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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5703570457055706>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:45

  BIGor написав:
  Libo написав:
  adeges написав:я брал гривневую ипотеку. в декабре 2013 года. но выгодность ее только в том, что у меня доходы в грн выросли почти пропорционально девалу. т.е. потерял всего 20% в валюте.



У вас странные представления об ипотеке. Если у вас цель надурить кого-то, то вам точно не в ипотеку. В банках сидят люди совсем не дурнее вас.
А если у вас цель жить в своем жилье уже сегодня и постепенно за него расплачиваться, а не ждать 30 лет безхатченком пока накопишь на квартиру, то это как раз ваш шанс. Не хочешь платить банку проценты по ипотеке, значит будешь платить за аренду дяде или жить в бабушатнике с мамой. Бесспорно, лучше самому жить в своем и платить проценты банку. Значит, проблема сегодня только в текщем уровне з/п и в стоимости ипотеки. Одно поднять, а другое снизить и вопрос закрыт. :? А те, кто могут платить сегодня, вообще не должны задумываться на этим, а с воздуха прямо в бой! :o

Бред и глупый загон, разве что неокрепшие олененки Вам поверят. А так конечно, сразу в бой, всеми копытами в киевский бетон - однуху на левом берегу по 85куе в человейнике. :mrgreen: Смотрю что происходит в Варшаве - за 110 куе можно уже подбирать двухи.

Боюсь, що ви так досмотритесь і зробите туди ноги)))

А що, нормас варіант:
- 20 років плати внесків і пенсія,
- внески україни і польщі можна об"єднати,
- з.п. вищі, якість життя краще ))
- ну і так далі.

зі. Можна і не в Варшаві жити ... тоді все буде дешевше.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5108340#p5108340

  stryzhko написав:Як розумію, депостовпці під 18% ще поповнюють.))
За жовтень депозити фізичних осіб усіх видів та валют збільшилися на 10,88 млрд грн (+1,70%), становивши нову історично рекордну суму: ₴652,18 млрд, Цьому сприяло як помітний приріст на депозитах в національній валюті, так і подорожчання долара, що підвищило гривневий еквівалент коштів населення на депозитах в іноземній валюті.

У доларовому еквіваленті також зафіксований приріст – на $243 млн (+1,07%). І тепер на всіх, переказних і строкових, гривневих и валютних, депозитах фізосіб знаходиться коштів населення на $22,90 млрд, що є одним з найбільших значень останніх 7-і років. Але цієї суми дуже далеко до рекордної, яка була в 2013 році ($53,69 млрд).

Більш швидкими темпами зараз приростають депозити в національній валюті, завдяки чому «доларизація» падає, а питома вага гривневих депозитів збільшується.
https://ucap.io/koshtiv-na-depozytah-ukrayincziv-za-zhovten-stalo-bilshe-teper-yih-na-2290-mlrd-infografika/


це до того, що депозити того ... менше чим у 2013 у два з гаком рази...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:26

  change_pm написав:Боюсь, що ви так досмотритесь і зробите туди ноги)))

А що, нормас варіант:
- 20 років плати внесків і пенсія,
- внески україни і польщі можна об"єднати,
- з.п. вищі, якість життя краще ))
- ну і так далі.

зі. Можна і не в Варшаві жити ... тоді все буде дешевше.

Цитата з іншої гілки:
вот такой тип недвижимости - квартира с участком, плюсы/минусы.
https://www.otodom.pl/oferta/2-pokoje-z ... 48CAI.html
121 000 $ за 47,24 m2

Вот киевский аналог - ЖК Липинка https://www.olx.ua/obyavlenie/danchenko ... JUG0f.html
125 000 $ за 53 метра. Та же цена!
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:30

  BIGor написав:
  change_pm написав:Боюсь, що ви так досмотритесь і зробите туди ноги)))

А що, нормас варіант:
- 20 років плати внесків і пенсія,
- внески україни і польщі можна об"єднати,
- з.п. вищі, якість життя краще ))
- ну і так далі.

зі. Можна і не в Варшаві жити ... тоді все буде дешевше.

Цитата з іншої гілки:
вот такой тип недвижимости - квартира с участком, плюсы/минусы.
https://www.otodom.pl/oferta/2-pokoje-z ... 48CAI.html
121 000 $ за 47,24 m2

Вот киевский аналог - ЖК Липинка https://www.olx.ua/obyavlenie/danchenko ... JUG0f.html
125 000 $ за 53 метра. Та же цена!

Получается, что коллективное сознание ошибается, а человек, который заметил дисбаланс, самый умный? Когда человек видит что-то нелогичное (самолет летает, но крыльями не машет), он либо верит в чудо, либо пытается это объяснить.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:
  Libo написав:У вас странные представления об ипотеке. Если у вас цель надурить кого-то, то вам точно не в ипотеку. В банках сидят люди совсем не дурнее вас.
А если у вас цель жить в своем жилье уже сегодня и постепенно за него расплачиваться, а не ждать 30 лет безхатченком пока накопишь на квартиру, то это как раз ваш шанс. Не хочешь платить банку проценты по ипотеке, значит будешь платить за аренду дяде или жить в бабушатнике с мамой. Бесспорно, лучше самому жить в своем и платить проценты банку. Значит, проблема сегодня только в текщем уровне з/п и в стоимости ипотеки. Одно поднять, а другое снизить и вопрос закрыт. :? А те, кто могут платить сегодня, вообще не должны задумываться на этим, а с воздуха прямо в бой! :o

Якщо це відбувається загалом, тобто у всіх росте з.п. і падають % по іпотеці, то нерухомість доступнішою не стає. Можна взяти приклад США. Ніби і з.п. високі і відсотки по іпотеці низьки, а житло тре виплачувати 30 років, причому єдине.

Ипотека это странная вещь. Есть Х людей с деньгами, есть Y квартир на продажу. Чтобы рынок был сбалансирован и Х равнялось Y, нужен ценз - чтобы в Х попадали люди с 20 тыс долларов, например. Это и будет определять среднюю цену. Средний человек покупает среднюю квартиру за 20 тыс и радуется. Может даже расслабиться и меньше работать, так как не нужно платить аренду.
Тут появляется ипотека и каждый может взять еще 80 тыс. Количество людей не изменилось, количество квартир то же, только теперь цена 100 тыс, и после покупки приходится платить еще всю жизнь банку.
Конечно такая схема стимулирует строительство, увеличивает производительность труда через кредитную кабалу, но выгодна ли она простому человеку?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Со всем согласен, кроме ОП - ОП подразумевает первичку, а в нее лезть в локдаун и в туманные перспективы экономики в целом - очень стремное дело...не проще ли пойти на вторичку и хорошо поторговаться на готовом обьекте, который видишь и можешь посмотреть/потрогать?

ОП продают и свежую вторичку от застройщика.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:49

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  change_pm написав:Боюсь, що ви так досмотритесь і зробите туди ноги)))

А що, нормас варіант:
- 20 років плати внесків і пенсія,
- внески україни і польщі можна об"єднати,
- з.п. вищі, якість життя краще ))
- ну і так далі.

зі. Можна і не в Варшаві жити ... тоді все буде дешевше.

Цитата з іншої гілки:
вот такой тип недвижимости - квартира с участком, плюсы/минусы.
https://www.otodom.pl/oferta/2-pokoje-z ... 48CAI.html
121 000 $ за 47,24 m2

Вот киевский аналог - ЖК Липинка https://www.olx.ua/obyavlenie/danchenko ... JUG0f.html
125 000 $ за 53 метра. Та же цена!

Получается, что коллективное сознание ошибается, а человек, который заметил дисбаланс, самый умный? Когда человек видит что-то нелогичное (самолет летает, но крыльями не машет), он либо верит в чудо, либо пытается это объяснить.

А что тут нелогичного? В Киеве крутятся 90% всего бабла Украины. В Польше все намного равномернее. В маленьких городах есть рабочие места с приличными доходами. Ничего тут такого нет, просто работает 3-е правило Трибеки.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:А что тут нелогичного? В Киеве крутятся 90% всего бабла Украины. В Польше все намного равномернее. В маленьких городах есть рабочие места с приличными доходами. Ничего тут такого нет, просто работает 3-е правило Трибеки.

Это правило можно модернизировать и слово Киев заменить словом Варшава.
На самом деле, если копнуть, то окажется, что либо сравнение некорректное, либо оценка доходов-расходов отличается от реальности, либо что-то еще.
Почему в Киеве дороже, чем в Покровске, я понимаю, почему в Варшаве якобы такие цены как в Киеве, нет.
Вы скопировали цитату в стиле "смотрите, а выводы, что Киев переоценен, делайте сами". Если бы был дисбаланс, все бы уже продали квартиры в Киеве и побежали купили бы в Варшаве.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:12

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:А что тут нелогичного? В Киеве крутятся 90% всего бабла Украины. В Польше все намного равномернее. В маленьких городах есть рабочие места с приличными доходами. Ничего тут такого нет, просто работает 3-е правило Трибеки.

Это правило можно модернизировать и слово Киев заменить словом Варшава.
На самом деле, если копнуть, то окажется, что либо сравнение некорректное, либо оценка доходов-расходов отличается от реальности, либо что-то еще.
Почему в Киеве дороже, чем в Покровске, я понимаю, почему в Варшаве якобы такие цены как в Киеве, нет.
Вы скопировали цитату в стиле "смотрите, а выводы, что Киев переоценен, делайте сами". Если бы был дисбаланс, все бы уже продали квартиры в Киеве и побежали купили бы в Варшаве.

Я считаю что тысяча мух не могут ошибаться. Плюс многие бояться языкового и законодательного барьера, наши лендлорды не купят из-за того что нужно платить налоги (удивительно!). Я лично привел пример, а дальше Вам самим решать - КРЖН переоценен или нет?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:16

  Grand Touring написав:
  flyman написав: пенсію по лендлордству і почнеш жити в своє задоволення.
по своему опыту скажу - пенсия по богатству очень противная вещь, удовлетворения вообще нет

Не то что драйв от госпенсии в 2000 грн :mrgreen:
Faceless
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