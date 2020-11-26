Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:53

UA написав: Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.

Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде. Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.

Спорный вопрос. Задним умом можно сказать, что обычному украинцу лучше было вложиться в биткойн.Был маловероятный сценарий, что ни Ощада, ни доллара бы не стало. Рубль и сбербанк тоже в свое время казались незыблемыми.Если учитывать аренду (или экономию на аренде), то были удачные точки входа, были менее удачные. Удачных, наверное, больше.У недвижимости, кроме финансового аспекта, есть психологический. Например арендатор спит на скрипучем диване, который ему поставил лендлорд. Попросить кровать с комфортным матрасом он не сможет. Даже если вложит деньги и переедет, будет спать на самом дешевом матрасе, пропуканном предыдущими жильцами. Покупать свой себе будет далеко не каждый. Это только спальное место, а есть еще кухня, техника, сантехника, полочку повесить и т. п. Второе то, что потеря работы для арендатора это проблема, тогда как живя в своем можно спокойно искать новую. Таким образом для себя покупка квартиры, даже с отрицательным финансовым результатом, это всегда выигрыш. Для инвестора - на то он и инвестор. Риск его спутник. Очень не факт, что инвестор хранил бы деньги в долларе в Ощаде. Скорей бы в гривне в Надре/Дельте.