RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5706570757085709>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:54

  VladPL написав:
  UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.
Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.


Какое должно быть тело депозита, чтобы на проценты можно было снимать жилье? Или Вы об операциях с недвижимостью, носящих инвестиционно-спекулятивный характер?

а хіба всім потрібна квартира в Києві?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22269
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1626 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:58

  xio13 написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:
не пойму, неужели это не стеб и троллинг и они это серьезно?)))
тот же влад совсем недавно признавался, шо ведет достаточно скромную жизнь даже по сравнению со своими коллегами и конкурентами, а тут оказывается - удовлетворения нет)
"давайте спорить о вкусе ананасов с теми, кто их ел! до хрипоты, до драки!"(с)


Це $124 в місяць на себе любимого?

https://fi202x.blogspot.com/2020/07/blog-post_17.html


Ну это для одинокого ананиста, а если есть семья, дети?

Додаєм $124 для жінки і множим на кількість дітей.
На прикладі Долярчика це $496 в місяць (14086 грн по поточному курсі 28.4).
Він писав недавно, що сімейний бюджет 20кгр і 7..10Кгр іде на стовпчики.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22269
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1626 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:59

  UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.
Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.

а доход от аренды учитывался?
В широком смысле, для обычного украинца лучше свалить за бугор, а недвига и другие инструменты - мышиная возня, которая отвлекает от главного
Grand Touring
 
Повідомлень: 457
З нами з: 23.03.20
Подякував: 112 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:00

quote="5108585:BIGor"

  flyman написав:
  Grand Touring написав:
  flyman написав:вийшов в 0, чи трошки в мінус: низеньк-низенько (якщо перерахувати в бетон або долари США)?
там все нормально, единственно в последний раз начал жаловаться, что бетон начал быстрее расти

27.11.19 23.9827
27.11.19 28.4428

зміна курсу, 1.18597
тобто чисто на зміні курсі (якщо долар не класти на депозит) більше чим на депозиті в грн. до податків.

п.с.
дохід від курсової зміни не оподатковується

Ви вибрали неправильний проміжок часу, якщо взяв би ОВДП
ISIN UA4000194468, номінал 1000.00 UAH, випуск 2016-06-21, погашення 2021-06-16, Середньострокові (DCP), період 182, ставка 16.75%

То вже б подвоїв заощадження в 21 році.

----------

правильний таймінг входу в гривню 27.11.2013 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22269
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1626 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:00

  Grand Touring написав:
  UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.
Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.

а доход от аренды учитывался?
В широком смысле, для обычного украинца лучше свалить за бугор, а недвига и другие инструменты - мышиная возня, которая отвлекает от главного


не стоит так широко :)
VladPL
 
Повідомлень: 839
З нами з: 17.07.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:01

  flyman написав:
  VladPL написав:
  UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.
Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.


Какое должно быть тело депозита, чтобы на проценты можно было снимать жилье? Или Вы об операциях с недвижимостью, носящих инвестиционно-спекулятивный характер?

а хіба всім потрібна квартира в Києві?


мы говорим про "игроков КРЖН". Им - да
VladPL
 
Повідомлень: 839
З нами з: 17.07.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что нового?
https://omegatv.ua/ Омега ТВ интерактивное телевидение промокод для бесплатного просмотра mediaexpert
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21358
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 545 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  VladPL написав:мы говорим про "игроков КРЖН". Им - да
ХЗ как у них,но я избавляюсь от города,в сторону загорода 20,40,60 км и разные направления.Практика показала так лучше.Бывает на южной даче жара летом,тогда комфортнее на северной садыбе.Рыба же ищет где глубже,а Человек ищет где рыба :wink:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 03.12.14
Подякував: 711 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:10

  Унуноктий написав:Что нового?

ждём третью волну(или ступень :lol: ),форум скучный
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 03.12.14
Подякував: 711 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:12

  Унуноктий написав:Что нового?

В АТБ Черная пятница, я забежал в обед - думаю там весь наш пгт вместился, люди гребут как ненормальные.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4081
З нами з: 19.09.10
Подякував: 682 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5706570757085709>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1955, 1956, 1957
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19564 3272751
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 22:41
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20177
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230877
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91074)
27.11.2020 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.