Sidus написав: flyman написав: BIGor написав: цікаво, а як же мораторій імпатечникам?

валютну взяту у 2005-2007 вже виплатили не тільки лиш всі? цікаво, а як же мораторій імпатечникам?валютну взяту у 2005-2007 вже виплатили не тільки лиш всі?



Все эти моратории до одного места, у нас законод-во не предсказуемо, не стоит на это рассчитывать. Скажу лишь одно - даже при 15% в гривне достаточно выгодно брать ипотеку. но в ГРИВНЕ.

А можно математику поподробнее? достаточно выгодно? Достаточно для чего?

А можно математику поподробнее? достаточно выгодно? Достаточно для чего?

На ум приходит только кратный девал 2013-2014, тогда то выиграли те, кто взял гривневую ипотеку, а как она может быть выгодна сейчас?! Или вы верите в сказки Долярчика, где арендаторы выплачивают ипотеку, а вы кайфуете?



я брал гривневую ипотеку. в декабре 2013 года. но выгодность ее только в том, что у меня доходы в грн выросли почти пропорционально девалу. т.е. потерял всего 20% в валюте.



я брал гривневую ипотеку. в декабре 2013 года. но выгодность ее только в том, что у меня доходы в грн выросли почти пропорционально девалу. т.е. потерял всего 20% в валюте.

но сказать, что ипотека по 15% - это выгодно - даже не смешно

