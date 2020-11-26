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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:13
Мизантрóп написав: VladPL написав:
мы говорим про "игроков КРЖН". Им - да
ХЗ как у них,но я избавляюсь от города,в сторону загорода 20,40,60 км и разные направления.Практика показала так лучше.Бывает на южной даче жара летом,тогда комфортнее на северной садыбе.Рыба же ищет где глубже,а Человек ищет где рыба
В мене від коронобєсія побочка: втрата інтересу до оточення Києва кавалірками.
Приглядаюсь до Тернопільського РЖН.
Виглядаю кавалірки в центрі міста Тернополя.
Бувають проскакують цікаві варіанти, але швидко "уходять".
Як Мізантроп, чекаю третьої хвилі.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:17
Мизантрóп написав: VladPL написав:
мы говорим про "игроков КРЖН". Им - да
ХЗ как у них,но я избавляюсь от города,в сторону загорода 20,40,60 км и разные направления.Практика показала так лучше.Бывает на южной даче жара летом,тогда комфортнее на северной садыбе.Рыба же ищет где глубже,а Человек ищет где рыба
Южна садиба це #какакурт?
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:30
UA написав: VladPL написав: UA написав:
Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.
Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.
Какое должно быть тело депозита, чтобы на проценты можно было снимать жилье? Или Вы об операциях с недвижимостью, носящих инвестиционно-спекулятивный характер?
Вы как бы сами ответили на вопрос. Точка зрения зависит от точки сидения
))
и от суммы сбережений)
интересно, какую максимальную сумму люди, примитивно сравнивающие доход от депо и заработок на недвиге, готовы держать в укрбанках? 100 куе? 200? а если больше и прилично больше? смешно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:38
flyman написав: Мизантрóп написав: VladPL написав:
мы говорим про "игроков КРЖН". Им - да
ХЗ как у них,но я избавляюсь от города,в сторону загорода 20,40,60 км и разные направления.Практика показала так лучше.Бывает на южной даче жара летом,тогда комфортнее на северной садыбе.Рыба же ищет где глубже,а Человек ищет где рыба
Южна садиба це #какакурт?
Козин рулить!
#какЮля сьогодні гучно буде,ювілей...
Депутатка 8 скликань.Уяви в неї 8 штучних сердець)) #какакурту вчитись і вчитись
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:06
Мизантрóп написав:
Козин рулить!
а як же Кагарлицький район, по якому ностальгує акурт?
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:10
flyman написав: Мизантрóп написав:
Козин рулить!
а як же Кагарлицький район, по якому ностальгує акурт?
туди далеко, як до Акуртів.
Ще важливі береги Дніпра,бо коли живеш в центрі ,а на північну садибу в Залісся пертись через мости й Бровари/Троєщину,а не в Озера біля Бучі-то година часу інколи
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:19
Мизантрóп написав: flyman написав: Мизантрóп написав:
Козин рулить!
а як же Кагарлицький район, по якому ностальгує акурт?
туди далеко, як до Акуртів.
Ще важливі береги Дніпра,бо коли живеш в центрі ,а на північну садибу в Залісся пертись через мости й Бровари/Троєщину,а не в Озера біля Бучі-то година часу інколи
то ти окружив Кийов тільки не кавалірками, а садибами
хороший, годний план.
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