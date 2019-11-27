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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5705570657075708>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:00

  Grand Touring написав:Долярчик каким-то образом чувствует....

скорее, не образом, но каким-то мягким местом
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:12

  flyman написав:вийшов в 0, чи трошки в мінус: низеньк-низенько (якщо перерахувати в бетон або долари США)?
там все нормально, единственно в последний раз начал жаловаться, что бетон начал быстрее расти
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:14

  sequence написав: скорее, не образом, но каким-то мягким местом
может состоит в какой-то церкви Мормонов и там своим предупредили, что везем кучу бабла в Украину и все будет гуд
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:23

  Grand Touring написав:
  flyman написав:вийшов в 0, чи трошки в мінус: низеньк-низенько (якщо перерахувати в бетон або долари США)?
там все нормально, единственно в последний раз начал жаловаться, что бетон начал быстрее расти

27.11.19 23.9827
27.11.19 28.4428

зміна курсу, 1.18597
тобто чисто на зміні курсі (якщо долар не класти на депозит) більше чим на депозиті в грн. до податків.

п.с.
дохід від курсової зміни не оподатковується
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:37

Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.
Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:44

  UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.
Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.


Какое должно быть тело депозита, чтобы на проценты можно было снимать жилье? Или Вы об операциях с недвижимостью, носящих инвестиционно-спекулятивный характер?
VladPL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:46

  VladPL написав:
  UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.
Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.


Какое должно быть тело депозита, чтобы на проценты можно было снимать жилье? Или Вы об операциях с недвижимостью, носящих инвестиционно-спекулятивный характер?

Вы как бы сами ответили на вопрос. Точка зрения зависит от точки сидения))
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:49

  flyman написав:
  Grand Touring написав:
  flyman написав:вийшов в 0, чи трошки в мінус: низеньк-низенько (якщо перерахувати в бетон або долари США)?
там все нормально, единственно в последний раз начал жаловаться, что бетон начал быстрее расти

27.11.19 23.9827
27.11.19 28.4428

зміна курсу, 1.18597
тобто чисто на зміні курсі (якщо долар не класти на депозит) більше чим на депозиті в грн. до податків.

п.с.
дохід від курсової зміни не оподатковується

Ви вибрали неправильний проміжок часу, якщо взяв би ОВДП
ISIN UA4000194468, номінал 1000.00 UAH, випуск 2016-06-21, погашення 2021-06-16, Середньострокові (DCP), період 182, ставка 16.75%

То вже б подвоїв заощадження в 21 році.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:52

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
не пойму, неужели это не стеб и троллинг и они это серьезно?)))
тот же влад совсем недавно признавался, шо ведет достаточно скромную жизнь даже по сравнению со своими коллегами и конкурентами, а тут оказывается - удовлетворения нет)
"давайте спорить о вкусе ананасов с теми, кто их ел! до хрипоты, до драки!"(с)


Це $124 в місяць на себе любимого?

https://fi202x.blogspot.com/2020/07/blog-post_17.html


Ну это для одинокого ананиста, а если есть семья, дети?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:53

  BIGor написав:То вже б подвоїв заощадження в 21 році.
в валюте
Grand Touring
 
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