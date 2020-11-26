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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5703570457055706

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:52

  Sidus написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:цікаво, а як же мораторій імпатечникам?
валютну взяту у 2005-2007 вже виплатили не тільки лиш всі?


Все эти моратории до одного места, у нас законод-во не предсказуемо, не стоит на это рассчитывать. Скажу лишь одно - даже при 15% в гривне достаточно выгодно брать ипотеку. но в ГРИВНЕ.

А можно математику поподробнее? достаточно выгодно? Достаточно для чего?
На ум приходит только кратный девал 2013-2014, тогда то выиграли те, кто взял гривневую ипотеку, а как она может быть выгодна сейчас?! Или вы верите в сказки Долярчика, где арендаторы выплачивают ипотеку, а вы кайфуете? :D


я брал гривневую ипотеку. в декабре 2013 года. но выгодность ее только в том, что у меня доходы в грн выросли почти пропорционально девалу. т.е. потерял всего 20% в валюте.

но сказать, что ипотека по 15% - это выгодно - даже не смешно
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:14

  Vlad442 написав:
  Grand Touring написав:
  flyman написав:Тобто погано робити те що тобі цікаво і подобається (а не те що хоче дядя)?
это все иллюзия, как Либо и Алекс Брежнев будучи в Америке мечтали, что приедут с катлетой в Украину, купят крутую квартиру, будут лежать в студио на кожаном диване и смотреть на упругую попку молодухи, которая заботливо готовит им борщ

Флай не понимает, что если делать что интересно и что нравится, то это принесет вполне достаточно денег на удовлетворение базовых потребностей. Что лежать на диване это не интересно и не нравится. Жизнь это движение. Пенсия (в том числе и по богатству) смерть.

Канєшно не понімає, дєлає то шо інтєрєсно і нравіться і пріносіт вполнє дастаташна дєнєх.
Ще один гештальт-терапіст і ванговальщік по аватару.
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  #<1 ... 5703570457055706
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