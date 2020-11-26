Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
VladPL написав:мы говорим про "игроков КРЖН". Им - да
ХЗ как у них,но я избавляюсь от города,в сторону загорода 20,40,60 км и разные направления.Практика показала так лучше.Бывает на южной даче жара летом,тогда комфортнее на северной садыбе.Рыба же ищет где глубже,а Человек ищет где рыба
В мене від коронобєсія побочка: втрата інтересу до оточення Києва кавалірками. Приглядаюсь до Тернопільського РЖН. Виглядаю кавалірки в центрі міста Тернополя. Бувають проскакують цікаві варіанти, але швидко "уходять".
VladPL написав:мы говорим про "игроков КРЖН". Им - да
ХЗ как у них,но я избавляюсь от города,в сторону загорода 20,40,60 км и разные направления.Практика показала так лучше.Бывает на южной даче жара летом,тогда комфортнее на северной садыбе.Рыба же ищет где глубже,а Человек ищет где рыба
UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью. Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.
Какое должно быть тело депозита, чтобы на проценты можно было снимать жилье? Или Вы об операциях с недвижимостью, носящих инвестиционно-спекулятивный характер?
Вы как бы сами ответили на вопрос. Точка зрения зависит от точки сидения))
и от суммы сбережений) интересно, какую максимальную сумму люди, примитивно сравнивающие доход от депо и заработок на недвиге, готовы держать в укрбанках? 100 куе? 200? а если больше и прилично больше? смешно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
VladPL написав:мы говорим про "игроков КРЖН". Им - да
ХЗ как у них,но я избавляюсь от города,в сторону загорода 20,40,60 км и разные направления.Практика показала так лучше.Бывает на южной даче жара летом,тогда комфортнее на северной садыбе.Рыба же ищет где глубже,а Человек ищет где рыба
Южна садиба це #какакурт?
Козин рулить! #какЮля сьогодні гучно буде,ювілей... Депутатка 8 скликань.Уяви в неї 8 штучних сердець)) #какакурту вчитись і вчитись
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
а як же Кагарлицький район, по якому ностальгує акурт?
туди далеко, як до Акуртів. Ще важливі береги Дніпра,бо коли живеш в центрі ,а на північну садибу в Залісся пертись через мости й Бровари/Троєщину,а не в Озера біля Бучі-то година часу інколи
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))