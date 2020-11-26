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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5702570357045705

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:38

  Grand Touring написав:flyman повангую, вы стали лендлордом, у вас упала самодисциплина, сменилась система ценностей, вы поняли, что нет ничего в жизни интереснее, чем бегать с сачком за мухами по зелёному полю

Вже більше як 10 років, як став умовним лендлордом, можу нічим не займатися, так як для скромного стилю життя вистачало би пасивного доходу, тим паче тепер, коли локдауни обмежують особисту свободу. Якийсь комбек то СРСР, коли рублі є, а витратити їх не можеш: дефіцит, залізний занавіс, ОБХСС і т.д. і т.п.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:42

  Libo написав:
  adeges написав:я брал гривневую ипотеку. в декабре 2013 года. но выгодность ее только в том, что у меня доходы в грн выросли почти пропорционально девалу. т.е. потерял всего 20% в валюте.



У вас странные представления об ипотеке. Если у вас цель надурить кого-то, то вам точно не в ипотеку. В банках сидят люди совсем не дурнее вас.
А если у вас цель жить в своем жилье уже сегодня и постепенно за него расплачиваться, а не ждать 30 лет безхатченком пока накопишь на квартиру, то это как раз ваш шанс. Не хочешь платить банку проценты по ипотеке, значит будешь платить за аренду дяде или жить в бабушатнике с мамой. Бесспорно, лучше самому жить в своем и платить проценты банку. Значит, проблема сегодня только в текщем уровне з/п и в стоимости ипотеки. Одно поднять, а другое снизить и вопрос закрыт. :? А те, кто могут платить сегодня, вообще не должны задумываться на этим, а с воздуха прямо в бой! :o

Якщо це відбувається загалом, тобто у всіх росте з.п. і падають % по іпотеці, то нерухомість доступнішою не стає. Можна взяти приклад США. Ніби і з.п. високі і відсотки по іпотеці низьки, а житло тре виплачувати 30 років, причому єдине.
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flyman
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Повідомлень: 22252
З нами з: 09.03.14
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Подякували: 1625 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:45

  BIGor написав:
  Libo написав:
  adeges написав:я брал гривневую ипотеку. в декабре 2013 года. но выгодность ее только в том, что у меня доходы в грн выросли почти пропорционально девалу. т.е. потерял всего 20% в валюте.



У вас странные представления об ипотеке. Если у вас цель надурить кого-то, то вам точно не в ипотеку. В банках сидят люди совсем не дурнее вас.
А если у вас цель жить в своем жилье уже сегодня и постепенно за него расплачиваться, а не ждать 30 лет безхатченком пока накопишь на квартиру, то это как раз ваш шанс. Не хочешь платить банку проценты по ипотеке, значит будешь платить за аренду дяде или жить в бабушатнике с мамой. Бесспорно, лучше самому жить в своем и платить проценты банку. Значит, проблема сегодня только в текщем уровне з/п и в стоимости ипотеки. Одно поднять, а другое снизить и вопрос закрыт. :? А те, кто могут платить сегодня, вообще не должны задумываться на этим, а с воздуха прямо в бой! :o

Бред и глупый загон, разве что неокрепшие олененки Вам поверят. А так конечно, сразу в бой, всеми копытами в киевский бетон - однуху на левом берегу по 85куе в человейнике. :mrgreen: Смотрю что происходит в Варшаве - за 110 куе можно уже подбирать двухи.

Боюсь, що ви так досмотритесь і зробите туди ноги)))

А що, нормас варіант:
- 20 років плати внесків і пенсія,
- внески україни і польщі можна об"єднати,
- з.п. вищі, якість життя краще ))
- ну і так далі.

зі. Можна і не в Варшаві жити ... тоді все буде дешевше.
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  #<1 ... 5702570357045705
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