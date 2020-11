Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:30

UA написав: VladPL написав: UA написав: Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.

Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде. Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.



Какое должно быть тело депозита, чтобы на проценты можно было снимать жилье? Или Вы об операциях с недвижимостью, носящих инвестиционно-спекулятивный характер?

Вы как бы сами ответили на вопрос. Точка зрения зависит от точки сидения))



и от суммы сбережений)

и от суммы сбережений)

интересно, какую максимальную сумму люди, примитивно сравнивающие доход от депо и заработок на недвиге, готовы держать в укрбанках? 100 куе? 200? а если больше и прилично больше? смешно

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.