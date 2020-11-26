Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:я брал гривневую ипотеку. в декабре 2013 года. но выгодность ее только в том, что у меня доходы в грн выросли почти пропорционально девалу. т.е. потерял всего 20% в валюте.
У вас странные представления об ипотеке. Если у вас цель надурить кого-то, то вам точно не в ипотеку. В банках сидят люди совсем не дурнее вас. А если у вас цель жить в своем жилье уже сегодня и постепенно за него расплачиваться, а не ждать 30 лет безхатченком пока накопишь на квартиру, то это как раз ваш шанс. Не хочешь платить банку проценты по ипотеке, значит будешь платить за аренду дяде или жить в бабушатнике с мамой. Бесспорно, лучше самому жить в своем и платить проценты банку. Значит, проблема сегодня только в текщем уровне з/п и в стоимости ипотеки. Одно поднять, а другое снизить и вопрос закрыт. А те, кто могут платить сегодня, вообще не должны задумываться на этим, а с воздуха прямо в бой!
Бред и глупый загон, разве что неокрепшие олененки Вам поверят. А так конечно, сразу в бой, всеми копытами в киевский бетон - однуху на левом берегу по 85куе в человейнике. Смотрю что происходит в Варшаве - за 110 куе можно уже подбирать двухи.
Боюсь, що ви так досмотритесь і зробите туди ноги)))
А що, нормас варіант: - 20 років плати внесків і пенсія, - внески україни і польщі можна об"єднати, - з.п. вищі, якість життя краще )) - ну і так далі.
зі. Можна і не в Варшаві жити ... тоді все буде дешевше.
stryzhko написав:Як розумію, депостовпці під 18% ще поповнюють.))
За жовтень депозити фізичних осіб усіх видів та валют збільшилися на 10,88 млрд грн (+1,70%), становивши нову історично рекордну суму: ₴652,18 млрд, Цьому сприяло як помітний приріст на депозитах в національній валюті, так і подорожчання долара, що підвищило гривневий еквівалент коштів населення на депозитах в іноземній валюті.
У доларовому еквіваленті також зафіксований приріст – на $243 млн (+1,07%). І тепер на всіх, переказних і строкових, гривневих и валютних, депозитах фізосіб знаходиться коштів населення на $22,90 млрд, що є одним з найбільших значень останніх 7-і років. Але цієї суми дуже далеко до рекордної, яка була в 2013 році ($53,69 млрд).
Получается, что коллективное сознание ошибается, а человек, который заметил дисбаланс, самый умный? Когда человек видит что-то нелогичное (самолет летает, но крыльями не машет), он либо верит в чудо, либо пытается это объяснить.
Libo написав:У вас странные представления об ипотеке. Если у вас цель надурить кого-то, то вам точно не в ипотеку. В банках сидят люди совсем не дурнее вас. А если у вас цель жить в своем жилье уже сегодня и постепенно за него расплачиваться, а не ждать 30 лет безхатченком пока накопишь на квартиру, то это как раз ваш шанс. Не хочешь платить банку проценты по ипотеке, значит будешь платить за аренду дяде или жить в бабушатнике с мамой. Бесспорно, лучше самому жить в своем и платить проценты банку. Значит, проблема сегодня только в текщем уровне з/п и в стоимости ипотеки. Одно поднять, а другое снизить и вопрос закрыт. А те, кто могут платить сегодня, вообще не должны задумываться на этим, а с воздуха прямо в бой!
Якщо це відбувається загалом, тобто у всіх росте з.п. і падають % по іпотеці, то нерухомість доступнішою не стає. Можна взяти приклад США. Ніби і з.п. високі і відсотки по іпотеці низьки, а житло тре виплачувати 30 років, причому єдине.
Ипотека это странная вещь. Есть Х людей с деньгами, есть Y квартир на продажу. Чтобы рынок был сбалансирован и Х равнялось Y, нужен ценз - чтобы в Х попадали люди с 20 тыс долларов, например. Это и будет определять среднюю цену. Средний человек покупает среднюю квартиру за 20 тыс и радуется. Может даже расслабиться и меньше работать, так как не нужно платить аренду. Тут появляется ипотека и каждый может взять еще 80 тыс. Количество людей не изменилось, количество квартир то же, только теперь цена 100 тыс, и после покупки приходится платить еще всю жизнь банку. Конечно такая схема стимулирует строительство, увеличивает производительность труда через кредитную кабалу, но выгодна ли она простому человеку?
Sidus написав:Со всем согласен, кроме ОП - ОП подразумевает первичку, а в нее лезть в локдаун и в туманные перспективы экономики в целом - очень стремное дело...не проще ли пойти на вторичку и хорошо поторговаться на готовом обьекте, который видишь и можешь посмотреть/потрогать?
Получается, что коллективное сознание ошибается, а человек, который заметил дисбаланс, самый умный? Когда человек видит что-то нелогичное (самолет летает, но крыльями не машет), он либо верит в чудо, либо пытается это объяснить.
А что тут нелогичного? В Киеве крутятся 90% всего бабла Украины. В Польше все намного равномернее. В маленьких городах есть рабочие места с приличными доходами. Ничего тут такого нет, просто работает 3-е правило Трибеки.
BIGor написав:А что тут нелогичного? В Киеве крутятся 90% всего бабла Украины. В Польше все намного равномернее. В маленьких городах есть рабочие места с приличными доходами. Ничего тут такого нет, просто работает 3-е правило Трибеки.
Это правило можно модернизировать и слово Киев заменить словом Варшава. На самом деле, если копнуть, то окажется, что либо сравнение некорректное, либо оценка доходов-расходов отличается от реальности, либо что-то еще. Почему в Киеве дороже, чем в Покровске, я понимаю, почему в Варшаве якобы такие цены как в Киеве, нет. Вы скопировали цитату в стиле "смотрите, а выводы, что Киев переоценен, делайте сами". Если бы был дисбаланс, все бы уже продали квартиры в Киеве и побежали купили бы в Варшаве.
BIGor написав:А что тут нелогичного? В Киеве крутятся 90% всего бабла Украины. В Польше все намного равномернее. В маленьких городах есть рабочие места с приличными доходами. Ничего тут такого нет, просто работает 3-е правило Трибеки.
Это правило можно модернизировать и слово Киев заменить словом Варшава. На самом деле, если копнуть, то окажется, что либо сравнение некорректное, либо оценка доходов-расходов отличается от реальности, либо что-то еще. Почему в Киеве дороже, чем в Покровске, я понимаю, почему в Варшаве якобы такие цены как в Киеве, нет. Вы скопировали цитату в стиле "смотрите, а выводы, что Киев переоценен, делайте сами". Если бы был дисбаланс, все бы уже продали квартиры в Киеве и побежали купили бы в Варшаве.
Я считаю что тысяча мух не могут ошибаться. Плюс многие бояться языкового и законодательного барьера, наши лендлорды не купят из-за того что нужно платить налоги (удивительно!). Я лично привел пример, а дальше Вам самим решать - КРЖН переоценен или нет?