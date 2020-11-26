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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5703570457055706

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:21

  Vlad442 написав:Ипотека это странная вещь. Есть Х людей с деньгами, есть Y квартир на продажу. Чтобы рынок был сбалансирован и Х равнялось Y, нужен ценз - чтобы в Х попадали люди с 20 тыс долларов, например. Это и будет определять среднюю цену. Средний человек покупает среднюю квартиру за 20 тыс и радуется. Может даже расслабиться и меньше работать, так как не нужно платить аренду.
Тут появляется ипотека и каждый может взять еще 80 тыс. Количество людей не изменилось, количество квартир то же, только теперь цена 100 тыс, и после покупки приходится платить еще всю жизнь банку.
Конечно такая схема стимулирует строительство, увеличивает производительность труда через кредитную кабалу, но выгодна ли она простому человеку?


Логика рассуждений верная, только какое это имеет отношение к Украине?

У нас ипотека не то, что не развивается - она умирает. Ее способны вытеснить даже программы рассрочки от застройщиков. К слову, последние уже реализовали интерес тех, у кого нет всей суммы сразу, поэтому никакого массового отложенного спроса не существует и здесь...

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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:23

BIGor процесс переселения в Польшу давно идет. В Польше цены раньше были еще интересней. Просто это какое-то проклятье, где появляется украинский работяга - сразу начинают расти цены
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:28

  Faceless написав:
  Grand Touring написав:
  flyman написав: пенсію по лендлордству і почнеш жити в своє задоволення.
по своему опыту скажу - пенсия по богатству очень противная вещь, удовлетворения вообще нет

Не то что драйв от госпенсии в 2000 грн :mrgreen:


не пойму, неужели это не стеб и троллинг и они это серьезно?)))
тот же влад совсем недавно признавался, шо ведет достаточно скромную жизнь даже по сравнению со своими коллегами и конкурентами, а тут оказывается - удовлетворения нет)
"давайте спорить о вкусе ананасов с теми, кто их ел! до хрипоты, до драки!"(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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