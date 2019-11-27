Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью. Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.
UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью. Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.
Какое должно быть тело депозита, чтобы на проценты можно было снимать жилье? Или Вы об операциях с недвижимостью, носящих инвестиционно-спекулятивный характер?
UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью. Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.
Какое должно быть тело депозита, чтобы на проценты можно было снимать жилье? Или Вы об операциях с недвижимостью, носящих инвестиционно-спекулятивный характер?
Вы как бы сами ответили на вопрос. Точка зрения зависит от точки сидения))
kingkongovets написав: не пойму, неужели это не стеб и троллинг и они это серьезно?))) тот же влад совсем недавно признавался, шо ведет достаточно скромную жизнь даже по сравнению со своими коллегами и конкурентами, а тут оказывается - удовлетворения нет) "давайте спорить о вкусе ананасов с теми, кто их ел! до хрипоты, до драки!"(с)