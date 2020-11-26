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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5706570757085709

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:13

  Мизантрóп написав:
  VladPL написав:мы говорим про "игроков КРЖН". Им - да
ХЗ как у них,но я избавляюсь от города,в сторону загорода 20,40,60 км и разные направления.Практика показала так лучше.Бывает на южной даче жара летом,тогда комфортнее на северной садыбе.Рыба же ищет где глубже,а Человек ищет где рыба :wink:

В мене від коронобєсія побочка: втрата інтересу до оточення Києва кавалірками.
Приглядаюсь до Тернопільського РЖН.
Виглядаю кавалірки в центрі міста Тернополя.
Бувають проскакують цікаві варіанти, але швидко "уходять".

Як Мізантроп, чекаю третьої хвилі.

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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:17

  Мизантрóп написав:
  VladPL написав:мы говорим про "игроков КРЖН". Им - да
ХЗ как у них,но я избавляюсь от города,в сторону загорода 20,40,60 км и разные направления.Практика показала так лучше.Бывает на южной даче жара летом,тогда комфортнее на северной садыбе.Рыба же ищет где глубже,а Человек ищет где рыба :wink:

Южна садиба це #какакурт?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:30

  UA написав:
  VladPL написав:
  UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.
Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.


Какое должно быть тело депозита, чтобы на проценты можно было снимать жилье? Или Вы об операциях с недвижимостью, носящих инвестиционно-спекулятивный характер?

Вы как бы сами ответили на вопрос. Точка зрения зависит от точки сидения))


и от суммы сбережений)
интересно, какую максимальную сумму люди, примитивно сравнивающие доход от депо и заработок на недвиге, готовы держать в укрбанках? 100 куе? 200? а если больше и прилично больше? смешно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:38

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:
  VladPL написав:мы говорим про "игроков КРЖН". Им - да
ХЗ как у них,но я избавляюсь от города,в сторону загорода 20,40,60 км и разные направления.Практика показала так лучше.Бывает на южной даче жара летом,тогда комфортнее на северной садыбе.Рыба же ищет где глубже,а Человек ищет где рыба :wink:

Южна садиба це #какакурт?

Козин рулить!
#какЮля сьогодні гучно буде,ювілей...
Депутатка 8 скликань.Уяви в неї 8 штучних сердець)) #какакурту вчитись і вчитись :mrgreen:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:06

  Мизантрóп написав:Козин рулить!

а як же Кагарлицький район, по якому ностальгує акурт?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:10

  flyman написав:
  Мизантрóп написав:Козин рулить!

а як же Кагарлицький район, по якому ностальгує акурт?

туди далеко, як до Акуртів.
Ще важливі береги Дніпра,бо коли живеш в центрі ,а на північну садибу в Залісся пертись через мости й Бровари/Троєщину,а не в Озера біля Бучі-то година часу інколи :mrgreen:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:19

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:
  Мизантрóп написав:Козин рулить!

а як же Кагарлицький район, по якому ностальгує акурт?

туди далеко, як до Акуртів.
Ще важливі береги Дніпра,бо коли живеш в центрі ,а на північну садибу в Залісся пертись через мости й Бровари/Троєщину,а не в Озера біля Бучі-то година часу інколи :mrgreen:

то ти окружив Кийов тільки не кавалірками, а садибами
хороший, годний план.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:26

  flyman написав:
  xio13 написав:
  flyman написав:Це $124 в місяць на себе любимого?

Ну это для одинокого ананиста, а если есть семья, дети?

Додаєм $124 для жінки і множим на кількість дітей.

Нафиг так жить...
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