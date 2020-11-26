RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5708570957105711>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:10

  antey1969 написав:
  Natt написав:
  flyman написав:Додаєм $124 для жінки і множим на кількість дітей.

Нафиг так жить...

А кто будет возмущаться, того Флай посадит в кладовку на мивину и воду


учим класіку:
якраз навпаки, в чулан посадили



п.с.
в Мальвіни був пес, а дітей не було

п.п.с.
в прицпипі як і зараз, хто не хоче дітей за $124 в місяць, той заводить котиків/песиків і вчить жити інших.

Чувстую, що Лібо (Алекс Брєжнєв) так свої мрії залишать мріями про сіськасту українку яка варитиме борщі в кухні-студії та поїдуть в США шукати сімейного щастя з філіпінкою або мулаткою із Латинської Америки, споживаючи "божествєнну яічніцу" на сніданок в трейлері.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 лис, 2020 16:14, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22274
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:11

  antey1969 написав:А кто будет возмущаться, того Флай посадит в кладовку на мивину и воду
там уже живет квартирант
Grand Touring
 
Повідомлень: 462
З нами з: 23.03.20
Подякував: 114 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:20

  flyman написав: Чувстую, що Лібо (Алекс Брєжнєв) так свої мрії залишать мріями про сіськасту українку яка варитиме борщі в кухні-студії та поїдуть в США шукати сімейного щастя з філіпінкою або мулаткою із Латинської Америки, споживаючи "божествєнну яічніцу" на сніданок в трейлері.
я за что и говорил, будет бежать от нее не оглядываясь
Grand Touring
 
Повідомлень: 462
З нами з: 23.03.20
Подякував: 114 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:34

я сегодня сдал золотую коронку и купил отличную говядину на стейк
Grand Touring
 
Повідомлень: 462
З нами з: 23.03.20
Подякував: 114 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:34

  flyman написав:Виглядаю кавалірки в центрі міста Тернополя.
Бувають проскакують цікаві варіанти, але швидко "уходять".

І по чому підвали будинків в центрі Тернополя???
Дешевше, ніж в Прикиївських Єпенях???
Можна купити кілька штук на десятку тисяч доларів?

Флаймен, як там заробки програмістом в Швеції? :wink:
Тебе ще не запрошують в Оксфорд, на посаду професора підвальних наук??? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21717
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:40

  Grand Touring написав:я сегодня сдал золотую коронку и купил отличную говядину на стейк

Блин, ну рано еще, рано. Еще даже декабрь не наступил. Скрипку Страдивари на кусок сала будем менять в марте.
airmax78
 
Повідомлень: 36710
З нами з: 25.10.12
Подякував: 888 раз.
Подякували: 4375 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:53

  UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.
Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.

Спорный вопрос. Задним умом можно сказать, что обычному украинцу лучше было вложиться в биткойн.
Был маловероятный сценарий, что ни Ощада, ни доллара бы не стало. Рубль и сбербанк тоже в свое время казались незыблемыми.

Если учитывать аренду (или экономию на аренде), то были удачные точки входа, были менее удачные. Удачных, наверное, больше.
У недвижимости, кроме финансового аспекта, есть психологический. Например арендатор спит на скрипучем диване, который ему поставил лендлорд. Попросить кровать с комфортным матрасом он не сможет. Даже если вложит деньги и переедет, будет спать на самом дешевом матрасе, пропуканном предыдущими жильцами. Покупать свой себе будет далеко не каждый. Это только спальное место, а есть еще кухня, техника, сантехника, полочку повесить и т. п. Второе то, что потеря работы для арендатора это проблема, тогда как живя в своем можно спокойно искать новую. Таким образом для себя покупка квартиры, даже с отрицательным финансовым результатом, это всегда выигрыш. Для инвестора - на то он и инвестор. Риск его спутник. Очень не факт, что инвестор хранил бы деньги в долларе в Ощаде. Скорей бы в гривне в Надре/Дельте.
Vlad442
 
Повідомлень: 7405
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:54

Госстат сообщает, что за 9 мес 2020-го в Киеве введено в эксплуатацию 3393 квартиры. За полный 2019-й - 17353. В пересчете на 9 месяцев - 13014, что в 3,5 раза, чем в 2020-м.

Если это все, на чем КРЖН еще не посыпался, то у меня для растишек плохие новости :|

PS: кстати, еще одно наблюдение - Киев возглавляет анти-рейтинг по среднему метражу квартир. Т.е. с повышением цены м2 снижается метраж приобретаемого жилья - это в опровержение "сказочных доходов киевлян" по сравнению с провинциалами

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 2019_u.xls
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... _2020.xlsx
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 27 лис, 2020 16:54, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8491
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1576 раз.
Подякували: 3528 раз.
 
Профіль
9
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:54

  Grand Touring написав:я сегодня сдал золотую коронку и купил отличную говядину на стейк

Вовремя!
После Нового года курс коронки упадет до пары сухарей
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10201
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1242 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:55

  Vlad442 написав:
  UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.
Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.

Спорный вопрос. Задним умом можно сказать, что обычному украинцу лучше было вложиться в биткойн.
Был маловероятный сценарий, что ни Ощада, ни доллара бы не стало. Рубль и сбербанк тоже в свое время казались незыблемыми.

Если учитывать аренду (или экономию на аренде), то были удачные точки входа, были менее удачные. Удачных, наверное, больше.
У недвижимости, кроме финансового аспекта, есть психологический. Например арендатор спит на скрипучем диване, который ему поставил лендлорд. Попросить кровать с комфортным матрасом он не сможет. Даже если вложит деньги и переедет, будет спать на самом дешевом матрасе, пропуканном предыдущими жильцами. Покупать свой себе будет далеко не каждый. Это только спальное место, а есть еще кухня, техника, сантехника, полочку повесить и т. п. Второе то, что потеря работы для арендатора это проблема, тогда как живя в своем можно спокойно искать новую. Таким образом для себя покупка квартиры, даже с отрицательным финансовым результатом, это всегда выигрыш. Для инвестора - на то он и инвестор. Риск его спутник. Очень не факт, что инвестор хранил бы деньги в долларе в Ощаде. Скорей бы в гривне в Надре/Дельте.

Влад, чому не розглядається варіант проживання на "малій батьківщині" в "спадщині"?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22274
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1628 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5708570957105711>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1955, 1956, 1957
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19564 3272813
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 22:41
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20178
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230881
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91076)
27.11.2020 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.