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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 26 лис, 2020 23:52
Sidus написав: flyman написав: BIGor написав:
цікаво, а як же мораторій імпатечникам?
валютну взяту у 2005-2007 вже виплатили не тільки лиш всі?
Все эти моратории до одного места, у нас законод-во не предсказуемо, не стоит на это рассчитывать. Скажу лишь одно - даже при 15% в гривне достаточно выгодно брать ипотеку. но в ГРИВНЕ.
А можно математику поподробнее? достаточно выгодно? Достаточно для чего?
На ум приходит только кратный девал 2013-2014, тогда то выиграли те, кто взял гривневую ипотеку, а как она может быть выгодна сейчас?! Или вы верите в сказки Долярчика, где арендаторы выплачивают ипотеку, а вы кайфуете?
я брал гривневую ипотеку. в декабре 2013 года. но выгодность ее только в том, что у меня доходы в грн выросли почти пропорционально девалу. т.е. потерял всего 20% в валюте.
но сказать, что ипотека по 15% - это выгодно - даже не смешно
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:14
Vlad442 написав: Grand Touring написав: flyman написав:
Тобто погано робити те що тобі цікаво і подобається (а не те що хоче дядя)?
это все иллюзия, как Либо и Алекс Брежнев будучи в Америке мечтали, что приедут с катлетой в Украину, купят крутую квартиру, будут лежать в студио на кожаном диване и смотреть на упругую попку молодухи, которая заботливо готовит им борщ
Флай не понимает, что если делать что интересно и что нравится, то это принесет вполне достаточно денег на удовлетворение базовых потребностей. Что лежать на диване это не интересно и не нравится. Жизнь это движение. Пенсия (в том числе и по богатству) смерть.
Канєшно не понімає, дєлає то шо інтєрєсно і нравіться і пріносіт вполнє дастаташна дєнєх.
Ще один гештальт-терапіст і ванговальщік по аватару.
https://fi202x.blogspot.com/
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