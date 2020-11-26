Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Додаєм $124 для жінки і множим на кількість дітей.
Нафиг так жить...
А кто будет возмущаться, того Флай посадит в кладовку на мивину и воду
учим класіку: якраз навпаки, в чулан посадили
п.с. в Мальвіни був пес, а дітей не було
п.п.с. в прицпипі як і зараз, хто не хоче дітей за $124 в місяць, той заводить котиків/песиків і вчить жити інших.
Чувстую, що Лібо (Алекс Брєжнєв) так свої мрії залишать мріями про сіськасту українку яка варитиме борщі в кухні-студії та поїдуть в США шукати сімейного щастя з філіпінкою або мулаткою із Латинської Америки, споживаючи "божествєнну яічніцу" на сніданок в трейлері.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 лис, 2020 16:14, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав: Чувстую, що Лібо (Алекс Брєжнєв) так свої мрії залишать мріями про сіськасту українку яка варитиме борщі в кухні-студії та поїдуть в США шукати сімейного щастя з філіпінкою або мулаткою із Латинської Америки, споживаючи "божествєнну яічніцу" на сніданок в трейлері.
я за что и говорил, будет бежать от нее не оглядываясь
UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью. Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.
Спорный вопрос. Задним умом можно сказать, что обычному украинцу лучше было вложиться в биткойн. Был маловероятный сценарий, что ни Ощада, ни доллара бы не стало. Рубль и сбербанк тоже в свое время казались незыблемыми.
Если учитывать аренду (или экономию на аренде), то были удачные точки входа, были менее удачные. Удачных, наверное, больше. У недвижимости, кроме финансового аспекта, есть психологический. Например арендатор спит на скрипучем диване, который ему поставил лендлорд. Попросить кровать с комфортным матрасом он не сможет. Даже если вложит деньги и переедет, будет спать на самом дешевом матрасе, пропуканном предыдущими жильцами. Покупать свой себе будет далеко не каждый. Это только спальное место, а есть еще кухня, техника, сантехника, полочку повесить и т. п. Второе то, что потеря работы для арендатора это проблема, тогда как живя в своем можно спокойно искать новую. Таким образом для себя покупка квартиры, даже с отрицательным финансовым результатом, это всегда выигрыш. Для инвестора - на то он и инвестор. Риск его спутник. Очень не факт, что инвестор хранил бы деньги в долларе в Ощаде. Скорей бы в гривне в Надре/Дельте.
Госстат сообщает, что за 9 мес 2020-го в Киеве введено в эксплуатацию 3393 квартиры. За полный 2019-й - 17353. В пересчете на 9 месяцев - 13014, что в 3,5 раза, чем в 2020-м.
Если это все, на чем КРЖН еще не посыпался, то у меня для растишек плохие новости
PS: кстати, еще одно наблюдение - Киев возглавляет анти-рейтинг по среднему метражу квартир. Т.е. с повышением цены м2 снижается метраж приобретаемого жилья - это в опровержение "сказочных доходов киевлян" по сравнению с провинциалами
UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью. Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.
Спорный вопрос. Задним умом можно сказать, что обычному украинцу лучше было вложиться в биткойн. Был маловероятный сценарий, что ни Ощада, ни доллара бы не стало. Рубль и сбербанк тоже в свое время казались незыблемыми.
Если учитывать аренду (или экономию на аренде), то были удачные точки входа, были менее удачные. Удачных, наверное, больше. У недвижимости, кроме финансового аспекта, есть психологический. Например арендатор спит на скрипучем диване, который ему поставил лендлорд. Попросить кровать с комфортным матрасом он не сможет. Даже если вложит деньги и переедет, будет спать на самом дешевом матрасе, пропуканном предыдущими жильцами. Покупать свой себе будет далеко не каждый. Это только спальное место, а есть еще кухня, техника, сантехника, полочку повесить и т. п. Второе то, что потеря работы для арендатора это проблема, тогда как живя в своем можно спокойно искать новую. Таким образом для себя покупка квартиры, даже с отрицательным финансовым результатом, это всегда выигрыш. Для инвестора - на то он и инвестор. Риск его спутник. Очень не факт, что инвестор хранил бы деньги в долларе в Ощаде. Скорей бы в гривне в Надре/Дельте.
Влад, чому не розглядається варіант проживання на "малій батьківщині" в "спадщині"?