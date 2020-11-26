|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 26 лис, 2020 23:52
Sidus написав: flyman написав: BIGor написав:
цікаво, а як же мораторій імпатечникам?
валютну взяту у 2005-2007 вже виплатили не тільки лиш всі?
Все эти моратории до одного места, у нас законод-во не предсказуемо, не стоит на это рассчитывать. Скажу лишь одно - даже при 15% в гривне достаточно выгодно брать ипотеку. но в ГРИВНЕ.
А можно математику поподробнее? достаточно выгодно? Достаточно для чего?
На ум приходит только кратный девал 2013-2014, тогда то выиграли те, кто взял гривневую ипотеку, а как она может быть выгодна сейчас?! Или вы верите в сказки Долярчика, где арендаторы выплачивают ипотеку, а вы кайфуете?
я брал гривневую ипотеку. в декабре 2013 года. но выгодность ее только в том, что у меня доходы в грн выросли почти пропорционально девалу. т.е. потерял всего 20% в валюте.
но сказать, что ипотека по 15% - это выгодно - даже не смешно
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3645
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:14
Vlad442 написав: Grand Touring написав: flyman написав:
Тобто погано робити те що тобі цікаво і подобається (а не те що хоче дядя)?
это все иллюзия, как Либо и Алекс Брежнев будучи в Америке мечтали, что приедут с катлетой в Украину, купят крутую квартиру, будут лежать в студио на кожаном диване и смотреть на упругую попку молодухи, которая заботливо готовит им борщ
Флай не понимает, что если делать что интересно и что нравится, то это принесет вполне достаточно денег на удовлетворение базовых потребностей. Что лежать на диване это не интересно и не нравится. Жизнь это движение. Пенсия (в том числе и по богатству) смерть.
Канєшно не понімає, дєлає то шо інтєрєсно і нравіться і пріносіт вполнє дастаташна дєнєх.
Ще один гештальт-терапіст і ванговальщік по аватару.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22256
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1179 раз.
- Подякували: 1627 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:38
flyman повангую, вы стали лендлордом, у вас упала самодисциплина, сменилась система ценностей, вы поняли, что нет ничего в жизни интереснее, чем бегать с сачком за мухами по зелёному полю
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 449
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:49
adeges написав:
я брал гривневую ипотеку. в декабре 2013 года. но выгодность ее только в том, что у меня доходы в грн выросли почти пропорционально девалу. т.е. потерял всего 20% в валюте.
У вас странные представления об ипотеке. Если у вас цель надурить кого-то, то вам точно не в ипотеку. В банках сидят люди совсем не дурнее вас.
А если у вас цель жить в своем жилье уже сегодня и постепенно за него расплачиваться, а не ждать 30 лет безхатченком пока накопишь на квартиру, то это как раз ваш шанс. Не хочешь платить банку проценты по ипотеке, значит будешь платить за аренду дяде или жить в бабушатнике с мамой. Бесспорно, лучше самому жить в своем и платить проценты банку. Значит, проблема сегодня только в текщем уровне з/п и в стоимости ипотеки. Одно поднять, а другое снизить и вопрос закрыт.
А те, кто могут платить сегодня, вообще не должны задумываться на этим, а с воздуха прямо в бой!
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8932
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 4107 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:57
Vlad442 написав: Grand Touring написав: flyman написав:
Тобто погано робити те що тобі цікаво і подобається (а не те що хоче дядя)?
это все иллюзия, как Либо и Алекс Брежнев будучи в Америке мечтали, что приедут с катлетой в Украину, купят крутую квартиру, будут лежать в студио на кожаном диване и смотреть на упругую попку молодухи, которая заботливо готовит им борщ
Флай не понимает, что если делать что интересно и что нравится, то это принесет вполне достаточно денег на удовлетворение базовых потребностей. Что лежать на диване это не интересно и не нравится. Жизнь это движение. Пенсия (в том числе и по богатству) смерть.
Согласен. Нужно хоть чем то заниматься и желательно иметь занятие по душе. От безделья или бухать начнёшь или в неприятную историю влипнешь. Не зря же самореализация стоит более высоко по сравнению с удовлетворением потребностей. Кстати насчет мотивов КК и многих других-может именно это дело, является аналогом любимого хобби. Такая себе "вэсэла розвага".
И вовсе не обязательно успеть потратить всё заработанное.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:10
Libo написав: adeges написав:
я брал гривневую ипотеку. в декабре 2013 года. но выгодность ее только в том, что у меня доходы в грн выросли почти пропорционально девалу. т.е. потерял всего 20% в валюте.
У вас странные представления об ипотеке. Если у вас цель надурить кого-то, то вам точно не в ипотеку. В банках сидят люди совсем не дурнее вас.
А если у вас цель жить в своем жилье уже сегодня и постепенно за него расплачиваться, а не ждать 30 лет безхатченком пока накопишь на квартиру, то это как раз ваш шанс. Не хочешь платить банку проценты по ипотеке, значит будешь платить за аренду дяде или жить в бабушатнике с мамой. Бесспорно, лучше самому жить в своем и платить проценты банку. Значит, проблема сегодня только в текщем уровне з/п и в стоимости ипотеки. Одно поднять, а другое снизить и вопрос закрыт.
А те, кто могут платить сегодня, вообще не должны задумываться на этим, а с воздуха прямо в бой!
Не надо вырывать часть моего сообщения из поста, а пост
- из контекста. Это был ответ на утверждение о (1) выгодности ипотеки под 15%, и (2) ее безусловной выгодности например в 2013 году
Вот о чем у меня странные представления - это о кредитным рейтинге. Хочу побольше. Зачем - не знаю но хочу. Наверное это комплексы
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3645
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:32
adeges написав:
Вот о чем у меня странные представления - это о кредитным рейтинге. Хочу побольше. Зачем - не знаю но хочу. Наверное это комплексы
чтобы снять с бесзалоговых кредиток деньги и купить на них квартиру?
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 449
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|