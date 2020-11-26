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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5702570357045705>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:52

  Sidus написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:цікаво, а як же мораторій імпатечникам?
валютну взяту у 2005-2007 вже виплатили не тільки лиш всі?


Все эти моратории до одного места, у нас законод-во не предсказуемо, не стоит на это рассчитывать. Скажу лишь одно - даже при 15% в гривне достаточно выгодно брать ипотеку. но в ГРИВНЕ.

А можно математику поподробнее? достаточно выгодно? Достаточно для чего?
На ум приходит только кратный девал 2013-2014, тогда то выиграли те, кто взял гривневую ипотеку, а как она может быть выгодна сейчас?! Или вы верите в сказки Долярчика, где арендаторы выплачивают ипотеку, а вы кайфуете? :D


я брал гривневую ипотеку. в декабре 2013 года. но выгодность ее только в том, что у меня доходы в грн выросли почти пропорционально девалу. т.е. потерял всего 20% в валюте.

но сказать, что ипотека по 15% - это выгодно - даже не смешно
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:14

  Vlad442 написав:
  Grand Touring написав:
  flyman написав:Тобто погано робити те що тобі цікаво і подобається (а не те що хоче дядя)?
это все иллюзия, как Либо и Алекс Брежнев будучи в Америке мечтали, что приедут с катлетой в Украину, купят крутую квартиру, будут лежать в студио на кожаном диване и смотреть на упругую попку молодухи, которая заботливо готовит им борщ

Флай не понимает, что если делать что интересно и что нравится, то это принесет вполне достаточно денег на удовлетворение базовых потребностей. Что лежать на диване это не интересно и не нравится. Жизнь это движение. Пенсия (в том числе и по богатству) смерть.

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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:38

flyman повангую, вы стали лендлордом, у вас упала самодисциплина, сменилась система ценностей, вы поняли, что нет ничего в жизни интереснее, чем бегать с сачком за мухами по зелёному полю
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:49

  adeges написав:я брал гривневую ипотеку. в декабре 2013 года. но выгодность ее только в том, что у меня доходы в грн выросли почти пропорционально девалу. т.е. потерял всего 20% в валюте.



У вас странные представления об ипотеке. Если у вас цель надурить кого-то, то вам точно не в ипотеку. В банках сидят люди совсем не дурнее вас.
А если у вас цель жить в своем жилье уже сегодня и постепенно за него расплачиваться, а не ждать 30 лет безхатченком пока накопишь на квартиру, то это как раз ваш шанс. Не хочешь платить банку проценты по ипотеке, значит будешь платить за аренду дяде или жить в бабушатнике с мамой. Бесспорно, лучше самому жить в своем и платить проценты банку. Значит, проблема сегодня только в текщем уровне з/п и в стоимости ипотеки. Одно поднять, а другое снизить и вопрос закрыт. :? А те, кто могут платить сегодня, вообще не должны задумываться на этим, а с воздуха прямо в бой! :o
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:57

  Vlad442 написав:
  Grand Touring написав:
  flyman написав:Тобто погано робити те що тобі цікаво і подобається (а не те що хоче дядя)?
это все иллюзия, как Либо и Алекс Брежнев будучи в Америке мечтали, что приедут с катлетой в Украину, купят крутую квартиру, будут лежать в студио на кожаном диване и смотреть на упругую попку молодухи, которая заботливо готовит им борщ

Флай не понимает, что если делать что интересно и что нравится, то это принесет вполне достаточно денег на удовлетворение базовых потребностей. Что лежать на диване это не интересно и не нравится. Жизнь это движение. Пенсия (в том числе и по богатству) смерть.


Согласен. Нужно хоть чем то заниматься и желательно иметь занятие по душе. От безделья или бухать начнёшь или в неприятную историю влипнешь. Не зря же самореализация стоит более высоко по сравнению с удовлетворением потребностей. Кстати насчет мотивов КК и многих других-может именно это дело, является аналогом любимого хобби. Такая себе "вэсэла розвага".
И вовсе не обязательно успеть потратить всё заработанное.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:10

  Libo написав:
  adeges написав:я брал гривневую ипотеку. в декабре 2013 года. но выгодность ее только в том, что у меня доходы в грн выросли почти пропорционально девалу. т.е. потерял всего 20% в валюте.



У вас странные представления об ипотеке. Если у вас цель надурить кого-то, то вам точно не в ипотеку. В банках сидят люди совсем не дурнее вас.
А если у вас цель жить в своем жилье уже сегодня и постепенно за него расплачиваться, а не ждать 30 лет безхатченком пока накопишь на квартиру, то это как раз ваш шанс. Не хочешь платить банку проценты по ипотеке, значит будешь платить за аренду дяде или жить в бабушатнике с мамой. Бесспорно, лучше самому жить в своем и платить проценты банку. Значит, проблема сегодня только в текщем уровне з/п и в стоимости ипотеки. Одно поднять, а другое снизить и вопрос закрыт. :? А те, кто могут платить сегодня, вообще не должны задумываться на этим, а с воздуха прямо в бой! :o


Не надо вырывать часть моего сообщения из поста, а пост
- из контекста. Это был ответ на утверждение о (1) выгодности ипотеки под 15%, и (2) ее безусловной выгодности например в 2013 году

Вот о чем у меня странные представления - это о кредитным рейтинге. Хочу побольше. Зачем - не знаю но хочу. Наверное это комплексы
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:32

  adeges написав:Вот о чем у меня странные представления - это о кредитным рейтинге. Хочу побольше. Зачем - не знаю но хочу. Наверное это комплексы
чтобы снять с бесзалоговых кредиток деньги и купить на них квартиру?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 02:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://vm.tiktok.com/ZSgjVTtn/
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:14

  Libo написав:
  adeges написав:я брал гривневую ипотеку. в декабре 2013 года. но выгодность ее только в том, что у меня доходы в грн выросли почти пропорционально девалу. т.е. потерял всего 20% в валюте.



У вас странные представления об ипотеке. Если у вас цель надурить кого-то, то вам точно не в ипотеку. В банках сидят люди совсем не дурнее вас.
А если у вас цель жить в своем жилье уже сегодня и постепенно за него расплачиваться, а не ждать 30 лет безхатченком пока накопишь на квартиру, то это как раз ваш шанс. Не хочешь платить банку проценты по ипотеке, значит будешь платить за аренду дяде или жить в бабушатнике с мамой. Бесспорно, лучше самому жить в своем и платить проценты банку. Значит, проблема сегодня только в текщем уровне з/п и в стоимости ипотеки. Одно поднять, а другое снизить и вопрос закрыт. :? А те, кто могут платить сегодня, вообще не должны задумываться на этим, а с воздуха прямо в бой! :o

Бред и глупый загон, разве что неокрепшие олененки Вам поверят. А так конечно, сразу в бой, всеми копытами в киевский бетон - однуху на левом берегу по 85куе в человейнике. :mrgreen: Смотрю что происходит в Варшаве - за 110 куе можно уже подбирать двухи.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:17

  Grand Touring написав:flyman повангую, вы стали лендлордом, у вас упала самодисциплина, сменилась система ценностей, вы поняли, что нет ничего в жизни интереснее, чем бегать с сачком за мухами по зелёному полю
Невже сільський програміст, "син вченого", здав в оренду свій спартанський напівпідвал в Прикиївських Єпенях???
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Безхатченкам з найближчого смітника?
Чи закарпатські цигани приїхали в Бучу, і табору ніде жити???
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