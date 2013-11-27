Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью. Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.
Какое должно быть тело депозита, чтобы на проценты можно было снимать жилье? Или Вы об операциях с недвижимостью, носящих инвестиционно-спекулятивный характер?
kingkongovets написав: не пойму, неужели это не стеб и троллинг и они это серьезно?))) тот же влад совсем недавно признавался, шо ведет достаточно скромную жизнь даже по сравнению со своими коллегами и конкурентами, а тут оказывается - удовлетворения нет) "давайте спорить о вкусе ананасов с теми, кто их ел! до хрипоты, до драки!"(с)
UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью. Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.
а доход от аренды учитывался? В широком смысле, для обычного украинца лучше свалить за бугор, а недвига и другие инструменты - мышиная возня, которая отвлекает от главного
UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью. Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.
а доход от аренды учитывался? В широком смысле, для обычного украинца лучше свалить за бугор, а недвига и другие инструменты - мышиная возня, которая отвлекает от главного
UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью. Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.
Какое должно быть тело депозита, чтобы на проценты можно было снимать жилье? Или Вы об операциях с недвижимостью, носящих инвестиционно-спекулятивный характер?
VladPL написав:мы говорим про "игроков КРЖН". Им - да
ХЗ как у них,но я избавляюсь от города,в сторону загорода 20,40,60 км и разные направления.Практика показала так лучше.Бывает на южной даче жара летом,тогда комфортнее на северной садыбе.Рыба же ищет где глубже,а Человек ищет где рыба
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))