным бизнесом
новый тренд - переезд крупных компаний из больших пафосных офисов с оупенспейсами, модными лифтами и центральным кондиционированием в офиски аля 90е - и пофиг шо это полуподвал, или цоколь, лишь бы отдельный вход и не было лифтов
в ход идут даже помещения магазинов, салонов и ателье
запрос на помещения до 200м с отдельным входом под офисы сейчас очень большой, фирмы пытаются по максимуму выдавить сотрудников на удаленку, но полностью от офисов отказаться не в состоянии
ситуация с вакантностью в бц вообще аховая
ну и практически неизбежный уже грядущий локдаун на нг, звучащие все громче разговоры о катастрофическом дефиците бюджета, проблемы с прохождением бюджетных платежей в казначействе и угроза дефолта оптимизма бизнесу тоже не прибавляют
и хотя все мы помним, что кризис - это в первую очередь новые возможности, а в нашем случае - возможность шото прикупить на первичке при скачке доллара, но лучше, конечно, все же пропетлять без этого, хотя надежд на подобный исход остается все меньше
лично я давно уже определился, в какие оп и за какими объектами бежать случч чего, а вы?
подобные возможности в кризис есть только у людей со с существенным и свободным капиталом. что еще раз доказывает: тяжело зарабатывается только первых 3 миллиона
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Чет 26 лис, 2020 23:44
adeges написав:
тяжело зарабатывается только первых 3 миллиона
А применимо ли это сюда? Боюсь, саксесс-стори большинства здешних лордов прозаичней и напоминает анекдот:Американский миллионер говорит:
- Когда мы с женой приехали в Америку, у нас было всего 2 цента. Мы
купили 2 грязных яблока, вымыли их и продали за 4 цента. Потом купили 4
яблока и продали за 8 центов.
- А потом?
- Потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство 2 миллиона
долларов
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Додано: Чет 26 лис, 2020 23:50
- а потом?
- а потом я стал прокурором
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